Rajavalvonta

Kainuun rajavartiosto otti tiistaiaamuna Kuusamossa kiinni miehen, jonka epäillään yrittäneen tulla luvatta rajan yli Venäjältä Suomeen. Maaston kautta kävellen Kuntivaaran länsipuolelle saapunut mies kertoi alustavassa puhuttelussa anovansa Suomesta turvapaikkaa.

Tutkinnanjohtaja, everstiluutnantti Jarkko Kolehmainen kertoo vastaavanlaisten tapausten olevan Kainuun ja Koillismaan alueella harvinaisia.

”Tämä oli ensimmäinen tänä vuonna”, hän sanoo.

Yksi selitys luvatonta rajanylitystä yrittävien pieneen määrään löytyy alueen maastosta.

”Se on hyvin vaikeakulkuista. Ennen kuin liikkuja pääsee tieverkostolle asti, hänen on kuljettava vaativassa maastossa. Juuri kiinni otettu venäläinen mies olikin jo kovin voipunut matkansa päätteeksi.”

Raja-alueelle luvatta saapuvat ovat Kolehmaisen mukaan yleensä yksin liikkuvia miehiä.

”Voi kuitenkin vain arvailla, ovatko he tarvinneet yritykseensä avustajia varsinkin Venäjän puolella.”

Kolehmaisen mukaan Kainuun ja Koillismaan alueella ei ole luvatonta rajanylitystä yrittävien suosimaa erityistä kohtaa. Yleensä heidän kulkunsa johtaa valtakunnan rajanylityspaikoille.

Vahingossa rajaa ei Kolehmaisen mukaan voi Kainuun rajavartioston alueella kukaan ylittää.

”Valtakunnan raja on merkattu selvästi maastoon sekä Suomen että Venäjän puolella. Raja-alue on hakattu aukoksi, ja lisäksi maastossa on rajamerkkejä. Tiistaina kiinni otettu mies kertoi hänkin kyllä huomanneensa raja-alueen.”

Pohjois-Suomessa esteenä on myös maan eteläisemmistä osista puuttuva erikoisuus.

”Tulijoita vastassa on parimetrinen poroaita, jota on vaikea ylittää.”

Rajavartiolaitos valvoo valtakunnan rajaa sekä maasta että ilmasta käsin. Kolehmainen kertoo, että itärajalla on maastossa liikkuvien partioiden lisäksi muun muassa siirrettäviä valvontajärjestelmiä, joiden pieniä kameroita voidaan liikutella tarpeen mukaan keskeisille valvonta-alueille.

”Käytämme myös droneja [lennokkeja] ja helikoptereita, sillä ihmisiä ei tietenkään riitä valvomaan koko aluetta.”

Viime viikolla raja-aluetta valvottiin tehostetusti. Kolehmaisen mukaan tieto säännöksistä näyttää menneen perille.

”Raja-alueella liikkuminen ja dronejen lennättäminen sen lähialueilla on aina luvanvaraista. Nämä asiat tiedostetaan jo hyvin.”

Kaakkois-Suomen rajavartioston valvomalla alueella liikkujia ja siten myös luvattomia rajanylityksiä on vuosittain enemmän kuin Kainuun rajavartioston seudulla.

”Tavallisena vuonna luvattomaan rajanylitykseen liittyviä tapauksia on 10–15. Yhteen tapaukseen voi kuitenkin liittyä useampi kuin yksi henkilö”, kertoo Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikön päällikkö, kapteeni Ossi Fonselius.

Hänen mukaansa Venäjältä luvatta tulleista moni anoo Suomesta turvapaikkaa.

”Osa Suomen puolelle luvattomasti tulleista on valmistautunut hyvin maastorajan ylitykseen. Heillä on esimerkiksi erittäin laadukkaasti väärennetyt matkustusasiakirjat, kompassit, karttaohjelmat, säilykeruokaa ja maastossa liikkumista helpottavat jalkineet ja vaatteet”, Fonselius kertoo.

Hänen mukaansa Suomeen luvatta saapuneita on vähemmän kuin matkaan lähteneitä.

”Venäjän puolella on onnistuttu hyvin estämään nämä yritykset ennalta.”

Kaakkois-Suomen rajavartiosto tutkii myös veneiden ja alusten luvattomia rajanylityksiä.

”Järvialueella rajanylitys voi tapahtua tahattomastikin, kun esimerkiksi vesiskootterilla kulkija ei tunne rajankulkua, ja hän saattaa tietämättään ajella naapurivaltion puolella. Myöhemmin edessä on sitten rajaviranomaisen yhteydenotto”, Fonselius kertoo ja kehottaa vesillä liikkujia ottamaan asiasta selkoa etukäteen esimerkiksi Rajavartiolaitoksen kautta.

Tahattomasti sääntöjä rikkovat myös matkailijat.

”Kaakkois-Suomessa kaupunkeja ja valtaväyliä on lähellä rajaa, ja joskus rajavyöhyke kiinnostaa turisteja niin, että he menevät kielletylle alueelle valokuvaamaan ja ottamaan selfieitä.”

Vaikka tällaiset tapaukset tutkitaan Fonseliuksen mukaan samoin kuin vakavammatkin rikkomukset, niistä saattaa selvitä pelkällä ohjeistuksella. Joskus rangaistuksena on kuitenkin tulojen mukaan määräytyvä sakko.

Koronaviruspandemia hiljensi Suomen ja Venäjän välisen tieliikenteen. Suomen hallitus on päättänyt jatkaa maiden välisen rajan liikkumisrajoituksia ainakin 11. elokuuta asti.

”Ennen rajoituksia Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella esimerkiksi lauantaisin saattoi olla 35 000 rajanylitystä, kun niitä on nyt noin tuhat. Tavaraliikennettä on jonkin verran”, Fonselius toteaa.

Hänen mukaansa Kaakkois-Suomen rajavartioston henkilökuntaa on nyt voitu siirtää rajatarkastusasemilta maastorajan valvontaan sekä tehtäviin maan länsirajalle ja Lappiin.