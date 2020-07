Hampurilaisia, grillipihvejä, pizzaa ja muikkuja. Niistä on suomalaisten ravintolaherkut tehty.

Suomea lomallaan kiertänyt toimittaja Ilkka Karisto kirjoitti HS:n kolumnissaan sunnuntaina suomalaisesta ravintolaruoan tasosta. Kariston Suomalainen ruoka on pahaa -otsikoidun kolumnin tuomio oli tyly: suomalainen ravintolaruoka on aivan liian ”yhdentekevää, yllätyksetöntä ja ylihintaista”.

HS kysyi ravintoloitsijoilta ympäri Suomea mielipiteitä kolumnista ja Suomen ravintolakulttuurin nykytilasta.

Kanavan Kunkussa, Päijät-Hämeen Vääksyssä, maistuvat paikallisten kalastajien nappaamat muikut – voissa paistettuna.

”Kolumnin otsikko kuulosti tosi karulta”, kertoo ravintolan omistaja Sari Liljeblom.

Jotkin havainnot Liljeblom kuitenkin allekirjoittaa. Maakuntien ravintoloiden täytyy pystyä tarjoamaan ruokaa kaiken ikäisille ja tyylisille henkilöille, paikallisille ja lomailijoille. Ravintolat eivät voi siis erikoistua yhtä vapaasti kuin Helsingissä.

”Ammattitaitoisten kokkien saaminen on myös vaikeampaa”, kertoo Liljeblom.

”Monet haluavat työskennellä Helsingissä”, hän jatkaa.

Tilanne kokkien suhteen on erityisen vaikea juuri tällä hetkellä, Liljeblom kertoo. Koronarajoitukset kurittivat ravintoloita, mutta tällä hetkellä suomalaisia on liikkeellä kotimaassa enemmän kuin koskaan. Kanavan Kunkussa myynti on lähes tuplaantunut siihen nähden, mitä se normaalisti on tähän vuoden aikaan.

Isojen ravintolaketjujen hallitsema ravintola-ala myös vie sijaa pienyrittäjiltä, jotka eivät pysty tarjoamaan kanta-asiakasetuja tai yhtä suurta vaihtelua.

Joitain kolumnissa mainittuja asioita Liljeblomin on vaikea uskoa.

”En usko, että saa kolmen ruokalajin illallista Helsingissä samoilla hinnoilla”, Liljeblom epäilee.

Liljeblom kertoo, että ravintolan ruokalistaa uudistetaan aika ajoin. Suosikkiruoista luopuminen ei kuitenkaan kannata, sillä muikkujen lisäksi hampurilaisia ja grillipihvejä tilataan paljon. Erityisesti paikalliset tilaavat paljon pizzoja ja hampurilaisia. Lomailijoilla on yleensä enemmän rahaa käytössään, joten tilauksetkin näyttävät varsin erilaisilta.

Edes lomailijat eivät kysele kauhean paljon esimerkiksi vegaanisen ruoan perään, joka on Vääksyssä vielä marginaali-ilmiö. Kanavan Kunkun ruokalistoilta löytyy pysyvästi yksi vegaaninen annos, jonka ainakin joku tilaa päivittäin.

”Ei kannata muutaman kokemuksen perusteella hirveän kattavaa tuomiota tehdä”, kommentoi Kainuun Suomussalmella ravintola Kultaisen Kukon omistaja Pekka Huovinen.

Kultaisen Kukon vetonaula on lounasbuffet, josta löytyy Huovisen mukaan paljon erilaisia ruokia. Huovisen mielestä käsitys siitä, että ruokakulttuuri Helsingissä olisi huomattavasti laadukkaampi kuin muualla Suomessa, nojaa yleistyksiin.

”Luotamme ruokalistoissamme paikallisiin tuotteisiin, jolloin hinnat luonnollisesti ovat korkeammat kuin ulkomaiden tuontituotteissa.”

Raaka-aineiden hankinnassa tulee ottaa huomioon luonnon lait. Jos sadossa ei ole tuoreita perunoita tai kalastaja ei joku päivä nappaa tiettyä kalaa, silloin niitä ei myöskään ole ruokalistalla.

”Ennemmin suomalainen talviperuna kuin espanjalainen varhaisperuna”, sanoo Huovinen.

Huovisen mukaan lomasesonki myös näkyy eri ruokalajien suosiossa Kultaisessa Kukossa. Ravintolan suosituimmat à la carte -annokset ovat kuitenkin pysyneet vakiona jo jonkin aikaa. Huovisen mukaan perinteiset annokset vetävät vielä, eivätkä kovin erilaiset ruoat aina menesty.

”Burgerit ovat olleet suosittuja iät ja ajat.”

Myös vegaanit ja kasvissyöjät on huomioitu ravintolan ruokalistaa suunniteltaessa, mutta Huovisen mukaan kasvisruoan kysyntä ei pärjää liharuoille. Lomakauden aikana niiden kysyntä kasvaa.

”Joskus lomailijat soittavat tieltä etukäteen ja tiedustelevat esimerkiksi vegaaniruokien perään.”

Maisemia Hossan kansallispuistosta Suomussalmella.

Pohjois-Pohjanmaan Hailuodon Näköalaravintola Aavan yrittäjä Anne Harju nostaa esiin perinteisen ja paikallisen ruoan suosion nousun. Lihaa syödään yhä, mutta nuoremmat asiakkaat suosivat paikallista lähiruokaa.

Myös vegaani- ja kasvisruokaa syödään Hailuodossa nykyään enemmän. Harju tosin huomauttaa, että trendi ei sinänsä ole uusi. Esimerkiksi härkäpapua syötiin Suomessa satoja vuosia sitten, mutta se unohdettiin väliaikaisesti.

Aavan suosituin annos on Harjun mukaan paikallinen ahven.

”Ahven on pieni ja unohdettu kala”, kertoo Harju.

Harjun mukaan asiakkaat kommentoivat välillä ahvenannosten kokoja, sillä he ovat tottuneet norjalaiseen kassiloheen. Villin kalan kokoon ei pystytä vaikuttamaan samalla tavalla kuin viljellyn.

Suomalainen luomukala on luonnollisesti kalliimpaa kuin tuontikala, kertoo Harju.

”Kalastajien pitää saada siitä leipänsä”, muistuttaa Harju.

Marjaniemen uimaranta Hailuodossa.

Lähes puoli vuosisataa toiminnassa olleen turkulaisen ravintola Pippurimyllyn ravintoloitsija Viljo Ravantti on työskennellyt ravintolassa jo 25 vuotta.

”Välillä on mukava käydä puolison kanssa Helsingin uusissa ravintoloissa, mutta mutkattomuus on myös hyvästä”, kertoo Ravantti.

Ravintola Pippurimyllyn bravuureja ovat pihviateriat. Pippuripihvin ja lehtipihvin suosio on vain kasvanut vuosi vuodelta, vaikka niiden rinnalle on noussut Turun kasvisruokapiireissä mainetta niittäneet itsetehdyt falafelit.

”Muuttumattomuus on kantava teema Pippurimyllyssä”, kertoo Ravantti.

”Emme juokse trendien perässä.”

Ravantin mukaan tuore kala on aliarvostettu ruoka Suomessa. Lihaa pidetään luksuksena, mutta kalaa ei arvosteta samalla tavalla. Tosiasiassa tuore kotimainen kala on väistämättä tyyristä, sillä se tarjoillaan aina tuoreena.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo Suomen pärjänneen erinomaisesti laajassa matkailijatutkimuksessa, jonka toteutti vuonna 2017 hotelli- ja ravintola-alan kattojärjestö Hotrec.

Kyselyyn vastasi yhteensä 75 000 henkilöä, ja Suomi sijoittui kolmen parhaan maan joukkoon niin asiakasystävällisyydessä kuin paikallisen ravintolaruoan monipuolisuudessa.

Vaikka kolumnissa mainittiin suomalaisten kulutuksen ravintoloissa pysyneen prosentuaalisesti samanlaisena, on tapa kuluttaa muuttunut huomattavasti.

”1980-luvulla arviolta 60–65 prosenttia ravintoloissa käytetyistä rahoista käytettiin alkoholiin”, kertoo Lappi.

”Nykyään luku on vain reilu 30 prosenttia”.

Ainakin jonkinlainen murros ravintolakulttuurissa siis on tapahtunut. Nykysuomalainen syö enemmän ja juo vähemmän.