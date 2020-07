Ruotsin kansalaisten maahantuloa Suomeen on rajoitettu huomattavasti maan vaikean koronavirustilanteen vuoksi. Ruotsissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin yli 5 600 ihmistä. Suomessa tautiin on kuollut yli 300 ihmistä.

Maahantulorajoituksista huolimatta ruotsalaisia saapuu sadoittain joka päivä Turkuun. Maahantuloon on oltava peruste, kuten työmatka, kiinteistön omistaminen Suomessa tai läheiset perhesuhteet.

”Matkustajia, jolla on sekä Suomen että Ruotsin passit, on yllättävän paljon. Lisäksi monella on sukulaisuussuhteita tänne tai vaikka kesämökkikiinteistö Suomessa. En halua sortaa ruotsalaisia, mutta kun heidän koronatilanteensa on tuollainen, matkustamisessa pitäisi olla varovainen”, sanoo Turun sataman toimitusjohtaja Erik Söderholm.

Vaikka ruotsalaiset eivät pääse maahan turisteina, heitä tavataan säännöllisesti eritoten Turun linnassa. Henkilökunta on ollut ymmärrettävästi huolissaan tilanteesta.

Turun linnassa on käynyt heinäkuun aikana poikkeuksellisen paljon vieraita.

Vs. museopalvelujohtaja Petteri Järvi Turun kaupungilta kertoo, että ruotsalaisturistien vierailuja huomattiin Turun linnassa ensi kerran jo kesäkuun lopussa.

”Kun käsittelimme asiaa, totesin, että me emme lähde erittelemään asiakkaita kansallisuuden emmekä minkään muun perusteella. Puutumme vierailuun ainoastaan, jos epäilemme asiakkaalla koronaoireita. Silloinkin keskustelemme asiakkaan kanssa asiasta kohteliaasti”, Järvi kertoo.

Mistä ruotsalaisturistit tunnistaa, jos kansalaisuutta ei kysellä?

”Ensisijaisesti puhetavan perusteella. Onhan Turun seudulla toki runsaasti ruotsia äidinkielenään puhuvia suomalaisia, mutta riikinruotsin kyllä tunnistaa”, Järvi sanoo.

”Meillä on tehty tarkat turvallisuusohjeet. Henkilökunta pitää turvavälin ja meillä on kassoilla turvapleksit. Kävin juuri katsomassa tilannetta, ja kävijät huolehtivat hyvin käsihygieniasta.”

Turun linnassa käy nyt poikkeuksellisen paljon vieraita

Tilanteen tekee haastavaksi se, että Turun linnassa käy nyt poikkeuksellisen paljon vieraita. Tiistaina linnaan tutustui 1 603 asiakasta, ja heinäkuun kävijämäärä on ylittämässä viime vuoden heinäkuun kävijämäärän 35 000.

Turun kaupungin muissa viidessä museossa ei ole ollut vastaavaa ruotsalaiskävijätilannetta.

”Ruotsalaisia liikkuu toki myös keskustassa. Asun Turun keskustassa, ja olen kuullut usein riikinruotsalaista nuottia”, Järvi sanoo.

Viking Linen Turun-terminaalista kerrotaan HS:lle, että kahdella yhtiön laivalla tulee päivittäin useita kymmeniä ruotsalaisia henkilöautoja sekä kymmeniä ruotsalaisia henkilömatkustajia. Yhtiö ilmoitti kaksi viikkoa sitten rajoittavansa risteilyjen myyntiä ruotsalaisille Turku-Tukholma-reitillä. Ruotsalaisten reittimatkustamista ei rajoiteta.

Laivat kulkevat nyt maksimissaan 75 prosentin kapasiteetilla. Tallink Siljan kahdessa Turku-Tukholma-välin laivassa matkustajamäärä on tätä huomattavasti pienempi. Kun laivojen kapasiteetti noin lähes 3 000 matkustajaa, nyt lähdöillä on ollut 600–1 000 matkustajaa.

”Keskimäärin ruotsalaisia matkustajia on ollut viime aikoina noin neljännes matkustajista molemmilla laivoilla, eli huomattavasti vähemmän kuin normaalisti”, viestintäassistentti Armi Kailio Tallink Siljalta kertoo.

Ruotsin-laivojen matkustajamäärä on nyt enintään 75 prosenttia normaalista.

Ruotsalaismatkustajille suositellaan kahden viikon karanteenia

Turkuun saapuu siis satoja ruotsalaisia matkustajia joka päivä. Rajavaltiolaitos haastattelee laivoilla Suomeen saapuvat ruotsalaiset.

”Heiltä kysytään maahantulon syy, ja jos matkustaja ilmoittaa syyksi esimerkiksi kiinteistönhoidon, hänellä on pääsääntöisesti esimerkiksi kiinteistöote mukana. Jos tarvittavaa dokumentaatiota ei ole mukana, sitä joudutaan selvittelemään rajatarkastuksessa”, kapteeniluutnantti Jari Nieminen Länsi-Suomen merivartiostosta kertoo.

Hän korostaa, että vaikka maahantulon syy on kunnossa, matkustajalle suositellaan kahden viikon karanteenia.

”Jos rajatarkastuksessa on esitetty validi maahantulon syy, meidän on ihan mahdotonta tietää, mihin sen jälkeen karataan. Jos ruotsalaisella on aikaa vierailla Turun linnassa, silloin viranomaisille on annettu virheellinen kuva maahantulon syystä.”

Huviveneily ei kuulu matkustusrajoitusten piiriin, ja osa linnassa käyneistä onkin tullut omalla veneellä Suomeen. Myös huviveneellä Suomeen tulleiden ruotsalaisten olisi syytä pysyä kahden viikon karanteenissa.

”Jos ruotsalaisia venekuntia kiinnittyy Aurajoelle, siitä on helppo käydä kävellen läheisessä Turun linnassa vierailulla”, Nieminen arvioi.

Vierasvenesatamasta kerrotaan, että Aurajoessa on näkynyt vain muutamia ruotsalaisia huviveneitä. Ahvenanmaalla ruotsalaisveneitä on nähty runsaasti kesän aikana.

Turisteina Suomeen pyrkiviä ruotsalaisia käännytetään viikoittain

Jari Nieminen kertoo, että Turun terminaaleissa toimivat rajaviranomaiset joutuvat käännyttämään käytännössä viikoittain turisteina maahan pyrkiviä ruotsalaisia.

”Jos maahantulon edellytykset eivät täyty, joudumme käännyttämään heidät takaisin Ruotsiin”, Nieminen kertoo.

Tällöin ruotsalaiset palaavat samalla laivalla takaisin. Heidän odotusaikansa ei ole pitkä, sillä laiva lähtee muutamassa tunnissa takaisin.

Osa tilanteista johtuu puhtaasti tietämättömyydestä.

”Vielä heinäkuun alkupuolella ruotsalaiset saivat heikosti tietoja maahantulon edellytyksistä Ruotsin puolella”, Nieminen sanoo.