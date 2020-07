Marja Holli ei ole vuosikymmeneen kokenut ongelmia postin saamisessa, mutta nyt kolme lähetystä on jäänyt tulematta vajaan vuoden sisällä. Mielessä on käynyt, onko muitakin lähetyksiä kadonnut hänen tietämättään.

Rautjärvellä asuva Marja Holli, 69, on vajaan vuoden sisällä liittynyt siihen suomalaisten joukkoon, joilla on ollut toistuvia ongelmia saada lähetyksiään postitse.

Ensin Hollin loppuvuodesta pyytämät pankin tositteet eivät saapuneet perille. Keväällä kiinalaisesta verkkokaupasta tilattu laukku jäi matkan varrelle, ja kesäkuussa katosi vakuutusyhtiön lähettämä kirje.

Holli kirjoitti asiasta keskiviikon HS:n mielipideosastolla. Hän kertoo HS:lle varmistaneensa kaikilta lähettäjiltä, että laukku ja asiakirjat oli todella lähetetty.

”Varmaan ne ovat jossain laatikossa Postin uumenissa”, Holli vitsailee.

Katoamisista ei ole koitunut rahallista vahinkoa, mutta turhaa vaivaa kylläkin.

Erityisen ikävältä on tuntunut se, että hankaluudet osuivat raskaaseen elämänvaiheeseen. Pankin ja vakuutusyhtiön kirjeet liittyivät viime vuonna kuolleen puolison asioiden hoitamiseen.

”Asiat ovat hoituneet, kun olen perännyt niitä soittelemalla ja kyselemällä. Mutta varmasti ongelmia olisi tullut, jos en olisi ollut aktiivinen”, Holli sanoo.

”Onhan se monimutkaista, kun asioita pitää tehdä moneen kertaan.”

Erilaiset kirje- ja pakettijakelun häiriöt nousevat keskusteluun aika ajoin.

Viime vuoden lopulla postinkulkua sekoitti lakko. Tammikuussa HS kertoi, että Helsingissä suuri määrä Postin lähetyksiä oli viivästynyt tai jaettu vääriin paikkoihin muun muassa työvoimapulan vuoksi.

Nyttemmin koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat mullistaneet myös postin kulun. Kirjeiden jakeluaikataulua on kesän ajaksi supistettu vähentyneen kirjemäärän vuoksi.

Sen sijaan paketteja toimitettiin keväällä ennätyksellisen paljon, ja suomalaisten paketti-into on jatkunut myös kesällä.

Sekä Postin kirje- että pakettipuolelta kommentoidaan HS:lle, että asiakkailta tulleiden valitusten määrä ei ole muuttunut suhteessa lähetysten määrään.

Jakelujohtajan sijaisen, aluepäällikkö Kai Taamin tietojen mukaan myöskään kirjeiden katoaminen ei ole yleistynyt.

”Ne ovat yksittäisiä tapauksia. Ja meidän lisäksemmehän kirjeitä jakaa 16 muutakin yritystä”, Taam huomauttaa.

Kaikki virheet eivät siis välttämättä ole Postin syytä.

Hävinneiden kirjeiden jäljittäminen on vaikeaa, koska tavallisissa kirjeissä ei ole seurantakoodia. Taamin mukaan taustalla voi olla inhimillinen virhe, kuten jakaminen väärään osoitteeseen tai ilkivalta.

”Toivomme, että meihin otetaan näissä tapauksissa yhteyttä mahdollisimman nopeasti.”

Työvoimapulasta Postin kirjejakelu ei ole tänä kesänä kärsinyt, vaan pikemminkin päinvastoin. Kesätyöntekijöitä on Taamin mukaan ollut tarjolla hyvin, ja joillakin alueilla jakelijoita on jouduttu lomauttamaan vähentyneen kirjemäärän vuoksi.

Jäljittäminen on vaikeaa, koska tavallisissa kirjeissä ei ole seurantakoodia.

Pakettitoimituksista Posti on aiemmin kertonut, että ”pieni osa” toimitusajoista on pidentynyt noin vuorokaudella. Lisäksi pakettiautomaatit ovat joillain alueilla ruuhkautuneet. Siksi paketteja on jouduttu ohjaamaan toisiin noutopisteisiin.

Paketti- ja verkkokauppaliiketoiminnan johtaja Arttu Hollmérus kommentoi, että määräänsä nähden paketit on koko maassa saatu ”pääosin onnistuneesti perille”.

”Totta kai miljoonista paketeista löytyy aina yksittäisiä, joille sattuu jotain eriskummallista. Mutta pääosin paketit liikkuvat hyvin”, hän sanoo.

Isoimmat ongelmat ovat koskeneet kansainvälisiä lähetyksiä. Korona­pandemian aiheuttama liikenne­yhteyksien väheneminen on pysäyttänyt postinkulun moniin maihin ja viivästyttänyt Kiinasta tulevia verkkokauppalähetyksiä.

Marja Hollin kadonnutta verkko-ostosta Kiinan postinkulun vaikeudet eivät selitä. Hänen käsityksensä mukaan lähetys katosi vasta Suomessa.

”Seurantapalvelun mukaan laukku oli tullut Suomeen ja jätetty jakeluun. Siihen jäljet päättyivät.”

Myös tämän­tyyppisissä tapauksissa Posti kehottaa ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun ja kertomaan kirjelähetyksen tai paketin seurantatunnuksen.

”Ihmisethän niitä hommia tekevät, joten virheettömyys ei ole mahdollista.”

”Tyypillisin [taustalla oleva virhe] on varmaan se, että paketti heitetään väärään rullakkoon tai muuhun kuljetusyksikköön, ja siinä tulee viivästystä. Ihmisethän niitä hommia tekevät, joten virheettömyys ei ole mahdollista”, Arttu Hollmérus sanoo.

Myös Holli selaili Postin verkkosivuja tehdäkseen reklamaation kadonneesta kirjeestä.

Asia jäi sikseen, koska hän koki sivut epäselviksi ja elämäntilanteensa muutenkin raskaaksi. Lisäksi hän kertoo ottaneensa kerran asiakaspalveluun yhteyttä vuosia sitten, mutta ei tuolloin saanut vastausta.

”Koen, että asiakaspalvelut ovat monesti hankalia. Monet ikäihmiset soittaisivat mieluummin kuin liikkuvat netissä, mutta puhelinnumerot tahtovat olla hankalasti saatavilla”, hän kertoo.

Lopulta Holli sai pankki- ja vakuutusasiat hoidettua, kun yhtiöt lähettivät asiakirjat uudestaan. Verkkokauppakin suostui lähettämään uuden laukun, hän sanoo.

Uusi lähetysaika havainnollistaa, kuinka lähetysruletti voi olla täysin sattuman kauppaa.

”Se tuli kutakuinkin kahdessa päivässä.”