Torstaina 23. heinäkuuta sivulla A 19 kerrottiin, että Ison Iiluodon pinta-ala on 40 metriä kertaa 100 metriä. Todellisuudessa pinta-ala on 3,7 hehtaaria. Saaren suurin pituus on 370 metriä ja leveimmillään saari on 200 metriä.