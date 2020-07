Jyväskylässä asuvat Jenniina Katainen ja Ryan Hemingway ystävineen tulivat Norjaan Lofooteille, mutta sään vuoksi he lähtivät keskiviikkona ajamaan takaisin Suomen puolelle. Kaikki olivat ensimmäistä kertaa Pohjois-Norjassa, ja seurue kertoi maisemien ylittäneen odotukset.

Storfjord/Helsinki

Kotimaanmatkailun kultakausi on viime viikkona saanut kesälomailevan kansan liikkeelle aina Suomi-neidon päästä varpaisiin, mutta nyt vipinää on myös sormenpäissä. Viime viikkoina yhä useampi suomalaismatkailija on löytänyt tiensä käsivarren Lapin kautta Norjaan.

Useat matkailualan yritykset Pohjois-Norjan Nordlandin sekä Tromssan ja Finnmarkin maakunnissa kertovat, että tänä kesänä suomalaismatkailijoita on tavattu alueella selvästi aiempaa enemmän.

Suurin matkailijaryhmä suomalaiset eivät sentään ole. Pohjois-Norjaan rynnivät nyt myös norjalaiset.

Oulun korkeudella, Nordlandin ja Trøndelagin maakuntien rajalla liikenne oli ennen heinäkuun puoliväliä jopa 40–50 prosenttia viime vuotta vilkkaampaa, kertoo maan yleisradioyhtiö NRK. Maa purki matkustusrajoituksia kesäkuussa vain Suomen, Tanskan ja Islannin kanssa, ja siksi moni heinäkuussa lomaileva norjalainen on pakannut perheensä autoon ja lähtenyt lomailemaan kotimaassaan.

Kotimaanmatkailuun kansaa on myös kannustettu. Esimerkkiä on näyttänyt jopa pääministeri Erna Solberg, joka on lomaillut viime viikkoina ainakin Vestlandin maakunnan vuonomaisemissa.

Sosiaalisessa mediassa suomalaisten suosikkikohde näyttää olevan erityisesti Pohjois-Norja. Tromssan ympäristö, Lofoottien saariryhmä sekä niiden pohjoispuolella oleva Senjan saari houkuttelevat runsaasti suomalaisturisteja.

Matkailun edistämiskeskus Visit Senja regionin toimitusjohtaja Dan Björk kertoo, että tänä kesänä keskus on ensimmäistä kertaa kohdentanut Senjan seudun markkinointia sosiaalisessa mediassa juuri suomalaisille.

”Se näyttää toimineen. Myös suomalaisten kävijöiden määrä nettisivuillamme on selvästi lisääntynyt. Senjan suosio suomalaisten keskuudessa on toki ollut kasvussa jo joitakin vuosia”, Björk sanoo.

Jylhät maisemat houkuttelivat Pohjois-Norjaan ensimmäistä kertaa myös rovaniemeläisen Jenna Hakson, iisalmelaiset Jennimari ja Juliaana Kataisen sekä jyväskyläläiset Ryan Hemingwayn ja Jenniina Kataisen. Keskiviikkona he lähtivät ajamaan takaisin kohti Kilpisjärveä Lofooteilta, jossa sää on viime päivät ollut sateinen. Telttamajoitus rankkasateissa ei enää houkutellut.

”Odotin hienoja vuoria ja maisemia, ja ne ylittivät odotukset. Tänne täytyy tulla joskus pidemmäksi aikaa”, sanoo Australiasta kotoisin oleva Hemingway pysähdyspaikalla Hattengin kylässä Storfjordin eli Omasvuonon kunnassa.

Iisalmelainen Jennimari Katainen (vas.), rovaniemeläinen Jenna Hakso sekä Jyväskylässä asuva Ryan Hemingway pysähtyivät keskiviikkona Storfjordin Hattengissa matkalla Lofooteilta takaisin Suomeen. Lofooteilla oli seurueen mukaan melko paljon suomalaisia, norjalaisia ja myös joitakin ruotsalaisia.

Lofoottien Svolværin matkailuneuvonnassa neljättä kesää työskentelevä Tobias Kongevold Forsaa kertoo, että tänä kesänä suomalaisia turisteja on nähty Lofooteilla aiempaa enemmän.

”Kesä- ja heinäkuussa eniten ulkomaisia matkailijoita on tullut Suomesta. Seuraavaksi tulee Tanska”, Kongevold Forsaa sanoo.

Kongevold Forsaan mukaan kesäkuussa suomalaisia matkailijoita oli suunnilleen saman verran kuin viime vuonna. Heinäkuussa heitä on ollut jo selvästi viime vuotta enemmän.

”Heinäkuussa olemme jo ylittäneet viime vuoden luvut reippaasti, vaikka kuukautta on vielä jäljellä.”

Pohjois-Norjan leirintäalueilla on tavattu tänä kesänä tavallista enemmän matkailuautoja. Keskiviikkoiltana Hattengin kylän lähellä Storfjordissa niitä oli parkissa runsaasti sekä Suomen että Norjan kilvissä.

Saman on huomannut Tromssassa sijaitsevan leirintäalueen Tromsø Lodge & Campingin apulaisjohtaja Mats Johan Andersson. Suomalaiset ovat kyllä tuttu näky leirintäalueella: tyypillisesti kesäaikaan joka kolmas majoittuja tulee Suomesta.

”Tänä kesänä suomalaisten määrä on kasvanut selvästi viime kesästä. Nyt majoittujista jopa puolet on suomalaisia, puolet norjalaisia”, Andersson sanoo.

Viime viikkoina moni suomalainen on saapunut leirintäalueelle matkailuautolla. Osa varaa mökin, mutta leirintäalueen telttailijoista valtaosa on norjalaisia.

Muutoin Andersson kuvailee suomalaisten matkailijoiden mieltymyksiä hyvin samankaltaisiksi kuin norjalaisten. Matkalle tullaan luontoelämysten perässä, eikä monikaan kaipaa järjestettyjä aktiviteetteja tai ohjelmaa.

Luonto riittää aktiviteetiksi myös Skibotniin eli Yykeänperään päiväretkelle tulleille kuopiolaiselle Sari Vauhkoselle ja oululaiselle Roosa Seppälälle. Vauhkonen on ensimmäistä kertaa Pohjois-Norjassa, ja pilvisestä säästä huolimatta maisemat ällistyttävät häntä.

”Jos ruska-aikana pääsisi tänne uudestaan, olisi upeaa. Pohjoinen luonto kiinnostaa. Se on niin erilaista etelään verrattuna.”

Kuopiolainen Sari Vauhkonen (vas.) ja oululainen Roosa Seppälä tulivat päiväretkelle Norjan Skibotniin Kilpisjärveltä. Suomalaisia tuntui olevan liikkeellä paljon, he sanoivat.

Senjan seudun matkailun edistämiskeskuksen Dan Björkin mukaan suomalaiset matkailijat tulevat norjalaisia useammin pohjoiseen kalastamaan. Norjalaisten tapaan myös suomalaiset matkailijat patikoivat mielellään, mutta haastavat vuoristoreitit jäävät usein norjalaisille.

”Siinä missä aiempina kesinä vierailijoina on ollut paljon nuoria pariskuntia, on tänä kesänä näkynyt runsaasti suomalaisia lapsiperheitä”, Björk sanoo.

Matkustusrajoitukset Suomen ja Norjan välillä purettiin 15. kesäkuuta. Se näkyi välittömästi rajaliikenteessä.

Viikoilla 28 ja 29 liikenne Suomesta Norjan suuntaan on ollut selvästi viime vuotta vilkkaampaa. Neljä kilometriä Kilpisjärveltä pohjoiseen Norjan puolella sijaitsevan mittausaseman on ohittanut vilkkaimpina päivinä jopa yli tuhat autoa päivässä.

Toiseen suuntaan kasvu ei ole ollut yhtä tasaista, vaan liikennemäärät Norjasta Suomeen ovat olleet joillakin viikoilla jopa viime vuoden lukemia matalampia tai vain hieman viime vuotta korkeampia. Viime viikolla liikenne myös Norjasta Suomeen alkoi vilkastua.

Kasvaneet liikennemäärät on huomannut myös Kilpisjärven K-marketin kauppias Mikko Rousu. Kauppa sijaitsee Käsivarren Lapissa, E8-tien varrella 12 kilometriä Norjan rajasta. Jos matkailija mielii Suomesta Lofooteille ajamatta Ruotsin kautta, kulkee reitti yleensä kaupan ohi.

Kun matkustusrajoituksista Norjan ja Suomen välillä luovuttiin, palasivat norjalaiset asiakkaat. He käyvät tyypillisesti Suomen puolella halvemman hintatason perässä ostamassa lihaa, alkoholia ja makeisia.

”Viime viikkoina myynti on ollut kolmessa päivässä yhtä paljon kuin viime keväänä myimme kolmessa kuukaudessa”, Rousu sanoo.

Kesä–heinäkuussa ostoksilla on käynyt yhä enemmän myös Norjaan matkaavia suomalaisia. Heidän ostoskoriinsa päätyy esimerkiksi retkimuonaa, kaasupulloja – ja banaaneja.

Moni matkailija tekee ruokaostoksensa Suomen puolella valikoiman ja hintatason vuoksi, vaikka tänä kesänä euro on suhteessa norjan kruunuun vahvempi kuin vuosikausiin. Koronavirus ja ennätyksellisen matalalle painunut öljyn maailmanmarkkinahinta saivat kruunun kurssin romahtamaan viime keväänä.

Olderelvin leirintäalueella Skibotnissa työskentelevän Jorun Skogmon mukaan tänä kesänä liikkeellä on paljon enemmän suomalaisia kuin aiempina kesinä. Suurin osa tänä kesänä leirintäalueella käyneistä suomalaisista on ollut läpikulkumatkalla Jäämeren rannalta Nordkappista Lofooteille, hän kertoo.

Tänä kesänä poikkeuksellisen paljon väkeä on käynyt jopa Suomen ja Norjan rajan tuntumassa olevilla leirintäalueilla.

Skibotnissa toimiva Olderelvin leirintäalue on ollut koko heinäkuun ajan lähes täynnä. Vastaanotossa työskentelevän Jorun Skogmon mukaan liikkeellä on paljon enemmän suomalaisia kuin aiempina kesinä.

”Moni suomalainen tulee telttailemaan, ja ensi kertaa Norjassa vierailevia nuoria suomalaisia on tänä kesänä ollut paljon.”

Suurin osa tänä kesänä leirintäalueella käyneistä suomalaisista on ollut läpikulkumatkalla Nordkappista Lofooteille. Skogmon mukaan suomalaisten matkailijoiden määrä on kuitenkin ollut viime vuosina kasvusuunnassa. Tilastojen mukaan suomalaisten rekisteröidyt yöpymiset koko Pohjois-Norjan alueella ovat lisääntyneet, mutta vielä viime vuoteen asti ruotsalaiset yöpyivät seudulla meitäkin ahkerammin.

Historiallisesti ainutlaatuinen tämän kesän ryntäys ei ole. Suomalaisia kävi Skibotnissa paljon myös 1970-luvulla, muistelee leirintäalueen omistaja Geir Johnsen.

”Silloin oli trendikästä käydä Norjassa.”

Tamperelaiset Jaakko Leinonen (vas.), Juha Leinonen ja Marja Sutela olivat aikeissa lähteä vaeltamaan Kilpisjärvellä Saana-tunturin ympäristöön. Sadepäivänä kolmikko päätti tulla käymään Norjan puolella Skibotnissa. Pohjois-Norja on tuttua aluetta Juha Leinoselle, joka on käynyt aiemmin Tromssan itäpuolella Lyngenin niemimaan alueella alppi- ja jääkiipeilemässä.

Leirintäalueet ovat ehkä Pohjois-Norjan kesän voittajia, mutta samaa ei voi sanoa kaikista yrityksistä.

Norjan rannikkokaupunkien välillä kuuluisia maisemaristeilyjä järjestävä Hurtigruten joutui lomauttamaan keväällä koronaviruksen vuoksi lähes 3 000 työntekijää ja jättämään satamaan yhteensä 14 laivaa yhtiön 16 aluksesta.

Yhtiön kesäajan asiakkaista lähes puolet on tyypillisesti saksalaisia, ja alkukesä ilman eurooppalaisia turisteja on ollut yritykselle vaikea.

Erityisesti saksalaisten turistien odotetaankin nyt paikkaavan kevään ja alkukesän tappioita. 15. heinäkuuta Norjan hallitus purki matkustusrajoitukset Eta- ja Schengen-maihin lukuunottamatta Portugalia, Unkaria, Kroatiaa, Romaniaa, Bulgariaa ja Luxemburgia. Tällä viikolla karanteenivaatimus palautettiin Espanjasta Norjaan saapuville Espanjan heikentyneen koronavirustilanteen vuoksi.

Viime viikkoina Anderssonin leirintäalue Tromssassa on ollut paikoin jopa loppuunvarattu, mutta loppukesä ja alkusyksy ovat keskieurooppalaisten turistien varassa.

”Norjalaisten ja suomalaisten kesälomakausi päättyy pian. Yleensä esimerkiksi saksalaisia turisteja käy vielä elo- ja syyskuussa, mutta nyt heitä vielä odotetaan”, Andersson sanoo.

Toistaiseksi matkustusrajoitusten purkaminen on näkynyt enemmän maan etelä- kuin pohjoisosissa, Andersson sanoo. Leirintäalueella on tavattu suomalaisten ja norjalaisten lisäksi jokunen tanskalainen sekä pari turistia Keski-Euroopasta.

Osa paikallisista suhtautuu matkailijoihin edelleen varauksella. Sen on kokenut myös Andersson.

Pari viikkoa sitten seudulla levisi huhua, että leirintäalueella majoittuisi ruotsalaisia, vaikka matkustusrajoitukset ja karanteenivelvoite koskivat edelleen Manner-Ruotsista Norjaan saapuvia.

Lopulta selvisi, että väärinkäsitys oli sattunut, kun joku oli kuullut leirintäalueella majoittuneiden suomalaisturistien puhuneen ruotsia epäilyttävän hyvin.

”Se oli todella noloa. Meillä majoittuu paljon myös Suomen länsirannikolta tulevia suomenruotsalaisia, ja hekin ovat tietysti tervetulleita tänne myös jatkossa”, Andersson sanoo.

Oululaiset Samu Niemelä ja Mirkka Nukari yöpyivät torstain vastaisen yön pakettiautossaan Storfjordissa lähellä Hattengin kylää.