Mikä oli Teiniliitto? Sitä voivat ihmetellä nuoremmat suomalaiset, mutta kasvatustieteen professori Erno Lehtisellä on tuohon 1970-luvulla kukoistaneeseen radikaaliin koululaisjärjestöön tiivis kosketus. Vuodet 1972–73 hän oli liiton puheenjohtaja, demarinuorten mandaatilla.

Teiniliitto oli aktivoitunut 1960-luvulla. Lehtinen muistaa ilolla tuolloista avartuvaa kulttuuriradikaalia tunnelmaa. ”Paljon pohdittiin moraalia. Vallitsi usko, että on avautumassa uusi tapa saada kiinni ja ottaa vastuuta maailman ongelmista”, hän sanoo.

Kuitenkin ajan oloon teinikunnista sukeutui ankeita taistelujärjestöjä. Enää ei kamppailtu vain oppilaiden oikeuksista mielivaltaa vastaan, vaan yhä useammin nuoret politrukit tappelivat keskenään. Taistolaiset vyöryttivät vahvimmin.

”Se alkoi käy henkisesti todella raskaaksi enkä katsonut sen sopivan ainakaan itselleni. Pahinta oli, että syvät koulutustavoitteet jäivät marginaaliin, kun liitto muuttui poliittisten juonittelijoiden ja junttaajien kotikentäksi”, Lehtinen kuvailee.

Turun yliopiston opiskelija Lehtinen oli vuonna 1971 suostunut Teiniliiton kärkeen, kun puheenjohtaja Erkki Liikanen ja toinen demari Jorma Westlund kävivät pyytämässä häntä tehtävään. ”Vara-Liikasta” tarvittiin Liikasen keskittyessä eduskuntavaaleihin.

Lehtinen aloitti sijaisena, ja kahdesti hänet valittiin vaalissa.

”Teiniliiton tavoitteissa kestävintä oli pedagoginen ohjelma, oppilaiden aktiivisuuden ja älyllisen vastuun korostus, idea yhteissuunnittelusta. Ne ovat yhä relevanttia kamaa. Sitä eivät olleet ärhäkät poliittiset reaktiot, kuten halu valvoa ja siivota opetuksen ja oppikirjojen ’neuvostovastaisia’ ilmiöitä”, Lehtinen erittelee tutkijan viileydellä.

Teiniliitto yllättäen suuntasi Lehtistä ammatillisesti. Istuttuaan eri koulutuskomiteoissa hän vaihtoi yliopistolla pääaineekseen kasvatustieteen, meritoitui alan tutkijana ja valittiin professoriksi vuonna 1988.

”Kun olin tajunnut, ettei poliittinen ura ole minua varten, älyllisesti itsenäisestä tutkija-ammatista tuli helpottava vaihtoehto ja se alkoi kutsua vahvasti”, Lehtinen sanoo.

Lehtinen on tutkinut erityisesti oppimista sääteleviä moti­vaatio­tekijöitä ja oppimisympäristöjä. Viime aikoina hän on syventynyt nopeissa muutoksissa vaadittavaan joustavaan asiantuntijuuteen ja matemaattisen ajattelun kehittymiseen.

”Aluksi hakeuduin tietoisesti mahdollisimman ’puhtaan’ perustutkimuksen piiriin, eroon esimerkiksi sellaisista koulutusaiheista, joissa olisi mitään poliittista aspektia. Sen verran allergiseksi olin tullut”, Lehtinen sanoo.

Oppimistutkimuksen kentällä esiintyy tavan takaa uusia tempuntekijöitä ja käänteentekeviä läpimurtoja. Lehtinen asennoituu tällaisiin tyynen kriittisesti.

”Pitkäaikainen tendenssi on, että monia juttuja on tapana lanseerata suurina harppauksina. Tosiasiassa pienet muutokset ovat hallitsevia ja paljon pysyvämpiä, ja kohistuja uutuuksia on yleensä jossakin päin jo aiemmin tutkittu.”

Suomalaisen peruskoulun Lehtinen arvioi merkittäväksi mutta vaativaksi hankkeeksi. Ikäluokan yhdeksän vuoden opetusta yhtäläisin tavoittein edisti se, että opettajien valmiudet alkoivat kohentua sen jälkeen, kun opettajankoulutus nousi maisteritasoiseksi. Opettaja on ja pysyy luokan avainhenkilönä.

Peruskoulua on alituiseen sparrattava uusiin vaatimuksiin, Lehtinen korostaa. 1990-luvun lamasta revennyt eriarvoistuminen toi kouluun uusia yllättäviä ongelmia, sittemmin myös oppilaiden taustojen lisääntyvä monikulttuurisuus. Lasten nopeatempoinen lyhytjännitteisyys ei ole tilannetta helpottanut.

Opetus ja oppiminen työllistävät Erno Lehtistä yhä. Hän ohjaa niin tutkimusryhmää kuin väitöskirjantekijöitä. Työtä piisaa Turussa ja Vytautas Suuren yliopistossa Liettuan Kaunasissa.