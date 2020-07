Viimeisen viikon aikana Suomessa on kerrottu 79 uudesta koronavirustartunnasta.

HS:n keräämän tietokannan mukaan uudet tartunnat keskittyvät etenkin Turkuun ja pääkaupunkiseudulle.

Turussa on ilmoitettu uusia tartuntoja tulleen 13 viimeisen seitsemän päivän aikana. Helsingissä tartuntoja on tullut yhtä paljon, vaikka kaupunki on väkiluvultaan yli kolme kertaa suurempi.

Alla olevassa listassa on kymmenen kuntaa, joissa on ilmoitettu eniten uusia tartuntoja.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo, että Turun kaupungin alueella kyse on lähinnä perheen sisäisistä tartuntaketjuista.

”Meillä on perheitä, joissa on todettu yksi tartunta ja sitten sitä on löydetty muillakin. Kun kyse on isoista perheistä, niistä tulee helposti isoja määriä tartuntoja. Osassa on vielä selvittely kesken”, Rintala sanoo.

Kahdesta tällaisesta perheestä toisessa taustalla oli perheenjäsenen ulkomaanmatka. Rintalan mukaan moni tartunnoista linkittyy ulkomaille tavalla tai toisella. Ruotsiin tosin ei näyttäisi olevan yhteyttä, vaikka Turussa on liikkunut runsaasti ruotsalaisturisteja.

Ylilääkärin mukaan Turun kuluneen viikon tapauksista kahdessa tartunnan lähde ei ole tiedossa, mutta selvitykset ovat käynnissä.

Rintala ei ole huolissaan tartuntatilanteesta, eikä tartuntatapausten määrän pitäisi kasvaa merkittävästi tuoreista luvuista huolimatta.

”En henkilökohtaisesti usko siihen. Tapaukset ovat aika hyvin tiedossa, ja henkilöt on laitettu karanteeniin, samoin altistuneet. Kyllä se aika tehokkaasti estää uusia tartuntoja. Ei ole kyse massa-altistumistilanteista”, Rintala sanoo.

”Varsinais-Suomessa, kuten muuallakin Suomessa, testataan erittäin paljon, mutta todetaan vain vähän koronavirustapauksia. Ihmisillä on nuhakuumetta tai muita oireita, mutta koronavirusta ei ole joukossa. Kaiken kaikkiaan tilanne on rauhallinen”, hän vakuuttaa.

Kunnittain tartuntatilanne näyttää tällä hetkellä tältä. THL ei julkaise tietoja kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai tartuntoja on vähemmän kuin viisi.

Ilmaantuvuus-välilehdellä tartunnat on suhteutettu väestön määrään. Luvut kertovat, kuinka monta tapausta kussakin kunnassa olisi, jos jokaisessa kunnassa olisi 100 000 asukasta.

Sairaanhoitopiireittäin tartuntatilanne näyttää Suomessa tältä: