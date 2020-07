Kesän vilkas kotimaanmatkailu näkyy paitsi maanteillä myös tienvarsien levähdyspaikoille tuotavien jätteiden määrässä. Moni autoilija on törmännyt surullisen tuttuun kesäilmiöön: taukopaikoille tuodaan monenlaista roskaa, ja huussit voivat olla siivottomassa kunnossa.

Helsingissä asuva Terhi Pihlajamaa, 47, on autoillut tänä kesänä paljon ympäri Suomea ja kertoo yllättyneensä levähdyspaikkojen sotkuisuudesta.

”Usein pysähtelen jaloittelemaan selkäni vuoksi, ja pääsääntöisesti nämä ovat hyvin murheellisia paikkoja”, Pihlajamaa kertoo.

”Aina on metsät täynnä vessapaperia ja muuta roskaa. Jonnekin oli heitetty vanha nojatuolikin.”

Ulkohuusseja vastaan on tullut kahdesti. Molemmat oli sotkettu ulosteella tai oksennuksella.

”Kun oven aukaisi, niin sai saman tien laittaa kiinni. Emetinjärvellä [Pohjanmaalla] tuntui siltä, että voiko tällaista enää tulla vahingossa vai onko ihan tahallaan sotkettu”, Pihlajamaa sanoo.

”En ole mikään biologi, mutta olen miettinyt myös sitä, millainen kuormitus nämä mahtavat olla ympäristölle.”

Tänä kesänä levähdyspaikkojen jätepisteille on tuotu tavallista enemmän jätteitä, kertoo rakennuskonserni YIT:n teiden kunnossapidon palvelupäällikkö Joonatan Luhtaniemi. Hänen käsityksensä mukaan varsinainen roskaaminen ei silti ole lisääntynyt ainakaan merkittävästi.

”Esimerkiksi Vantaalla take away -pakkaukset ovat hieman lisääntyneet teiden varsilla, mutta se on näkynyt enemmän kaupunkiympäristöissä. Maakunnissa työmaapäälliköt ovat kertoneet, että heidän silmäänsä jätteiden lisääntyminen ei fyysisesti näy”, Luhtaniemi sanoo.

”Enemmän murhetta tuottaa roskiksiin kuulumaton jäte. Tienvarsiroskikset on tarkoitettu tien käyttäjille, niitä ei ole mitoitettu esimerkiksi mökkien jätteille.”

Huussien epäsiisteys on Luhtaniemen mukaan ollut ongelma jo pitkään. Nykyään niitä on teiden varsilla enää harvakseltaan, mikä johtuu osaltaan myös huoltoasemien lisääntymisestä.

YIT ja muut teiden puhtaanapidosta vastaavat urakoitsijat saavat ely-keskuksilta ohjeet muun muassa siivoustiheydestä.

Luhtaniemen mukaan taukopaikkoja siivotaan ja roskiksia tyhjennetään kesäisin tyypillisesti 1–3 kertaa viikossa riippuen reitin vilkkaudesta.

Tiheäkään siivous ei välttämättä auta, jos kävijät eivät itse pidä huolta siisteydestä.

”Vilkas lepotasanne voi olla jo parin päivän jälkeen ruokottoman näköinen.”

”Joskus näkee valokuvia todella siivottoman ja ruokottoman näköisistä lepotasanteista. Jos kuvasta veikkaa, voisi epäillä, ettei niitä ole siivottu pitkään aikaan. Tosiasiassa vilkas lepotasanne voi olla jo parin päivän jälkeen ruokottoman näköinen”, Luhtaniemi sanoo.

Yleisesti ottaen hän arvioi silti, että autoilijoiden käytös on siistiytynyt kymmenen vuoden aikana.

Väylänpidon toimialajohtaja Jukka Karjalainen Väylävirastosta kertoo, että koronavirustilanne ei ole vaikuttanut taukopaikkojen siivoustiheyteen.

”Ihmiset liikkuivat pahimpaan korona-aikaan erittäin vähän. Nyt kesällä liikennemäärät on lisääntyneet, mutta myös koronatapauksia on selkeästi vähemmän”, Karjalainen sanoo.

Roskaaminen on Karjalaisellekin tuttu ongelma, mutta hän ei osaa sanoa, onko se tänä kesänä yleistynyt. Hänkin korostaa tienkäyttäjien omaa vastuuta.

”Teemme parhaamme, mutta tiellä liikkujien oma käyttäytyminen on ratkaisevaa. Jos heti siivouksen jälkeen tulee hankala autokunta, niin paikka voi olla nopeastikin taas huonossa kunnossa.”

Terhi Pihlajamaa toivoo, että taukopaikoilla kävijöitä opastettaisiin siisteydestä. Hän on tänä kesänä autoillut myös Pohjois-Norjassa, jossa hänen mukaansa oli siistimpää ja ulkoilijoille oli opastuksia tarpeiden teosta luonnossa.

”Olisi myös huikean hienoa, jos kierrätyspisteiden sijainnista olisi info vaikka tien varressa”, Pihlajamaa sanoo.