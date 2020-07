Noin neljäsosa ruotsinlaivoilla Turkuun saapuvista on ruotsalaisia.

Lähestyn ruotsia puhuvaa seuruetta ja kysyn, mistä maasta he ovat tulleet Turun linnaan. Nuori mies vilkaisee säikähtänyt ilme kasvoillaan vanhempaa naista. Mies sanoo heidän olevan suomalaisia. Suomea he eivät kanssani puhu. Lippukassalla he puhuivat ruotsia ja englantia.

HS kertoi torstaina Turussa liikkuvista ruotsalaisturisteista, jotka huolestuttavat paikallisia, sillä Ruotsin koronavirustilanne on Suomeen verrattuna vaikea.

Vs. museopalvelujohtaja Petteri Järvi kertoi, että riikinruotsia puhuvia turisteja on tavattu Turun linnassa säännöllisesti, joten lähdin sinne etsimään haastateltavia torstaina.

Seisoskelin kassojen vieressä reilut kolme tuntia ja kävin jututtamassa kaikki englantia tai ruotsia kassalla puhuvat asiakkaat.

Suomalaisten ja ruotsalaisten lisäksi linnaan oli torstaina tutustumassa ainakin virolaisia, italialaisia, saksalaisia ja yhdysvaltalaisia.

Huomasin, että kansalaisuuteen liittyy koronavirusepidemian aikana ainakin minulla vahvoja ennakkoluuloja. Kun yhdysvaltalaismies kertoi kansalaisuudestaan, otin vaistomaisesti kömpelön puoliaskeleen taaksepäin.

Mies kiirehti lisäämään, että hän asuu vakituisesti Suomessa.

Yksi vierailijoista tunnusti olevansa Ruotsista. Kolmekymppinen nainen kertoi asuvansa Suomessa. Nainen ihmetteli, miten hänen maamiehensä kehtaavat tulla nykytilanteessa Suomeen. Minkälaista itsekkyyttä se ihmiseltä vaatii?

Kiellettyä Suomeen tulo ei ole, vaan ruotsalainen voi tulla tänne työn, sukulaisten tai kiinteistön, kuten mökin, takia. Näin ollen ruotsinlaivoilta nousee maihin päivittäin satoja ruotsalaisia.

Jos tilanne olisi päinvastainen, lomailisitko koronavirustartuntojen riivaamassa kotimaassasi, vai lähtisitkö viruksen taltuttaneeseen naapurimaahan, jossa sinulla on sukulaisia?

Myös ruotsalaiset huviveneilijät ovat huolestuttaneet koko kesän niin Turun kuin Ahvenanmaan saaristoissa.

Sain jutun julkaisun jälkeen useita sähköpostiviestejä veneilijöiltä, jotka olivat havainneet naapurimaan lippuja lukuisissa veneissä kesän aikana. Maarianhaminasta taas vakuuteltiin, ettei satamissa ole näkynyt kuin yksittäisiä ruotsalaisveneitä.

Pelkkä ajatus ruotsalaisista on nyt riski Ahvenanmaan matkailulle, sillä se voi karkottaa mahdollisia suomalaisia turisteja.

Ruotsalaisten matkustusrajoituksia ei todennäköisesti pureta vielä pitkään aikaan. Suomessa on pidetty matkustusrajoitusten purkamisen raja-arvona sitä, että maassa pitää olla kahdeksan tai vähemmän uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen kahden viikon aikana.

Ruotsin tautitilanne on parantunut, mutta viimeisen seitsemän vuorokauden lukema oli 1,87 tautitapausta 100 000 henkilöä kohden. Vertailun vuoksi: Suomen lukema oli 1,4.

Miten Suomeen lomaileviin tuleviin ruotsalaisiin pitäisi sitten suhtautua?

En osaa sanoa, sillä suurimmalla osalla on varmasti perusteltu syy tulla tänne. Valtaosa heistä on varmasti pysytellyt pari viikkoa karanteenissa ennen ”ihmisten ilmoille” tuloa.

Sen osaan sanoa, että Suomessa kamppailtiin alkuvuosi epidemiaa vastaan, ja kaikki joutuivat joustamaan ja tekemään uhrauksia. Monella suomalaisella, minä mukaan lukien, on kokemuksia koronavirukseen sairastuneista läheisistä, ja sairastumisiin liittyvät pelot ja surut ovat vielä tuoreina muistissa.

Suomessa onnistuttiin taltuttamaan epidemia, kun taas Ruotsissa asetettiin, kärjistäen sanoen, yhteiskunnan toimivuus ihmiselämien edelle.

Ehkä nyt voisi olla se kesä, jolloin ruotsalaisten mökkeilijöiden ei tarvitsisi lähteä kiinteistölleen Länsi-Uudenmaan saaristoon. Suomalaiset eivät tarvitsisi tänä kesänä yhtään uutta huolenaihetta.

Suomalaiset eivät ole ainoita, jotka pitävät nyt ruotsalaisia huolenaiheena. HS kertoi perjantaina, miten Norjassa reagoidaan ruotsia puhuviin. Norjalaiset olivat säikähtäneet suomenruotsalaisia, sillä norjalaiset eivät tienneet, että suomalaiset voivat puhua äidinkielenään ruotsia.

Ellei asia olisi niin vakava, suomalainen voisi olla mielissään siitä, että norjalainen ilmoittaa suomalaisen olevan tervetullut, mutta ruotsalaisen ei.

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien Turun-aluetoimittaja.