Koronakevät sai suomalaiset sulkeutumaan koteihinsa, mutta moni ei jäänyt toimettomaksi. HS kurkistaa heinäkuun lauantaisin pihoihin ja puutarhoihin, jotka on kevään aikana ahkeroitu uuteen uskoon.

Ihan tavallisen näköinen kirjekuori saapuu postin mukana Landbohon, Östersundomin kaupunginosaan itäisimmässä Helsingissä.

Kirjeen päällä oleva tarra kuitenkin paljastaa sen sisällön: ”Eläviä mehiläisiä.”

Yksi kirjekuoren mehiläisistä on landbolaisen autoverkkokaupan myyntipäällikön Lasse Göösin kasvattaman mehiläisyhdyskunnan uusi kuningatar. Kasvattajan sinisellä pisteellä merkitsemä kuningatar on kulkenut postin mukana kasvattajansa luota Vesilahdelta asti – kuninkaalliseen tyyliin seuranaan kymmenkunta seuramehiläistä.

Mehiläisyhdyskunnan uusi kuningatar seuramehiläistensä kanssa. Vesilahden kasvattaja on merkannut kuningattaren sinisellä täplällä.

”Kuningattaret vaihtuvat parin kolmen vuoden välein”, kertoo Göös.

Uusi kuningatar tutustuu yhdyskuntaan pienen rasian läpi, jonka yksi sivu on tehty sokerista. Siihen mennessä kun kuningatar ja yhdyskunnan mehiläiset ovat syöneet sokerin, ovat ne ehtineet riittävästi tutustua toisiinsa. Vanha kuningatar poistetaan yhdyskunnasta kun uusi saapuu, muuten se ja uusi kuningatar tappelevat niin verisesti, että toinen joko kuolee tai poistuu yhdyskunnasta vieden mukanaan noin kolmasosan yhdyskunnan mehiläisistä.

Uuden kuningattaren yhdyskunta on Göösin toinen, ja alkaa tuottaa hunajaa vasta ensi vuonna. Aikaisemman yhdyskunnan hän otti jo keväällä.

Mehiläiset toivat piristystä arkeen, jonka Göös – kuten valtaosa suomalaisista – vietti kotonaan.

Koronakevät toi mehiläiset Göösin elämään ja arkeen, mutta ei ensimmäistä kertaa. Göösin taloudessa on ollut monenlaista eläinkunnan jäsentä, aina tyttären Karoliina Göösin hevosesta omakotitalon etupihalla päivää paistattelevaan rantakäärmeeseen saakka. Ainoastaan idea tarantellasta on torpattu – Göösin vaimon Päivi Göösin toimesta.

Mehiläisiä Göös oli ennen tätä kevättä kasvattanut vuosia sitten, mutta mehiläiset olivat menehtyneet punkkien aiheuttaman viruksen myötä.

Kolmen viikon mittainen lomautusjakso ja työaikojen lyheneminen etätyön vuoksi antoivat Göösille aikaa palata mehiläisten kasvattamisen pariin ja järjestää niille parhaat mahdolliset olosuhteet. Lisäksi hän on ehtinyt auttaa naapuriaan, joka hankki tänä vuonna ensimmäisen mehiläisyhdyskuntansa.

”Olen kaivannut mehiläisten eloisuutta ja niiden tuoksua”, kertoo Göös.

Tuoreen hunajan tuoksu leijaileekin ilmassa vahvana, kun Göös irrottaa pesästä hunajaa tihkuvan kennon.

”Sadon aikana yksi yhdyskunta voi tuottaa jopa 30 kiloa hunajaa”, kertoo Göös.

Göösin puutarhassa ja lähiseudulla kasvaa maitohorsmaa ja villivadelmaa, joiden mettä imeneiden mehiläisten tuottama hunaja on erityisen maukasta.

Mehiläiset ovat tuotantoeläimiä, kuten siipikarja tai nauta. Niiden kasvattamisesta täytyy tehdä ilmoitus ruokavirastolle kuten minkä tahansa muunkin tuotantoeläimen pitämisestä.

Göös ei kuitenkaan myy mehiläistensä tuottamaa hunajaa vaan pitää sen itse ja antaa lahjaksi ystävilleen.

Tiiviissä pakkauksessa säilytettynä hunaja säilyy ikuisesti, ilman minkäänlaisia säilöntä- tai lisäaineita.

Mehiläiset eivät kuitenkaan tuota pelkkää hunajaa.

Kun Göös pukee päälleen valkoisen suojapuvun, hanskat ja mehiläishatun, hän kerää kennoista myös kittivahaa eli propolista – luonnon omaa antibioottia.

Propolista voi pakastaa, jolloin se säilyy pitkään, ja käyttää esimerkiksi haavojen tai flunssaoireiden hoitoon.

Mehiläisten kasvattamisen suosio on kasvanut viime vuosina. Göös on huomannut, että Facebookin Mehiläishoitajien ryhmään on tullut huomattavasti uusia jäseniä – erityisesti naisia, jotka ovat kiinnostuneita luonnonsuojelusta.

”Itsekin kiinnostuin mehiläisten kasvattamisesta alun perin, kun luin Helsingin Sanomien jutun siitä, miten pölyttäjien määrä on pienentynyt”, kertoo Göös.

Tästä inspiroituneena hän hankki ensimmäiset mehiläisensä seitsemän vuotta sitten.

Göös kertoo huomanneensa pölyttäjien kadon tänäkin vuonna. Rankkasateet ja kostea ilma eivät sovi mehiläisille tai kimalaisille, sillä ne pyyhkivät siitepölyn kukista ja sade vaikeuttaa lentämistä.

Mikäli pölyttäjät kuten mehiläiset katoavat maailmasta, katoaa niiden mukana myös merkittävä osa maailman ruoantuotannosta.

Mehiläisten vaikutuksen kasveihin ja puutarhoihin huomaa välittömästi. Göös kertoo, että hänen vaimonsa hoitaman puutarhan omenatkin ovat suurempia ja pyöreämpiä kun mehiläiset ovat pörränneet niiden ympärillä koko kevään ja kesän.

”Naapuritkin tykkäävät”, kertoo Göös.

Suomen mehiläishoitajain liiton puheenjohtaja Hannu Luukinen kertoo, että liiton jäsenmäärä on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut lähes puolella. Liitossa on nykyään 2 800 jäsentä.

Liiton paikallisyhdistykset järjestävät uusille mehiläisten kasvattajille kursseja, joille suuri osa kasvattajista osallistuu.

Koronakevät ei kuitenkaan ole laajamittaisesti kasvattanut uusien mehiläiskasvattajien määrää.

”Vedän itse kursseja Oulussa ja osallistujien määrä tänä vuonna on ollut aika samanlainen kuin viime vuosina”, kertoo Luukkinen.

Göös kutsuu mehiläiskennoa maailmankaikkeuden koodiksi, vahvimmaksi rakenteeksi, joka maailmasta löytyy. Mehiläiskennon muoto – heksagoni eli kuusikulmio – toistuu luonnossa ja rakenteissa sen kestävän muodon vuoksi. Yhteen liittyvät saippuakuplatkin muodostavat yhdessä kuusikulmion.

Mehiläisetkään eivät kuitenkaan ole voittamattomia. Suurimmat uhat mehiläisyhdyskunnille ovat karhut ja punkit. Toisin kuin populaarikulttuurin hunajaa litkivät nallet, tosiasiassa karhut syövät erityisesti mehiläisten sikiöitä, kertoo Göös.

Punkit taas levittävät mehiläisille vaarallisia viruksia. Tällaiselle virukselle myös Göös menetti aiemmat mehiläisensä, jonka vuoksi mehiläiskennot ammottivat tyhjillään aina tähän kevääseen asti.

Nyt Göösin keväällä hankkimassa yhdyskunnassa on arviolta 50 000–60 000 mehiläistä, ja ensi vuonna uuden kuningattarensa saaneen yhdyskunnan kennoissa pörrää yhtä suuri määrä mehiläisiä.

Mehiläisyhdyskunnan mehiläiset tutustuvat uuteen kuningattareensa turvallisesti laatikon läpi.

Lasse Göös nostaa toisesta pesästä hunajaa tihkuvan kennon.