Hallitus päätti torstaina palauttaa koronaviruksen vuoksi käyttöön otetun sisärajavalvonnan Suomen ja Itävallan, Suomen ja Slovenian ja Suomen ja Sveitsin väliseen liikenteeseen. Uudet rajoitukset tulevat voimaan maanantaina 27. heinäkuuta.

Käytännössä ei-välttämätön vapaa-ajan matkustus näistä maista Suomeen ei ole maanantaista lähtien enää mahdollista. Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä sekä muut Suomessa asuvat pääsevät edelleen maahan. Saapuville kuitenkin suositellaan 14 päivän karanteenia.

Suomalaiset saavat edelleen poistua maasta vapaasti – myös joihinkin niistä maista, joihin matkustamista Suomesta ei suositella.

Esimerkiksi Finnair lentää tällä hetkellä sekä Itävallan Wieniin että Sveitsin Zürichiin. Suoria lentoja Sloveniaan Finnairilla ei tällä hetkellä ole.

Perjantaina iltapäivällä tiedossa ei ollut, että Itävalta, Slovenia tai Sveitsi olisivat muuttaneet Suomesta tulevia koskevia matkustusrajoituksiaan. Suomesta pääsee matkustamaan kaikkiin kolmeen maahan ilman karanteenivaatimuksia.

Finnairilta ei kommentoida sitä, onko tieto sisärajavalvonnan käyttöönotosta vaikuttanut Wienin- ja Zürichin-lentojen varaustilanteeseen.

”Yleisellä tasolla matkustusrajoitusten eläminen suuntaan tai toiseen tyypillisesti heijastuu siihen, miten ihmiset hakevat matkoja. Mitään dramaattista muutosta tämä ei ole käsittääkseni aiheuttanut, ei meidän lentotarjontaamme eikä matkustajamääriin. Toki toteutuneet matkustajamäärät nähdään vasta myöhemmin”, sanoo Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist.

Esimerkiksi Zürichiin Finnair on lentänyt koko kevään ajan. Sinne kohdistuu paljon työmatkustusta.

Mitä jos tieto uusista matkustusrajoituksista tuli, kun lentomatka oli jo varattu?

Lomamatkan esimerkiksi Wieniin varannut asiakas voi halutessaan muuttaa varaamansa matkan ajankohtaa. Jos lento on varattu ja se liikennöidään huhti-elokuun välillä ja jos matkustaja tekee muutoksen varaukseen seitsemän päivää ennen suunnitellun matkan alkua, ei Finnair peri muutoksesta maksua.

Alle seitsemän päivää ennen matkan alkua tehdyistä muutoksista peritään maksu. Jos matkustaja haluaa kokonaan perua matkansa, vaikka hän saisi matkustaa kohdemaahan, oikeus lipun hinnan hyvitykseen riippuu Finnairin mukaan lipputyypistä.

Jos kohdemaan matkustusrajoitukset estävät matkan heinä-elokuussa, voi asiakas perua varauksensa ja hakea käyttämättömistä lentolipuista hyvitystä kohdemaan viranomaisen asiakirjoja vastaan.

Sen sijaan Suomen tai kohdemaan vaatimus karanteenista ei ole Finnairin mukaan sellainen matkustusrajoite, joka oikeuttaisi matkan perumisen ja takaisinmaksun.

Matkustusrajoitukset perustuvat arvioon kunkin maan tautitilanteesta. Suuntaa-antavana raja-arvona pidetään enintään kahdeksaa uutta koronavirustapausta 100 000:aa ihmistä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Tämän lisäksi arvioidaan, onko kohdemaan epidemiatilanne vakaa vai muuttumassa.

Esimerkiksi Belgia ylittää reippaasti kahdeksan tartunnan raja-arvon. Moni ihmetteli torstaina, miksi hallitus ei palauttanut sisärajavalvontaa myös Suomen ja Belgian välille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen arvioi, että syyt löytyvät maan viime päiviin saakka melko vakaana pysytelleestä koronavirustilanteesta.

”Sen sijaan kun katsotaan näitä muita maita, siellä luvut ovat lähteneet paljon matalammalta ja tilanne on muuttunut nousujohteisesti. On huolestuttava merkki, jos kasvuvauhti on ylöspäin. Silloin oletus on, että kasvu myös jatkuu.”

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.

HS:n Johns Hopkinsin yliopiston dataan perustuvan laskurin mukaan Belgiassa oli perjantaina iltapäivällä todettu 22,8 uutta koronavirustartuntaa 100 000 ihmistä kohden viimeisen 14 päivän aikana. Viime päivinä uusia tartuntoja on todettu paljon etenkin maan pohjoisosassa Flanderin alueella.

Torstaina sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila vaikutti Uutissuomalaisen haastattelussa yllättyneeltä Belgian luvuista. Hänen mukaansa ne olivat pienemmät, kun niitä tarkasteltiin THL:n kanssa alkuviikosta.

”Arviot valmistellaan jonkin verran etukäteen käsittelyä varten, eikä kyseessä ole yhden päivän vaan kahden viikon ilmaantuvuusluku. Arvot on viime viikolla katsottu kaksi viikkoa taaksepäin, jolloin Belgian arvo oli hieman yli kymmenen”, Salminen huomauttaa.

Salminen korostaa, että päätökset matkustusrajoituksista tekee hallitus, ei THL. Päätösten taustalla on muun muassa THL:n epidemiologinen arvio ja laaja monen ministeriön kokoama virkamiesryhmä, jossa rajoituksia käsitellään.

Tartuntaluvut Euroopassa ovat kasvussa. Salminen ei ota kantaa siihen, mitkä maat voivat olla seuraavaksi listalla, kun uusia matkustusrajoituksia pohditaan.

”Siellä on muutama maa, joiden kohdalla syytä on seurata tilannetta, mutta jotka eivät ole vielä osuneet rajaan asti.”

Osa Euroopan maista on ottanut käyttöön kohdennettuja matkustusrajoituksia. Esimerkiksi Norja on poistanut rajoitukset niistä osista Ruotsia, joissa viruksen ilmaantuvuus on alle Norjan asettamien raja-arvojen. Salminen ei innostu ajatuksesta, että Suomi ottaisi käyttöön kohdennetut matkustusrajoitukset.

”Tässä ovat taustalla myös käytännön syyt. Me tiedämme paljon paremmin koko maan seurannan laadun, mutta jos pitää mennä pieniin yksiköihin, on arviointi vaikeampaa. Ja mehän emme täällä voi tietää, mille alueelle jossakin maassa matkustetaan muualta maan sisältä.”

Vaikka matkustus ulkomaille ei ole virallisesti kielletty, Salminen pohtisi tarkkaan, onko se tarpeen juuri tänä vuonna.

”Tietoomme on tullut, että Suomesta olisi matkustettu transit-liikenteen kautta myös niihin maihin, joihin ei ole tautitilanteen takia suositeltavaa matkustaa. Kyllä siinä ottaa riskin itsensä, läheistensä ja koko Suomen väestön puolesta.”

HS:n päivittyvä grafiikka kertoo, mikä on Euroopan maiden tartuntatilanne juuri nyt. Listattuna ovat kaikki Euroopan maat. Perjantaina iltapäivällä myös Alankomaat ja Tanska ylittivät niukasti kahdeksan tartunnan rajan. Näistä maista saa edelleen matkustaa Suomeen vapaasti.