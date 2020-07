Bangkok

Thaimaan työministeriö ilmoitti lauantaina hyväksyvänsä marjanpoimijoiden työmatkat Suomeen ja Ruotsiin. Marjanpoimijat ovat nyt täydessä valmiudessa lähtemään Suomeen.

”Yhtiön edustaja soitti meille ja ilmoitti, että meidän pitää valmistella kaikki asiat matkaa varten ja olla valmiit lähtemään minä hetkenä hyvänsä”, koillisthaimaalaisessa Nong Bua Lam Phun kunnassa asuva riisinviljelijä Athitaya ”Jom” Srisamor sanoi HS:lle lauantaina.

Muuta tietoa poimijoille ei vielä ole tullut. Jomin mukaan hänen kylänsä poimijat ovat jo valmistautuneet.

Poimijoiden on ennen matkaa muun muassa annettava Bangkokissa sormenjälkensä Thaimaan viranomaisille. Suomen Bangkokin-lähetystö ilmoitti perjantaina avaavansa viisumiosastonsa väliaikaisesti Suomeen tulevia työntekijöitä varten ensi viikolla.

Ministeriön työvoimaosasto julkaisi asiasta tiedotteen nettisivullaan.

”Työvoimaosasto peruuttaa viimeisimmän lausunnon, jossa keskeytettiin projekti marjanpoimijoiden lähettämiseksi Suomeen ja Ruotsiin, koska suomalaiset ja ruotsalaiset yhtiöt todella tarvitsevat thaimaalaisia työntekijöitä poimimaan villimarjoja”, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Tiedotteessa korostetaan, että poimijoita Suomeen välittävien yhtiöiden on noudatettava erittäin tarkkoja ehtoja.

Työnantajien on esimerkiksi pankkitalletuksella taattava työntekijän hoitokustannukset siinä tapauksessa, että hän sairastuu koronaviruksen vuoksi. Minimipalkaksi on määrätty 100 000 Thaimaan bahtia eli noin 3 000 euroa kulujen jälkeen. Poimijat kertoivat HS:lle kaksi viikkoa sitten, että aiemmin nettotulot ovat olleet noin 2 000 euroa.

Thaimaassa koronatoimia johtaa lääketieteen ja yhteiskuntatieteiden professoreista koostuva asiantuntijaryhmä. Työministeriö kertoi tiedotteessaan suosittelevansa ryhmälle poimijoiden päästämistä töihin Suomeen ja Ruotsiin.

Suomen ulkoministeriö vahvisti asian HS:lle.

"Thaimaan viranomaiset sallivat marjanpoimijoiden lähettämisen, mikäli marjayritykset täyttävät Thaimaan viranomaisten asettamat ehdot ja ovat niihin sitoutuneet. Viisumihakemuksia alettaneen ottaa vastaan keskiviikkona", ulkoministeriön viestintäpäivystäjä kertoi HS:lle lähettämässään sähköpostiviestissä.

”Yhtiöiden on taattava poimijoiden palkka ja noudatettava kaikkia säädöksiä, jotta poimijat ovat turvassa covid-19-sairaudelta”, Thaimaan työministeriö totesi tiedotteessaan.

Marjanpoimijoiden on käytävä koronatestissä lähtiessä ja palatessa. Takaisin Thaimaahan tullessa he jäävät pakolliseen 14 vuorokauden karanteeniin, kuten kaikki maahan tulijat.

Poimijoiden mukana on ministeriön ohjeistuksen mukaan matkustettava thaimaalainen terveydenhuoltoyksikkö, jonka on opastettava poimijoita, miten suojaudutaan koronavirukselta. Jos joku työntekijöistä sairastuu koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, terveydenhuoltoyksikön on huolehdittava, että sairastunut pääsee hyvään hoitoon.