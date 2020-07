Thaimaalaiset marjanpoimijat tulevat Suomeen myöhään, mutta eivät liian myöhään.

Näin sanovat marjafirmat, jotka tuovat Suomeen satoja poimijoita Thaimaasta tänä kesänä. Yritykset valittelevat viime tippaan jäävää Suomeen tuloa, mutta uskovat, että peli ja sato ei ole vielä menetetty.

Vientipäällikkö Amanda Gustafsson Marja Bothnia Berries oy:sta sanoo yrityksensä tuovan Suomeen noin kuusisataa thaimaalaista poimijaa.

”Tämä prosessi on kestänyt vähän liian kauan, siitä kaikki yritykset ovat samaa mieltä. Mutta ei se vielä liian myöhäistä ole. Lapissa marja kypsyy vasta elokuun alussa, poimijat ehtivät kyllä siihen vielä”, Gustafsson sanoo.

Thaimaan työministeriö ilmoitti lauantaina hyväksyvänsä marjanpoimijoiden työmatkat Suomeen ja Ruotsiin. Suomen Bangkokin-lähetystö avaa viisumiosastonsa väliaikaisesti Suomeen tulevia poimijoita varten ensi viikolla ja poimijat Thaimaassa valmistautuvat lähtöön.

”Parempi näin myöhään kuin ei koskaan.”

Gustafsson sanoo ymmärtävänsä Thaimaan viranomaisten kiristyneet vaatimukset yhtiöille, jotka välittävät poimijoita. Yhtiöiden on taattava poimijoiden palkka ja pidettävä poimijat turvassa koronaviruksen aiheuttamalta covid-19-taudilta. Yritysten on myös esimerkiksi pankkitalletuksella taattava poimijan hoitokustannukset siinä tapauksessa, että hän sairastuu koronaviruksen vuoksi.

”Otamme koronan vakavasti. Ei meillä ole muuta vaihtoehtoa kuin maksaa, jos me haluamme, että poimijat tulevat Suomeen tänä vuonna”, hän sanoo. Heidän ensimmäiset poimijansa tulevat elokuun alkupuolella. Heidän työmaansa ovat pääosin pohjoisessa Suomessa, jossa mustikan satokausi alkaa. Puolukkaa he todennäköisesti poimivat muuallakin.

Toinen suuri alan yritys on Kiantama, joka tuo tänä vuonna Suomeen noin neljäsataa poimijaa. Sekin katsoo, että poimijoita kannattaa edelleen tuoda Thaimaasta. He ovat Suomessa noin kaksi kuukautta.

”Positiivinen asia on se, että lupa vihdoin tuli, mutta huono asia on se, että se tuli näin myöhään. Se on kuitenkin viisumiasioiden kanssa viikko, kaksi ennen kuin he ovat Suomessa”, sanoo toimitusjohtaja Vernu Vasunta.

”Mustikkakausi alkaa pohjoisessa elokuun alkupuolella. Kyllä he siihen kerkiävät vielä. Ja puolukkakausi on kokonaan edessä.”

Hän sanoo osin ymmärtävänsä tiukentuneet ehdot.

”Osa ehdoista ei mielestäni liity koronatilanteeseen millään tapaa. Mutta jos he ovat katsoneet parhaaksi ehtoja asettaa, niin siihen meillä on tyytyminen.”

Jo aiemmin Polarica-yhtiön toimitusjohtaja Jukka Kristo kertoi HS:lle, että poimijoiden tuominen ei vie kauaa, mutta enemmän aikaa kuluu viisumibyrokratiaan.

”Heidän olisi pitänyt olla täällä jo kaksi viikkoa sitten. Surullistahan tämä on”, Kristo kertoi.