Konsultti Igor Zamarajevin liiketoiminta loppui karkotuspäätökseen pitkän syynin jälkeen. Helsingin Jätkäsaaressa kuvattu Zamarajev on asunut Suomessa 17 vuotta.

Suomessa 17 vuotta asunut liikkeenjohdon konsultti, yksityisyrittäjä Igor Zamarajev viettää sunnuntaina 71. syntymäpäiväänsä Helsingin Pasilassa murheellisissa merkeissä. Maahanmuuttovirasto on tehnyt Zamarajevista karkotuspäätöksen, joka tosin ei viimeisen valitusvaiheen vuoksi vielä ole lainvoimainen.

Liiketoimintakin on ollut jäissä yhteensä noin kolmen vuoden ajan. Yrityksellä ei maksuhäiriöitä ole, kun ei ole toimintaakaan, mutta oma laskupino kasvaa. Mersu seisoo korjaamon pihalla Tallinnassa, ja Zamarajev on turvautunut toimeentulotukeen.

Liikkeenjohdon konsulttina Suomessa 12 vuotta toiminut yrittäjä syyttää vaikeuksistaan viranomaisia, jotka ovat tehneet hänen liiketoimintansa mahdottomaksi estämällä matkustuksen Venäjän ja Suomen välillä.

Zamarajev kertoo käyneensä konsultointivuosien aikana jatkuvasti, kaksi kolme kertaa kuukaudessa, avaamassa Venäjän-markkinoita useille suomalaisyrityksille.

Nyt hän ei uskalla poistua Suomesta, koska ei voi olla varma, pääseekö takaisin.

”Venäjän markkinoille ei voi päästä ilman asiantuntevaa konsultointia”, Zamarajev sanoo.

”Yhteydet Venäjän alueille ovat erittäin tärkeitä.”

Viranomaisten mukaan Zamarajevin yrityksellä ei ole toimintaedellytyksiä, eikä ole aikoihin ollutkaan. Tätä Zamarajev on pitää valheellisena väitteenä.

Hän kertoo keskittyneensä viime vuosina suomalaisten yritysten ohjaamiseen Venäjän kierrätysmarkkinoille, jotka ovat kasvuala.

Tästä ei ole epäilystä. Moskovan alueen kaatopaikkamielenosoitukset tekivät selväksi, että jätehuollon ongelmat ovat Venäjällä poliittinen aikapommi. Zamarajev on Venäjän kauppa- ja teollisuuskamarin kierrätyskomitean virallinen edustaja Suomessa.

Zamarajevin vaikeudet alkoivat, kun pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallitus kiristi maahantulosäädöksiä kymmenien päätösten paketilla vuonna 2016. Hallitus ryhtyi säädösten kiristämiseen vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen.

Tilastojen valossa Zamarajev ei ole vaikeuksineen yksin, sillä säännösten kiristämisestä ovat kärsineet nimenomaan ulkomaalaiset, Suomessa toimivat yksityisyrittäjät. Heidän oleskelulupiensa keskimääräiset käsittelyajat ovat venyneet vuoden mittaisiksi, ja päätöksistä merkittävä osa on kielteisiä.

Zamarajev muutti Venäjältä Suomeen tuolloisen inkeriläistaustaisen vaimonsa kanssa vuonna 2003. Suomi oli entuudestaan tuttu, sillä diplomaattitaustainen Zamarajev oli työskennellyt Neuvostoliiton Tehtaankadun-lähetystössä lähetystöavustajana vuosina 1977–1979.

Konsulttiyritys Rilko oy merkittiin kaupparekisteriin 2008. Pariskunta erosi kymmenen vuotta sitten, mutta Zamarajev jäi omistusasuntoon Suomeen ja jatkoi yritystoimintaansa suomalaisyritysten Venäjän-projektien konsulttina.

Matkustaminen Venäjälle oli jatkuvaa, mutta byrokratia ei tuottanut ongelmia. Määräaikaiset oleskelulupansa Zamarajev haki Helsingin poliisilta.

”Lupa tuli yleensä kahdessa viikossa”, Zamarajev kertoo.

”Poliisilla tai Maahanmuuttovirastolla ei ollut huomauttamista talous- tai muiden tietojeni suhteen.”

Kaikki ulkomaalaisasiat siirrettiin 2017 Maahanmuuttoviraston vastuulle. Zamarajevin maaliskuussa 2017 jättämää oleskelulupahakemusta käsiteltiin marraskuun loppuun asti, mikä yrittäjän mukaan jo ”lähes tuhosi” hänen liiketoimintansa.

Yrittäjä kertoo hakeneensa toimeentulotukea ja tehneensä lukuisia kiirehtimispyyntöjä, tuloksetta.

”Sain toiminnan käynnistettyä kunnolla uudelleen vasta syksyllä 2018, jolloin uusi oleskelupa oli kuitenkin jo päättymässä.”

Zamarajev haki saman tien neljän vuoden oleskelulupaa, johon tuli keväällä 2019 yllättäen kielteinen päätös. Asiakasyritysten kuten kauppahuone Bernerin, teurasjätteitä jalostavan Honkajoen ja muun muassa jätehuoltoa tarjoavan Deleten puoltokirjeet eivät viranomaisia hellyttäneet.

Perussyy oli uusi lakimuutos, joka asetti osakeyhtiöyrittäjät samalle viivalle avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden omistajien kanssa.

Aiemmin osakeyhtiöyrittäjiä oli kohdeltu oman yrityksensä palkansaajina, nyt yrittäjinä. Heidän asiansa keskitettiin Uudenmaan ely-keskukselle, joka ryhtyi katsomaan yritysten asioita suurennuslasilla. Aiemmin niiden tuloskuntoon ei juuri huomiota kiinnitetty.

Zamarajevin asiat eivät kaupparekisteriin ilmoitettujen tilinpäätöstietojen ja verottajan tietojen valossa näyttäneet lainkaan niin hyviltä kuin hänen oman ilmoituksensa mukaan. Zamarajev puhuu kymmenientuhansien liikevaihdosta, verottaja siitä, mitä verotettavaa ilmoitettu.

Zamarajev syyttää kaupparekisterin tilinpäätöstietojen puutteellisuuksista vaikeuksia, joihin hän joutui uuden kirjanpitäjänsä kanssa, ja huomauttaa, että osa liiketoiminnasta on siirtynyt Viroon 2016 rekisteröityyn sisaryritykseen.

Hallinto-oikeus piti joka tapauksessa kielteisen oleskelulupapäätöksen voimassa eikä palauttanut asiaa elyn ja Maahanmuuttoviraston käsittelyyn, koska Zamarajev oli ely-keskuksen mukaan antanut heille harhaanjohtavaa tietoa.

Harhaanjohtavaa oli ely-keskuksen mukaan tilinpäätöstieto, jonka mukaan Zamarajevilla olisi ollut tuloja vuonna 2017.

Zamarajev kiistää harhaanjohtavan tiedon antamisen jyrkästi ja sanoo ilmoittaneensa tuloikseen nolla euroa. Väärinkäsitys on hänen mukaansa syntynyt vuoden 2016 palkkaennakoista, jotka on merkitty vuoden 2017 kirjanpitoon. Zamarajev on hakenut valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Tarkempi syynäys on johtanut käsittelyaikojen kasvuun. Suomessa jo toimintansa aloittaneiden yrittäjien jatkolupia käsiteltiin keskimäärin 322 vuorokautta, tästä noin kolmannes ely-keskuksessa ja loput Maahanmuuttovirastossa. Työntekijöiden lupien kokonaiskäsittely vaati samaan aikaan noin kolmanneksen tästä ajasta.

Yrittäjät ovat ainoa ulkomaalaisryhmä, jonka oleskelulupien käsittelyajalla ei ole mitään lakisääteistä maksimiaikaa.

Etenkin uudet hakijat ovat saaneet kylmää kyytiä: kielteisiä päätöksiä on yli kaksin verroin myönteisiin nähden. Maassa jo aiemmin toimineiden yrittäjäjien oleskelulupahakemuksista noin kolmannes on hylätty vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

”Maahanmuuttovirastolla ei ole lain mukaan valtaa antaa myönteistä päätöstä, jos ely-keskuksen osapäätös on kielteinen”, sanoo tulosaluejohtaja Marja Toivonen Maahanmuuttovirastosta. Kielteiseksi virasto voi päätöksen kyllä muuttaa, esimerkiksi yleisten turvallisuusseikkojen tai maahanmuuttosäännösten kiertämisen vuoksi.

”Kyseessä voi olla yritys, jolla ei ole mitään todellista liiketoimintaa, mutta jostakin vain ne rahat tulevat, joilla palkat maksetaan”, Toivonen sanoo. ”Kyseessä voi silloin olla maahantulosäännösten kiertäminen nimellisen yritystoiminnan avulla, ehkä jopa pelkkä turismi.”

Yrittäjien hakemusten tyrmäysprosentti on huomattava, jos sitä vertaa muihin hakijaryhmiin. Viimeisimmän vuoden aikana tehdyistä yli 73 000 ratkaisusta melkein 65 000 on ollut myönteisiä. Tässä ovat mukana myös turvapaikanhakijat.

”Hylkäyksille on monia eri syitä, joukkoon mahtuu monenlaisia yrittäjiä”, Uudenmaan ely-keskuksen johtava asiantuntija Kari Koivisto sanoo.

”Siellä on yrittäjiä, jotka eivät itsekään tiedä, mistä yrityksestä on kyse ja mitä se tekee.”

Viime vuonna Maahanmuuttovirasto ratkaisi 739 yrittäjän oleskelulupahakemusta, mikä on ennätysmäärä, vaikkakin vähän verrattuna samaan aikaan tehtyihin yli kymmeneentuhanteen työntekijän oleskelulupapäätökseen. Suomen ylivoimaisesti suurin oleskelulupaa hakevien ulkomaalaisten yrittäjien ryhmä ovat venäläiset elinkeinonharjoittajat.

Koiviston mukaan yrittäjien hakemusruuhkaa on pystytty pikku hiljaa purkamaan. Tänä vuonna ratkaisuja on jo annettu hakemuksia enemmän.

Jos Igor Zamarajevin mainitsema vanha, kahden viikon käsittelyaika poliisiasemalla on yleistettävissä, ovat käsittelyajat uuden lainsäädännön myötä moninkertaistuneet. Tekikö edellinen hallitus poliittisen paineen alla virheratkaisuja?

”Teki”, sanoo ulkomaalaisasioihin erikoistunut turkulainen lakimies Jari Vuorijoki.

”Eikä hallituksen päätöksillä sitä paitsi ollut mitään vaikutusta turvapaikan hakijoiden määriin. Pakolaisten tulo tyrehtyi, kun Unkari ja Turkki sulkivat rajansa.”

Ely-keskuksen Kari Koiviston mielestä Suomen ilmapiiri on nyt aivan toinen kuin Sipilän hallituksen alkuvuosina.

”Ymmärretään, että Suomi tarvitsee ulkomaalaisia työntekijöitä ja ulkomaalaisia yrittäjiä.”

Entä Zamarajev? Seitsemänkymmenen ikävuoden rajapyykki on ohitettu, eikä Suomi näytä suhtautuvan venäläiseen vieraaseensa erityisen ymmärtäväisesti.

Olisiko aika antaa periksi?

”Hah”, Zamarajev vastaa.

” Voimia Suomen teollisuuden viennin edistämiseen riittää.”