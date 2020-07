Postin ulkomaanterminaalilla käsiteltiin Kiinasta tulleita kirjelähetyksiä helmikuussa 2019. Tänä keväänä ja kesänä terminaalilla on ollut ruuhkaa, kun koronapandemia katkaisi kulkuyhteyksiä.

Suuri osa Postin varastoihin jumittuneesta sumasta on heinäkuun aikana purettu, mutta kansainvälisen postin kulku takkuilee yhä koronapandemian vuoksi.

Useimpiin maailman maihin posti ei kulje Suomesta lainkaan. Euroopassa tällaisia ovat muun muassa Portugali, Kypros, Albania, Malta, Montenegro ja Valko-Venäjä.

”Eurooppaan lähetykset kulkevat varsin hyvin, mutta esimerkiksi Australiaan ja Uuteen-Seelantiin postia ei tässä vaiheessa pysty kunnolla lähettämään. Koko ajan etsitään uusia reittejä”, kommentoi Postin kansainvälisten verkkokaupan palvelujen johtaja Sami Finne.

Finnen mukaan tilanne on ”päivä päivältä parempi”, ja kaikkiin merkittävimpiin lähetysmaihin on jo yhteyksiä. Ne saattavat silti olla hitaita.

”Yleisohjeena voisi sanoa, että Euroopassa on hyvä varautua muutaman päivän viiveisiin.”

HS uutisoi heinäkuun alussa, että Helsinki-Vantaan ulkomaanterminaalissa oli kymmeniä rullakkoja täynnä jumittunutta ulkomaanpostia. Tilanne on harmittanut esimerkiksi Kreikassa asuvia suomalaisia, joista osa ei ole saanut tärkeitä asiakirjojaan kuukausiin.

Lue lisää: Rullakkokaupalla postia on ollut jumissa Helsinki-Vantaalla jo kuukausia

Finnen tietojen mukaan yli kaksi kolmannesta sumasta on nyt saatu purettua lähetyksillä ja palautuksilla.

”Tällä hetkellä tavaraa on noin 50 rullakossa, mutta ne eivät ole täysiä”, Finne kertoo. Eri maihin menevät lähetykset pakataan eri rullakoihin.

”Ja nämä ovat marginaalisia määriä verrattuna vaikka maaliskuuhun. Silloin meillä oli satoja rullakoita.”

Finnen mukaan lähetyksiä palautettiin pari viikkoa sitten lähettäjille joidenkin sellaisten maiden osalta, joihin ei ollut löytynyt hyviä reittejä. Tällaisiin maihin ei enää oteta uusia lähetyksiä.

”Esimerkiksi kaikki Australian ja Uuden-Seelannin pakettipalautukset on toteutettu.”

Palautettujen lähetysten postimaksuista voi hakea korvausta.

Kreikkaan posti kulkee nyt ”verrattain normaalisti”, mutta viiveitä saattaa olla. Finne sanoo, että jumissa olleet Kreikan-lähetykset saatiin matkaan viime viikolla tehdyn ison lentorahtilähetyksen myötä.

”Kirjeposti saatiin lähtemään ensimmäisenä. Nyt katsotaan maa kerrallaan, missä meillä on vielä aukkoja.”

Nähtävästi tietokatkoksilta ei silti ole vältytty. HS:ään yhteyttä ottanut lukija kertoi torstaina, että hänen huhtikuun puolivälissä lähettämänsä paketti ei ollut vieläkään perillä Rodoksella.

Helsinkiläinen Toivo Nurmi, 75, sanoo lähettäneensä vaatteita ja kenkiä lapsenlapselleen, nelivuotiaalle Leonidas- eli Leo-pojalle. Lapsen äiti Leena Nurmi kertoi torstaiaamuna, ettei paketti ollut vielä saapunut.

”En ole viitsinyt ostaa uusia kenkiä, kun [isovanhemmilla] on ollut meille hirveä kasa kenkiä. Nyt ollaan täällä rikkinäisillä kengillä, mutta ei se mitään, sellaista se on”, Nurmi naureskelee puhelimessa.

Paketin lähettänyt isoisä harmittelee sitä, kuinka heikosti paketin liikkeistä on saanut tietoa.

”Seurantanumero näytti, että paketti pääsi Seutulaan [ulkomaanterminaaliin] asti. Vajaan kolmen kuukauden kuluttua seuranta hävisi, enää ei ole mitään seurantanumeroa”, Toivo Nurmi sanoo.

Hän kertoo olleensa noin viikko sitten yhteydessä Postin asiakaspalveluun, josta ei ollut vielä kuulunut vastausta.

Finne pitää tilannetta poikkeuksellisena, sillä hänen tietojensa mukaan viimeistenkin lähetysten piti lähteä Kreikkaan viime viikolla.

Torstain aikana asia selviää: pieni määrä postia onkin lähtenyt vasta edellispäivänä. Siinä kyydissä ovat myös Leo-pojan vaatteet.

”Tämä on nyt ollut yksi epäonnekkaimmista paketeista, jotka olivat viimeisiä Kreikkaan lähteviä. Tarkoitus on ollut laittaa lähetykset aikajärjestyksessä, mutta joitain säkkejä on jouduttu laittamaan sivuun, kun kaikki eivät ole mahtuneet”, kesälomaansa viettävä Finne kommentoi.

”Nyt ymmärrykseni on, että kaikki Kreikan-posti on lähtenyt.”

Myös Kiinan verkkokauppatilausten tilanne on puhuttanut muun muassa Facebook-ryhmissä. Osa verkkokaupoista tilanneista on saanut ostoksensa normaalisti, mutta jotkut odottelevat yhä kuukausien takaisia tilauksia.

Enemmistö mannertenvälisistä kirjeistä ja paketeista, myös verkkokauppalähetyksistä, on aiemmin kulkenut matkustajakoneiden ruumassa. Osa lähetyksistä saadaan nytkin lentoteitse, mutta osa tulee Kiinan postin kautta ensin junalla Keski-Eurooppaan ja sitten rekkakyydillä Suomeen.

”Silloin toimitusviive on [nyt tilattavissa tuotteissa] helposti vähintään viikko, todennäköisesti kaksi tai kolme.”

Finnen mukaan tilanne paranee jatkuvasti – esimerkiksi Finnair ilmoitti viime viikolla aloittavansa taas lentoja Shanghaihin – mutta viivästyksiin on hyvä varautua.

Lue lisää: Moni suomalainen ei ole saanut verkkokauppaostoksiaan, koska paketit kasautuvat Hollantiin

Postista kerrottiin HS:lle heinäkuun alussa, että ulkomailta lähetettyjä tavaroita on voinut kasaantua esimerkiksi liikenteen solmukohtiin matkan varrella. Tällaisten lähetysten määrä ei ole tiedossa, sillä suuri osa on seuraamattomia.

”Jos seuraamaton lähetys ei tule perille, se on Postin kannalta haastava tilanne. Eihän meillä ole Suomessa tietoa siitä, onko tavara tulossa ollenkaan”, Finne sanoo.

Uusiin tilauksiin hän kehottaa valitsemaan seurantapalvelun. Postin Omaposti-sovellus uudistui heinäkuussa niin, että seurattujen lähetysten liikkeet myös ennen Suomeen tuloa näkyvät tarkemmin kuin ennen.

”Seuratut lähetykset saavat myös nopeamman lähtöajan Suomeen, kun kapasiteettia vapautuu.”

Finnen mukaan reiteissä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joten ajantasaiset tiedot kannattaa tarkistaa Postin verkkosivuilta.

”Tilanne palautuu pikkuhiljaa normaaliksi, mutta kyllä meillä vielä töitä riittää”, Finne sanoo.

Ongelmien ei silti odoteta loppuvan pian. Joidenkin maiden postinkulku voi sulkeutua tai vaikeutua uudestaan, jos koronavirustilanne pahenee.

”En usko, että lentoliikenne normalisoituu täysin ennen ensi vuotta.”