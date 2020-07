Poliisi on määritellyt uuden viisiportaisen asteikon, jonka mukaan poliisipartion on määrä päästä kiireellisissä tilanteissa tehtäväpaikalle.

Asteikossa Suomi on jaettu viidenlaisiin riskialueisiin ja jokaiselle näistä on määritelty oma minuuttiaika, joka poliisilla saa kulua kiireellisimmän eli A-luokan tehtävään.

Poliisille määritellyt uudet enimmäistoimintavalmiusajat ovat tällaiset: Isoissa, yli 120 000 asukkaan kaupungeissa se on 11 minuuttia, kun se viime vuonna oli keskimäärin 7 ja 14 minuutin välillä.

Kaupunkimaisissa kunnissa lukema on 18 minuuttia, taajaan asutuissa kunnissa 30 minuuttia ja maaseutumaisissa kunnissa 35 minuuttia. Kaikissa näissä kunnissa päästiin viime vuonna usein selvästi tätä nopeampiin aikoihin, mutta ajoittain viivettä oli huomattavasti enemmän.

Sitten tulee iso väli. Viimeinen riskialuetyyppi on maaseutumainen kunta, jossa on vuosittain vain alle 50 A-tehtävää. Näihin poliisi lupaa apua 55 minuutissa, kun avun tulo on aiemmin saattanut pahimmillaan kestää kaksikin tuntia.

Tavoitteisiin on määrä päästä vuoteen 2023 mennessä. Minuuttimäärät eivät kuitenkaan tarkoita, että kaikkiin paikkoihin päästäisiin näissä ajoissa. Tavoitteena on päästä 80 prosenttiin paikoista.

Viime vuonna Suomen kuusi pisimmän ajan poliisia odottelevaa kunta olivat hitausjärjestyksessä Enontekiö (108 minuuttia), Utsjoki, Halsua, Pello, Keitele ja Pyhäntä (51 minuuttia).

Kun taas katsotaan, missä kunnissa tavoiteaika ei viime vuonna täyttynyt, lista on osin sama: Enonteko, Utsjoki, Halsua, Pello, Alajärvi ja Harjavalta.

Luvuissa kuvastuu se, että Suomi on pitkä ja paikoin harvaanasuttu maa, jossa poliisilla voi olla yhä tavoiteajoista huolimatta joskus satojen kilometrien ajo tehtäväpaikalle. Toisaalta siellä missä suurin osa ihmisistä asuu ja joissa on eniten tehtäviä, myös poliisin apu tulee paikalle nopeiten.

Suomessa oli viime vuonna 20 kuntaa, joissa A-luokan keskimääräinen toimintavalmiusaika oli yli 40 minuuttia, mutta toisaalta niissä on vain muutamia tai muutamia kymmeniä tehtäviä vuodessa.

Poliisihallituksen työryhmä jätti toimenpidesuosituksensa keväällä. Se on vastaus hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan poliisille määritellään enimmäisvasteajat koko Suomeen.

”On kuitenkin todettava realistisesti, että hälytyspalveluita ei kyetä tulevaisuudessakaan tuottamaan valtakunnassa kaikkialla yhtä nopeasti, olipa poliisin resurssitilanne mikä tahansa”, työryhmä muistuttaa.

Ehdotuksen mukaan jatkossa Suomessa lasketaan vain kiireellisten hälytystehtävien ajat, ei siis enää B- ja C-luokan tehtävien. Samoin jotkin syrjäisempien seutujen poliisilaitokset saisivat lisäpartion, niin sanotun harva-partion, joka olisi tiettyyn aikaan ja paikkaan suunnattu lisäys, ei jatkuva lisäpartio.

Suosituksiin kuuluu myös täysin uudenlaisen kiirekuljetusratkaisun pohtiminen. Työryhmä ehdottaa selvitettäväksi, voisiko poliisi saada joissakin tilanteissa kuljetusapua ambulanssihelikopterioperaattoreilta.

Kiireisellä tehtävällä oleva poliisipartio voisi siis saada kyydin ambulanssikopterilla harvaanasutulla seudulla. Poliisilla ei Suomessa ole omaa kopteria, mutta usein se on saanut virka-apua rajavartiolaitokselta nopeisiin ilmakuljetuksiin.

Työryhmä ehdottaa myös erillistä eri viranomaisista koostuvaa kuljetuspalvelua, joka hoitaisi vankien ja muiden kiinniotettujen kuljetuksia sekä käräjävartiointia. Poliisi on jo pitkään halunnut eroon näistä tehtävistä, koska ne syövät pahasti resursseja.