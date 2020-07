Suomessa on lähes 1,5 miljoonaa luvanvaraista asetta, ja yli 1,6 miljoonalla suomalaisella on joko aseen hallussapitolupa tai rinnakkaislupa aseeseen. Kuvassa aseliikkeen valikoimaa Suomussalmella lokakuussa 2019.

Lähes 400 ihmistä menetti aselupansa Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella viime vuonna, Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan. Perumiset johtuivat siitä, ettei luvanhaltijoita pidetty enää terveytensä tai käyttäytymisensä perusteella sopivina pitämään ampuma-aseita hallussaan.

Aselupien lupaharkintaan johtaneet perusteet ovat hyvin erilaisia. ”Melkein mikä tahansa rikollinen käyttäytyminen voi johtaa lupaharkinnan aloittamiseen. Lupaharkintaan johtavat lähes aina muun muassa väkivaltarikokset, huumausainerikokset, omaisuusrikokset, vahingonteot, laittomat uhkaukset, petokset, törkeät talousrikokset ja vakavat liikennerikokset”, Sisä-Suomen poliisi toteaa tiedotteessaan.

Esimerkiksi yksi rattijuopumus tai useatkaan liikennerikkomukset eivät kuitenkaan johda aselupaharkinnan aloitukseen, jollei olosuhteiden vuoksi tulla toiseen päätelmään.

Jos poliisi epäilee, että luvanhaltijalla on päihdeongelma, aloitetaan aselupaharkinta. ”Samoin prosessi aloitetaan muun muassa silloin, jos luvanhaltijalla on kaksi putkareissua vuoden aikana. Siis yksi putkareissu ’sallitaan’, ellei siihen liity muuta moitittavaa käyttäytymistä.”

Jos epäillään, että luvanhaltija säilyttää ampuma-asetta ampuma-aselain vastaisesti, lupaharkinta aloitetaan aina.

Suomessa on Poliisihallituksen tilastojen mukaan vajaat 1,5 miljoonaa luvanvaraista asetta. Yli 1,6 miljoonalla suomalaisella on joko aseen hallussapitolupa tai rinnakkaislupa aseeseen.

Lisäksi Suomessa on rekisteröimättömiä aseita, mutta niiden tarkkaa määrää ei tiedetä.

Suomi sijoittuu asukaslukuun suhteutettuna maailman asevaltaisimpien maiden joukkoon, vaikka rekisteröimättömiä aseita ei ottaisi tarkasteluun lainkaan.

Kainuun Suomussalmella, Lapin Sodankylässä ja Kainuun Kuhmossa aseita on enemmän kuin asukkaita.

Ylivoimaisesti suurin osa Suomen aseluvista on myönnetty metsästyksessä käytettäville haulikoille ja kivääreille. Kun mukaan otetaan pienoiskiväärit, koossa on jo 82 prosenttia Suomen luvallisista aseista.

Aseet ovat melko iäkkäissä käsissä. Poliisihallituksen aselupatilaston mukaan lähes 75 prosenttia suomalaisten aseluvista on yli 51-vuotiailla.

Suhteellisesti eniten aseita on syrjäseuduilla. Esimerkiksi Helsingissä luvanvaraisia aseita on määrällisesti eniten, noin 67 000, mutta asukaslukuun suhteutettuna aseiden osuus on Turun jälkeen Suomen toiseksi pienin.