Koronavirusrajoituksia puretaan taas tällä viikolla, kun yli 500 hengen yleisötapahtumat sallitaan tietyin ehdoin, myös sisätiloissa. Myös hallituksen laaja etätyösuositus päättyy lauantaina.

Samaan aikaan tartuntamäärät Euroopassa ovat taas kasvussa. Maailmanlaajuisesti viime perjantai oli koronavirustartuntojen ennätyspäivä: Maailman terveysjärjestö WHO kertoi, että viimeisen 24 tunnin aikana uusia tartuntoja oli todettu enemmän kuin kertaakaan aiemmin koronaviruspandemian aikana.

Suomessa tartuntamäärät ovat pysyneet melko alhaisina verrattuna moneen muuhun maahan.

”Toistaiseksi ei voi vetää johtopäätöksiä, että rajoitusten purkaminen olisi näkynyt koronavirustartuntojen määrissä”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kyseenalaisti kokoontumisrajoitusten purkamisen viime viikolla HS:n haastattelussa.

”Pidän riskinä, että yli viidensadan hengen yleisötilaisuudet elokuun alusta alkaen sallitaan. Se olisi ollut viimeinen tapa turvata epidemiatilannetta nyt, kun yökerhotkin jo avattiin, ja ulkomaanmatkat tiettyihin maihin sallittiin. Olisi pitänyt ottaa aikalisä ja katsoa muutama viikko, mitä tapahtuu edellisten lievennysten kanssa”, Ruotsalainen sanoi.

Suomessa rajoitusten purkamisesta päättää hallitus. Voitaisiinko Ruotsalaisen vaatima aikalisä ottaa, kun tartuntatilanne vaikuttaa kiihtyvän monessa Euroopan maassa?

THL:n Salminen toteaa, että koska Suomessa ei ole enää voimassa poikkeusolot, kaikkia niitä työkaluja, mitä keväällä käytettiin, ei voi enää käyttää.

”Ei ole laillista taustaa. Siksi ei ole niin yksinkertainen prosessi ottaa rajoitukset käyttöön uudelleen.”

THL:n Mika Salmisen mukaan koronaviruksen torjunnassa vastuu on kaikilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan rajoitusten purkaminen etenee aiemmin suunnitellussa aikataulussa.

”Rajoitusten purkupäätökset ovat valtioneuvoston tekemiä. Jos niitä mennään muuttamaan, se vaatii myös valtioneuvoston päätöksen. Toistaiseksi ei ole tullut sellaista pyyntöä, että valtioneuvosto näitä haluaisi tarkastella uudestaan”, Varhila sanoo.

Lääkärikunnassa kritiikkiä on herättänyt erityisesti muutos, jonka myötä yli 500 hengen yleisötapahtumia voi elokuun alusta lähtien järjestää erityisjärjestelyin myös sisätiloissa. Tuoreessa muistissa on vielä esimerkiksi Musiikkitalossa keväällä pidetty Naistenpäivän konsertti, jossa tartunnan sai MTV uutisten mukaan arviolta jopa sata ihmistä.

”Vallitsevassa pandemiatilanteessa on minusta melkoisen uskaliasta poistaa Suomessa isojen yleisötapahtumien kokoontumisrajoitus, 1.8.2020 alkaen, melkein samaan aikaan, kun väki palaa lomilta töihin ja koululaiset aloittavat syyslukukauden”, kirjoitti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sunnuntaina Uuden Suomen blogissaan.

Elokuun alkupuoliskolle ajoittuu paljon muutoksia, myöntää Varhila. Hänen mukaansa aiheesta keskusteltiin laajasti jo silloin, kun rajoitusten purkamisen aikataulusta kesäkuussa sovittiin.

”Silloin todettiin, että tautitilanne on Suomessa erittäin rauhallinen ja vakaa, niin kuin se on nytkin.”

Mitä vaatisi, että rajoitusten purkamisessa otettaisiin Husin Ruotsalaisen peräänkuuluttama aikalisä?

Aluehallintovirastot kertoivat tiedotteessaan heinäkuun alussa, että päätöksiä kokoontumisrajoituksista tarkastellaan uudelleen, jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu heinäkuun aikana merkittävästi huonompaan suuntaan.

Onko niin, että tilanteen muuttuminen Euroopassa ei vielä riitä uudelleentarkasteluun?

”Juuri noin. Juuri siihenkin itse viittasin, että tilanne meillä on rauhallinen ja vakaa”, Varhila sanoo.

STM:n Kirsi Varhila muistuttaa, että matkustusrajoituksista päätettäessä ei tarkastella päiväkohtaisia lukuja.

Vastuu koronaviruksen leviämisen ehkäisemisestä ei ole ainoastaan viranomaisilla. Varhila muistuttaa, että niin suuriin kokoontumisiin kuin työpaikalle palaamiseen pätevät tutut ohjeet: lähikontakteja tulisi välttää ja hygieniasta pitää hyvää huolta. Kunkin työnantajan tulisi kartoittaa, millaisia riskejä etätyön päättymiseen liittyy.

Samaa painottaa THL:n Salminen.

”Kunhan teemme työmme kunnolla, on edellytyksiä sille, ettei tilanne ryöstäydy täysin käsistä. Mutta se ei tarkoita sitä, että ihmiset voisivat tuudittautua ajatukselle, että pandemia on ohi. Päinvastoin, samaa aikaan pitää jatkaa hyväksi havaittuja käytäntöjä, kuten etäisyyksien pitämistä ja käsihygieniaa.”

Myös matkustusrajoitusten tilanne on herättänyt keskustelua viime päivinä. Maanantaina sisärajatarkastukset palautettiin Suomen ja Slovenian, Suomen ja Itävallan sekä Suomen ja Sveitsin välille. Belgiasta saa edelleen matkustaa Suomeen rajoituksetta, vaikka maan tautitilanne on pahentunut etenkin viimeisen viikon aikana.

Varhila tunnistaa Belgian tilanteen, mutta hän muistuttaa, että matkustusrajoituksista päätettäessä tarkastellaan kahden viikon keskiarvoa, ei päiväkohtaisia lukuja.

Matkustusrajoituksia tarkastellaan kahden viikon välein. Seuraava päätöksentekohetki on 6. elokuuta.

”Hallitus kokoontuu tosin joka torstai. Jos eteen tulee tilanne, että hallituksen tulisi päättää vielä nopeammin, sekin on mahdollista, että näin voidaan menetellä”, Varhila sanoo.

Toisen aallon torjunnassa Suomi aikoo noudattaa strategiaa, joka perustuu laajaan testaamiseen ja altistuneiden jäljittämiseen.

Vaikka epidemiatilanne on ollut nyt rauhallinen, läheskään kaikkia tartuntoja ei ole saatu jäljitettyä. Viikonloppuna HS kertoi, että heinäkuussa todettujen tartuntojen alkuperä on saatu Husin alueella selville 16–45 prosentissa tapauksista viikosta riippuen.

Pitäisikö luvusta olla huolissaan?

”Jokaisesta tartunnasta, jonka alkuperää ei tiedetä, pitää olla huolissaan”, Varhila aloittaa.

”Viime viikkoina Husin alueella todettujen tautitapausten kokonaismäärä on kuitenkin pieni. Toki jos tartuntoja alkaa tulla enemmän ja jos niistä valtaosa on sellaisia, että tartunnan lähdettä ei tiedetä, riski siihen, että toinen aalto lähtee kasvamaan, on huomattavasti suurempi kuin tällä hetkellä.”

THL:n Salminen toteaa, että jos tartuntoja on vähän, prosentit voivat heitellä paljonkin.

”Tietenkin on huolestuttavaa, ettei kaikkien tapausten alkuperää tiedetä, mutta nuo prosentit ovat pysyneet aika samanlaisina koko ajan.”

Varhila toivoo, että tartuntojen jäljittäminen helpottuu, kun esimerkiksi koronaviruksen jäljityssovellus otetaan Suomessa käyttöön syyskuussa. Kesän aikana Itä-Suomen yliopisto on myös kouluttanut lisää jäljittäjiä.

Monessa maassa tautitapaukset ovat lähteneet kasvuun maskipakon ja jäljityssovelluksen kaltaisista apuvälineistä huolimatta. Kuinka suuri kynnys on ottaa käyttöön uusia rajoituksia, jos virus lähtee leviämään uudelleen myös Suomessa?

”Kyllä kynnys on aika suuri varsinkin, jos aletaan puhua yleisesti yhteiskuntaa sulkevista rajoituksista.”

Varhila nostaa esiin peruskoulujen avaamisen toukokuun puolivälissä. Kun joitakin tautitapauksia tuli kouluissa ilmi, pystyttiin laittamaan karanteeniin yksittäisiä luokkia tai osastoja, eikä suljettu koko koulua.

”Tämä on konkreettinen esimerkki siitä, miten toivomme, että pystymme käyttäytymään jatkossakin. Eli että tarvittaessa pystyttäisiin sulkemaan vain tiettyjä, tarkasti määriteltyjä tiloja ja toimintoja.”

THL:n maanantaisen tiedotteen mukaan matkailu epidemia-alueelle lisää koronavirustartuntojen riskiä Suomessa.

THL suosittelee omaehtoista karanteenia palatessa suurimmasta osasta Euroopan maita pohjoisinta Eurooppaa lukuun ottamatta. Koronaviruksen itämisaika on pisimmillään kaksi viikkoa, joten karanteenin pituudeksi suositellaan kahta viikkoa ja sen aikana tulisi välttää kontakteja muihin ihmisiin mahdollisimman paljon. Välttämätön toiminta – myös töissä käyminen – on kuitenkin mahdollista.

Myös Ruotsista ja Venäjältä palaajille suositetaan karanteenia. Suomalaisten suosikkikohteeseen Espanjaan matkustamista ei suositella.

THL myös muistuttaa, että oireisena ei saa matkustaa ulkomaille tai kotimaassa, vaan on hakeuduttava testiin.

”Suomalaisia tai Suomessa asuvia matkustaa myös sellaisiin maihin, joiden epidemiatilanne on meitä huonompi. Oleskelu tällaisessa maassa lisää riskiä koronavirustartunnalle verrattuna riskiin Suomessa”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava tiedotteessa.

Jalava myös muistuttaa, että hygieniasta huolehtiminen on erityisen tärkeää paikoissa, joihin kokoontuu muualta maailmalta tulevia matkailijoita.

Jalavan mukaan Suomessa on todettu koronavirustartuntoja, jotka ovat luultavasti peräisin Balkanin alueelta.

Mikäli Suomen koronavirustilanne muuttuu ja viruksen toinen aalto uhkaa, on tartuntatautilain nojalla mahdollista määrätä uusia rajoitustoimenpiteitä alueellisesti tietyissä lain määrittelemissä tilanteissa.

Tartuntatautilakiin tehtiin toukokuun loppupuolella tilapäinen muutos, joka on voimassa lokakuun loppuun saakka. Lailla on säädetty esimerkiksi ravitsemusliikkeiden aukioloajoista ja asiakasmääristä. Lain mukaan ravintolat saavat olla auki kello 23 asti ja sen sisätiloissa saa oleskella puolet sen suurimmasta asiakas- tai henkilömäärästä.

Tilapäisen lain määräyksistä voidaan kuitenkin lain mukaan poiketa valtioneuvoston asetuksella epidemiatilanteen sen salliessa – ja niin tehdäänkin kaikissa Suomen maakunnissa. Nyt ravintolat saavat olla auki normaalisti ja asiakasmäärää on rajoitettu siten, että kaikille asiakkaille tulee riittää istumapaikka.

Juhlijat jonottivat Kaivohuoneen yökerhoon Helsingissä perjantaina 17. heinäkuuta, kun ravintoloiden koronavirusrajoituksia oli peruttu.

Käytännössä mikäli epidemiatilanne pahenisi erityisesti tietyissä maakunnissa, voisi valtioneuvosto antaa uuden asetuksen, jolla tiukempia rajoituksia voitaisiin kohdentaa alueellisesti, kertoo viestintäpäällikkö Johanna Koskela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

”Asetuksella voidaan säätää lakia tarkemmin tai siitä poiketen ravintoloiden rajoituksista ja niiden alueellisesta kohdentamisesta”, kertoo Koskela.

”Aluehallintovirasto ei kuitenkaan määrää rajoituksista, vaan valvoo niiden noudattamista”, Koskela jatkaa.

Ravintoloiden lisäksi myös koulujen varautumista on tehostettu tilapäisellä perusopetuslain muutoksella.

”Keväällä valmiuslaki oli käytännössä ainut tapa, jolla koulut pystyttiin sulkemaan, koska etäopetus ei olisi normaalioloissa ollut mahdollista”, kertoo Koskela.

Normaalisti perusopetuslaki oikeuttaa koulutilojen sulkemisen vain, mikäli lähiopetus pystytään järjestämään muissa tiloissa. Tämä ei luonnollisesti epidemiatilanteessa auttaisi.

”Tilapäinen lakimuutos mahdollistaisi etäopetusjärjestelyt ja esimerkiksi sen, että luokat olisivat lähiopetuksessa vuoroittain”, kertoo Koskela.

”Tämä voitaisiin kuitenkin tehdä vain, mikäli se olisi tautitilanteen vuoksi välttämätöntä”, jatkaa Koskela.

Koulujen sulkemisesta päättää tartuntatautilain mukaisesti kunta. Jos rajoitus on tarpeellinen useamman kunnan alueella, voi päätöksen tehdä alueen aluehallintovirasto.

Lisäksi kunnat ja aluehallintovirastot voivat päättää esimerkiksi päiväkotien, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ja yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä.

”Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä tilannetta, jossa tehtäisiin alueellisia rajoituksia yleisötilaisuuksien suhteen, mutta ei se poissuljettua ole”, Koskela kertoo.

”Kynnys alueellisiin rajoituksiin olisi kuitenkin suuri”, Koskela jatkaa.

THL:n Salmisen mukaan koronaviruksen torjuminen on ”ilman muuta yhteisvastuuta”.

”Ihan kaikkea sitä, mikä on sallittua, ei tarvitse tehdä”, Salminen myös toteaa.