Jyväskylän vuokra-asunnot oy (JVA) perii Palokan tulipalossa vaurioituneen kerrostalon asukkailta vuokraa asunnoista, joissa asukkaat eivät voi asua. JVA:n omistaa Jyväskylän kaupunki.

Palokan senioritalokorttelin kerrostalossa riehui perjantaina 10. heinäkuuta tulipalo. Kertaalleen rajattu tulipalo roihahti uudelleen lauantain vastaisena yönä ja levisi viereiseen kerrostaloon taloja yhdistävän siiven kautta.

Lue lisää: Jyväskylässä kertaalleen hallintaan saatu senioritalon palo syttyi yöllä uudestaan ja levisi toiseen rakennukseen – Pelastus­päällikkö: ”Ei näin nopeasti ole yleensä palo levinnyt”

Korttelikokonaisuuteen kuuluu yhteensä kolme kerrostaloa, joita yhdistävät siivet. Tulipalo riehui keskimmäisessä talossa, Ilonassa, jossa on Varttuneiden asumisoikeusyhdistyksen Jason asumisoikeusasuntoja ja palvelukoti Ruusu.

Palo levisi Ilonasta siiven kautta JVA:n omistamaan Lukupiha-nimisen taloon, joka vaatii Ilonan tapaan korjaustoimia, mutta vähemmän. Kolmas taloista selvisi lähes vaurioitta.

Vuokralaisen mukaan JVA ilmoitti tulipalon jälkeen perivänsä kymmenen prosenttia vuokraa asunnoista, joissa asukkaat eivät voi vaurioiden takia käydä. Asiasta kertoi aiemmin muun muassa Keskisuomalainen-lehti.

JVA:n mukaan kyseessä on yleinen käytäntö kiinteistöalalla.

”Pientä vuokraa peritään, koska juridisesti asunto on edelleen vuokralaisen, ei vuokranantajan hallussa. Siellä on vuokralaisen tavaroita, ja se on vuokralaisen kotirauhan piirissä”, kertoo JVA:n talouspäällikkö Eeva Sievänen sähköpostitse.

Sieväsen mukaan vuokranmaksu on kuitenkin päättynyt ja ”mahdollinen kymmenen prosenttia laskutetaan jälkikäteen kokonaistilanteen selkeydyttyä”. Mahdollinen kymmenen prosentin vuokranperintä koskee aikaa, jolloin asunto on juridisesti asukkaan hallussa eli tyhjennykseen asti.

”Siis enintään muutaman viikon, ei koko korjauksen ajan”, Sievänen tarkentaa.

JVA:n asiakkuuspäällikkö Anu Kärkkäinen kommentoi Keskisuomalaiselle, että päätös rahan perimisestä tehtiin alkuvaiheessa eikä se ole välttämättä lopullinen.

HS:ään yhteyttä ottaneen ihmisen mukaan JVA ei ole pystynyt järjestämään kaikille asukkaille uutta asuntoa.

”Olemme aktiivisesti pyrkineet järjestämään asunnon mahdollisimman monelle. Lähes kaikille asuntoa on tarjottu, ja monet ovatkin asunnon vastaanottaneet”, Sievänen sanoo.

Hänen mukaansa JVA on ollut yhteydessä kaikkiin asukkaisiinsa. Sievänen ei tarkenna, onko kaikille pystytty järjestämään uutta asuntoa.

Lukupiha-talo on vähävaraisille tarkoitettu vuokra-asuntokohde, jossa on alaikärajana 55 vuotta.

Kohteessa on myös varallisuusraja. Se tarkoittaa, että vuokralaiseksi valittavan nettovarallisuus ei voi ylittää tiettyä rajaa. Lukupihassa yksin muuttavalle raja on 30 000 euroa.