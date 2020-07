Kotimaiset matkatoimistot ovat koronaviruspandemian jäljiltä vieläkin taloudellisesti pahassa pulassa.

Suomen matkailualan liiton (Smal) toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti kertoo, että liitto on jo pitkään viestinyt päättäjille alan ahdingosta ja yrittää nyt järjestää tapaamista työ- ja elinkeinoministerin Mika Lintilän (kesk) kanssa. Tarkoituksena on neuvotella matkailualalle valtiontukea.

”Olemme maaliskuusta asti yrittäneet saada jotain korvamerkittyä tukea tälle koko toimialalle. Sekä suomalaisia maailmalle vievät että ulkomaalaisia Suomeen tuovat matkatoimistot ovat ihan samanlaisessa liemessä tällä hetkellä”, Mäki-Fränti sanoo.

Hänen mukaansa toimiala on ”täysin jumissa”. Matkailualalla oli paljon odotuksia valtion tarjoamia kustannustukia kohtaan, mutta lopputulos oli laiha.

Kustannustukia käsittelevässä talousvaliokunnan mietinnössä kehotetaan huomioimaan sellaisten alojen erityispiirteet, joiden toiminta on estynyt kokoontumisrajoitusten ja maan rajojen sulkemisen seurauksena. Mäki-Fräntin mukaan näin ei ole kuitenkaan tehty.

”Jäsenyrityksemme ovat saaneet vain pieniä summia, kun vahingot ovat olleet satojatuhansia.”

Valtiokonttorin vakuutusjohtaja Jyri Tapper kertoo, että kannustustukia on hakenut 134 matkatoimistoa. Päätöksiä on 117 ja hyväksyttyjä hakemuksia 43. Tukea on maksettu yhteensä runsaat 711 000 euroa.

”Tuet on myönnetty lain asetusten ja perustelujen mukaan”, Tapper sanoo.

Matkatoimistot eivät ole enää kivijalkaliikkeissä, joten vuokrakustannukset eivät ole alalle merkittäviä, Mäki-Fränti sanoo. Henkilöstökin on ollut lomautettuna, eli kiinteät kulut ovat olleet minimaalisia. Nämä ovat olleet perusteina saadulle tuelle.

”Täytyy löytää keino, jolla ala pidetään hengissä, koska lähitulevaisuus ei näytä kovin hyvältä.”

Aurinkomatkat ja Tui kertoivat eilen peruvansa elokuun matkat Espanjaan, Kroatiaan ja Turkkiin. Mäki-Fränti arvioi, että näiden peruutuksien seurauksena koko matkatoimistoalan myynti on alle kymmenen prosenttia viimevuotisista luvuista.

”Esimerkiksi 1990-luvun lama pudotti paljon matkailualan yrityksiä, mutta tämä on jotain ihan muuta.”

Hän myös painottaa, että matkailualalla työskenteleviä kalvaa etenkin tietämättömyys tulevasta, kun kukaan ei tiedä, koska tilanne paranee.

Mäki-Fräntin mukaan vain muutama matkatoimisto on koronakriisin seurauksena kaatunut tai lopettanut toimintansa kokonaan. Henkilöstöstä on lomautettuna parhaillaan yli 80 prosenttia, ja monet lomautukset jatkuvat syksyllä.

”Tässä on tehty kaikki, jotta kulut olisivat mahdollisimman pienet. Mutta nyt pitäisi alkaa rakentaa uusia matkapaketteja tulevaisuuteen myytäväksi ja saada siihen henkilökuntaa takaisin töihin. Sitä ei pystytä tällä hetkellä tekemään.”

Pandemian iskiessä moni matkatoimisto siirsi matkoja syksyyn tai ensi vuoteen, joten ne eivät ole vielä joutuneet palauttamaan kaikkia rahoja asiakkailleen.

Pitkälle venyvä kriisi varjostaa kuitenkin alaa, ja tulevia kuukausia jännitetään. Useat matkatoimistot odottavat edelleen saataviaan perutuista matkoista ulkomaisilta hotelleilta ja lentoyhtiöiltä.

Mäki-Fräntin mukaan moni kotimainen matkatoimisto on yrittänyt siirtää katseensa kotimaahan keskittyviin matkapaketteihin mutta ne eivät ole kiinnostaneet suomalaisia.

”Jos kotimaan pakettimatkoille olisi merkittävää markkinaa, niitä olisi tarjottu jo normaalioloissa. Paljonhan järjestetään pakettimatkoja kotimaan kesätapahtumiin, mutta nekin on nyt peruttu tältä kesältä.”