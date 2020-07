Koronaviruspandemia on heikentänyt ihmisten lastensaantisuunnitelmia, ainakin joissain maissa.

Italialaistutkimus selvitti koronaviruspandemian vaikutuksia lastensaantisuunnitelmiin Italiassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Britanniassa.

Kaikissa tutkituissa maissa koronaviruskevät vähensi vastaajien perheenlisäyssuunnitelmia. Se ei tullut Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirchille yllätyksenä.

Anna Rotkirch on asetettu Valtioneuvoston kansliaan selvittämään Suomen väestörakenteen nykytilaan johtaneita syitä.

”Tutkimuksessa oli aika selkeitä ja odotettavissa olevia tuloksia. Kriisi laski merkittävästi lastensaantisuunnitelmia, ja se on monille näille maille hyvin huono uutinen. Italiassa on hyvin alhainen syntyvyys ja Saksa oli juuri ennen kriisiä vähän toipunut alhaisesta syntyvyydestä”, Rotkirch sanoo.

Yli 50 prosenttia saksalais-, ranskalais- ja brittivastaajista kertoi lykkäävänsä perheenlisäyssuunnitelmiaan. Sen sijaan kokonaan lapsihaaveista näiden maiden vastaajat luopuivat vähemmän todennäköisesti kuin Italiassa ja Espanjassa.

Suomalaisten lapsihaaveista vastaavaa tutkimusta ei ole tehty.

Suomi on muun muassa Italian ja Espanjan tavoin hyvin alhaisen syntyvyyden maa. Vuonna 2018 kokonaissyntyvyys oli Eurostatin mukaan Italissa 1,29 ja Espanjassa 1,26, kun se esimerkiksi Ranskassa oli 1,88. Suomessa vastaava luku oli 1,41. EU:n keskiarvo oli 1,55.

”Mikä tutkimuksen tuloksissa on huolestuttavaa Suomen kannalta on se, että maat, joissa on hyvin alhainen syntyvyys, ovat haavoittuvaisempia kuin muut”, Rotkirch sanoo.

Suomessa syntyvyys on laskenut 2010-luvun. Lasku taittui juuri ennen koronaviruskriisin puhkeamista.

Vaikka syntyvyyden matalissa määrissä Suomi on lähellä Etelä-Euroopan maita, koronaviruspandemian vaikutukset ovat olleet erilaiset täällä.

”Italiassa koronaviruskriisi ja sen taloudelliset seuraukset olivat varsin rajuja”, huomauttaa Rotkirch.

Häntä yllätti vastaajissa se iso osa, joka ilmoitti luopuvansa lapsensaantihaaveista kokonaan. Italiassa osuus oli suurin, 36,5 prosenttia vastaajista. Esimerkiksi Saksassa kokonaan lapsihaaveista oli luopunut vain 14,2 prosenttia vastaajista.

”Se osoittaa, että tämä shokki on ollut todella suuri ja se voi kaataa perheenlisäyssuunnitelmat kokonaan.”

Taloudellisten vaikeuksien nähdään yleisesti verottavan syntyvyyttä. Syntyvyys laski Euroopassa muutaman vuoden viiveellä vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. 1990-luvun lama sen sijaan ei Suomessa vaikuttanut lastentekohaluihin.

STTK:n joulukuussa tehdyssä kyselytutkimuksessa heikko taloudellinen tilanne oli kuitenkin yleisin syy sille, miksi suomalaiset lykkäsivät lapsen yrittämistä.

Taloudellisella vakaudella on todennäköisesti positiivisia vaikutuksia lapsihaaveiden säilymiselle.

Italialaistutkimuksessa havaittiin, että vastaajan korkea ikä ja korkeakoulutustausta viittasivat siihen, että perheenlisäyssuunnitelmista ei luovuttu.

Sekä korkea ikä että korkea koulutustaso todennäköisesti viittaavat vakaaseen ja usein korkeampaan taloudelliseen asemaan. Tällaiset ihmiset ovat taloudellisesti vähemmän haavoittuvaisempia ja näkevät ehkä siksi myös tulevaisuuden valoisampana.

Myös Suomessa korkeakoulutetut saavat lapsia myöhemmin. Heillä on myös vahvemmat perheellistymissuunnitelmat.

”Jos on 37-vuotias ja lapsen haluaa, sitä ei voi oikein siitä lykätä”, Rotkirch myös huomauttaa.

Tänä vuonna Suomen syntyvyydestä on ollut nähtävissä myönteisiä merkkejä. Alkuvuodesta syntyneiden vauvojen määrä on ollut selvästi suurempi kuin viime vuonna. Toisaalta vuonna 2019 syntyi poikkeuksellisen vähän vauvoja.

”Jos epidemiatilanne ei tästä Suomessa pahene, koronavirus ei välttämättä verota syntyvyyttä, ja alkuvuonna tapahtunut syntyvyyden nousu voi jopa jatkua”, Rotkirch arvioi.

Koronavirustartuntojen määrä on ollut kasvussa maailmassa ja muutamissa Euroopan maissa, esimerkiksi Ranskassa ja Belgiassa. Monissa maissa on höllennetty koronaviruksen takia asetettuja rajoituksia liikkumiseen ja palveluiden käyttämiseen.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen arvioi viikon alussa HS:lle, ettei Suomen tehdyt rajoitusten purkamiset ole näkyneet tartuntojen määrässä.

Koronaviruspandemian vaikutuksia suomalaisten perheellistymissuunnitelmiin voi vielä vain arvuutella tutkimustiedon puuttuessa. Sekä epävarmuus että koettu epävarmuus alentavat lastensaantia, toteaa Rotkirch.

”Koronaviruspandemia on näitä molempia. Vaikea löytää mitään pahempaa tilannetta syntyvyyden kannalta.”