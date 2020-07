Rasvakeittimestä alkunsa saanut tulipalo on levinnyt rakenteisiin Saarioisten tuotantolaitoksella Valkeakosken Tikinmaankadulla. Aamulehti kertoo, että paloalue on saatu rajattua, mutta leviämisen riski on yhä olemassa ullakkotilojen sokkeloisuuden vuoksi.

Saarioisella on Valkeakoskella tuotantolaitoksen lisäksi myös keskuslähettämö. Toimipisteessä työskentelee yli 400 ihmistä.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta keskiviikkoaamuna kello 8.41.

Pelastuslaitos kertoi kello 10.07, että alkupalo on saatu sammutettua, mutta palo on levinnyt rakenteisiin. Pelastuslaitoksen mukaan altistuneita ei ole.

Yhdentoista aikaan pelastuslaitokselta kerrottiin sammutustöiden jatkuvan edelleen.

Aamulehti kertoo, että paikalle on hälytetty lisää palomiehiä ja savusukeltajia sammutustöiden raskauden vuoksi. Sammutustöiden kestosta ei vielä ole tietoa.

Rakennuksesta nousee edelleen tummaa savua. Savupilvi näkyy kauas.

Pelastuslaitos on luvannut kertoa lisätietoja kello 13 jälkeen.

