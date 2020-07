Itävaltalainen Camcopter on kuin helikopteri pienoiskoossa. Se painaa lähes 200 kiloa.

Saaristomerellä testataan loppuviikosta alkaen uudenlaista lentävää laitetta, kun Länsi-Suomen merivartiosto käyttää siellä kauko-ohjattavaa, miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää.

Laite on kuin jättikokoinen kuvauskopteri. Se on malliltaan Camcopter S-100. Se painaa 200 kiloa, ja sen propelliväli on 3,4 metriä.

Kopterissa on polttomoottori, joten sen kuulee kauempaakin. Huippunopeus on yli 200 kilometriä tunnissa, ja kopteri voi olla ilmassa kuusi tuntia kerrallaan, jonka aikana se voi esimerkiksi välittää videokuvaa kohteesta.

”Jos havaitset kuvan mukaisen laitteen lentämässä Saaristomeren päällä, kyse on Rajavartiolaitoksen käytössä olevasta järjestelmästä, eikä laitteeseen tarvitse reagoida millään tavalla”, merivartiosto neuvoo.

Kopteri on lainassa Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSAlta, joka tarjoaa niitä EU:n jäsenvaltioiden käyttöön.

Rajavartiolaitos testaa järjestelmän soveltuvuutta loppukesän ja alkusyksyn ajan rajaturvallisuus- ja meripelastustehtäviin käyttämällä järjestelmää Suomen merialueilla eri oloissa. Ensin se on Nauvossa, ja elokuun lopussa se siirretään Ahvenanmaan merivartioasemalle.

”Se sopii käytännössä kaikkiin merellisiin tehtäviin, joita rajavartiolaitoksella on, etenkin etsintään. Ajatellaan vaikka hätärakettihavaintoa tai ilmoitusta, että jokin seurue ei ole saapunut määräajassa kohteeseensa. Tuota pystytään käyttämään etsinnässä ihan samalla tavalla kuin miehitettyä kopteriakin”, kertoo Länsi-Suomen merivartioston johtokeskuksen varapäällikkö Jani Vastamäki.

”Sen lentotoiminta on vastaavanlaista kuin millä tahansa ilma-aluksella, lentäjät vain eivät ole kyydissä mukana”, Vastamäki vertaa.

Hyvissä oloissa Camcopterin pystyy lähettämään sadan kilometrin päähän lennättäjästään. Kun se lentää vaikkapa kahden kilometrin korkeudessa, kohteita voi havaita kymmenien kilometrien päästä. Käyttö on luonnollisesti halvempaa kuin oikean kopterin.

EMSAn mukaan laitetta käytetään muualla maailmalla muun muassa merenkulun päästöjen ja öljyvuotojen tarkkailuun, laittoman kalastuksen valvontaan, huumeiden salakuljetuksen paljastamiseen, kadonneiden etsintään ja pelastamiseen. Samanlainen kopteri on myös muutaman maan armeijan käytössä.

Camcopterin lennätyksestä vastaa Suomessa valmistajansa Schiebelin oma henkilöstö.