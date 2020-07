Yksi koronavirustartunta keskeytti kaksi rippikoululeiriä ja pani osallistujat sekä henkilökunnan karanteeniin Lohjalla tiistaina. Kyse on Kansan Raamattuseuran kahdesta rippikoululeiristä Vivamon kurssikeskuksessa.

Kaikkiaan 37 henkilöä altistui koronavirukselle vajaan viikon ajan. Heidät on tunnistettu, ja he ovat useasta kunnasta eri puolilta Suomea. He ovat nyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) määräämässä karanteenissa kaksi viikkoa.

Koronavirukseen sairastunut henkilö alkoi osoittaa oireita maanantaina, jolloin hänet myös eristettiin keskuksen tiloissa. Tiistaina saatu testitulos oli positiivinen.

Vivamon johtaja Terhi Rajala ei kommentoi, oliko sairastunut rippileiriläinen tai leirin henkilökunnan jäsen.

”Asia tuli ilmi tiistaiaamuna. Henkilöllä oli sen tyyppisiä oireita, että hänet lähetettiin testiin edellispäivänä ja laitettiin eristykseen terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Tulos tuli tiistaina, ja se oli positiivinen”, Rajala kertoo.

Rippileiri keskeytettiin samoin kuin Vivamossa toinen samaan aikaan menossa ollut rippileiri. Tiedossa ei ole, että altistuminen olisi aiheuttanut muita sairastumisia.

”Nuoret riparilaiset olivat ikävissään ja pahoillaan, kun hyvin alkanut leiri ja iloinen tunnelma leirillä päättyi näin ikävästi. Toisaalta vanhemmat ja nuoret ymmärsivät tilanteen”, Rajala kertoo.

”Rippikoululeiri viedään loppuun, ja nuoret konfirmoidaan. Päätös siitä, miten leiri jatkuu, tehdään tämän viikon aikana. Se on myös nuorten toive ja haluamme kuunnella heitä.”

Nyt rippileirien käytössä olleet tilat siivotaan ja desinfioidaan viranomaisten ohjeiden mukaan.