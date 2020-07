Helvetin enkeleiden jäsenten tekemisiä on ollut Suomessa viime aikoina toistuvasti poliisin tutkintojen kohteena ja tuomioistuinten käsittelyssä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut Helvetin enkeleihin kuuluneen miehen 11 vuoden vankeuteen yrityksestä hankkia noin 100 kiloa amfetamiinia Hollannista Suomeen. Käräjäoikeus antoi tuomionsa keskiviikkona.

Kahden törkeän huumerikoksen lisäksi oikeus tuomitsi Sami Aulis Niskasen räjähderikoksesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja vaarallisen esineen hallussapidossa.

Poliisin aiemmin kertomista tiedoista käy ilmi, että Niskanen kuuluu moottoripyöräjengi Helvetin enkeleihin.

Esitutkinnassa takavarikoitiin 96 kiloa amfetamiinia.

Suurin osa aineista jäi takavarikkoon maaliskuun alussa 2020 Hollannissa lähellä Saksan rajaa. Tuolloin viranomaiset pysäyttivät auton, takavarikoivat 86 kiloa amfetamiinia sekä ottivat kiinni autossa olleet henkilöt. Ratsaamastaan varastosta viranomaiset löysivät vielä kymmenen kiloa lisää.

Viranomaiset vaihtoivat pakettien sisällön ja toimittivat ne lähelle vantaalaista hotellia, mistä Niskanen siirsi paketit omaan autoonsa.

Löydöksissä oli kyse 63–74 prosenttisesta amfetamiinista. Katukaupassa amfetamiini on usein tätä miedompaa.

Useiden Helvetin enkelien jäsenten tekemisiä on viime aikoina ollut poliisin esitutkintojen kohteena ja tuomioistuinten arvioitavana sekä Suomessa että ulkomailla.

Poliisi on kertonut, että Suomessa tehty amfetamiinijutun esitutkinta on osa Hollannin viranomaisten Vidar-operaatiota. Siinä on tutkittu Helvetin enkelien amfetamiinin maahantuontia muun muassa Isoon-Britanniaan ja Suomeen.

Hollannissa rikoksista on epäilty poliisin mukaan useita henkilöitä, joista osa kuuluu Helvetin enkelit tai Red Devils -jengeihin. Red Devils on Helvetin enkelien alajengi.

Suomen jutussa tuomittiin myös toinen mies seitsemän kuukauden vankeuteen. Hän sai tuomion huumausainerikoksesta, räjähderikoksesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja vaarallisen esineen hallussapidosta.