Pihatielleen saapuvia vierailijoita Paula Ritanen-Närhi tervehtii loikkaamalla puskasta kamera kaulassa. Hortonomi on ollut kuvaamassa omaa puutarhaansa naapurin puolelta.

Kuvattavaa riittää kyllä hänen omassakin puutarhassaan Vantaalla. Villiviinin ja maahumalan vehreä peitto kiertelee maassa viidakkomaisesti, ja kaikkialla silmät bongaavat uusia yksityiskohtia.

Kasvihuoneeseen ja lasiterassille on sijoiteltu sata pelargonia vanhojen esineiden, kuten poljettavan Singerin, seuraksi. Hyötykasvien seassa on koristekasveja mielikuvituksellisissa asetelmissa, vanha lastensänky on saanut syliinsä tomaattipedin.

Puutarha-alalla monipuolisesti työskennellyt hortonomi teki runsaat parikymmentä vuotta sitten alanvaihdoksen kaupalliselta alalta vapaaksi toimittajaksi.

”Kun jäin freelancetoimittajaksi 2000-luvun alussa, tajusin, että minähän voin keksiä juttu­ideoita omasta puutarhasta.”

Ritanen-Närhen puutarha onkin tullut tutuksi lukuisista lehtijutuista, kirjoista ja televisio-ohjelmista, kuten parhaillaan Alfa­tv:llä pyörivästä Paratiisi takapihalla -ohjelmasta. Siinä hän antaa kotipuutarhureille selkeitä ohjeita oman takapihan paratiisin hoitoon. Hän kiertää myös tutustumassa ihan tavallisten ihmisten puutarhoihin.

Kiinnostus puutarhaan ja kasveihin heräsi lukiolaisena kesätyössä hautausmaalla Kuopiossa.

”Ympäristö oli kaunis, ja meillä oli hyvä porukka. Sosiaalisuus on aina ollut minulle tärkeää, en ole mikään yksinäni herbaa­rioon uppoutuja”, hän sanoo.

Harjoiteltuaan vielä Niuvanniemen psykiatrisen sairaalan puutarhassa Kuopiossa Ritanen-Närhi päätti, että puutarhanhoidosta tulisi hänelle ammatti, kuten isoveljellekin. Puutarhaihmiset vaikuttavat keräävän ympärilleen kaltaisiaan: puutarha­opistossa Lepaalla Ritanen-Närhi tapasi tulevan miehensä, puutarhaneuvos Seppo Närhen.

Uransa alkupuolen Ritanen-Närhi työskenteli puutarhakaupan alan maahantuontiliikkeessä osto- ja myyntiassistenttina. Hän siirtyi Kotipuutarha-lehteen toimittajaksi vuonna 1998 ja suoritti journalistisen työn opintoja Tampereen yliopiston täydennyskoulutuksessa.

”Olen aina pitänyt kirjoittamisesta ja kirjoitin jo aiemmin puutarha-aiheista asiakaslehtiin, joten siirtymä tuntui luonnolliselta”, hän kertoo.

Vuonna 1994 hän oli mukana työryhmässä, joka suunnitteli Ylen Piha ja puutarha kuntoon -ohjelmaa. Se tuntui omalta jutulta. ”Huomasin, että tv-ohjelman teko oli vielä hauskempaa kuin kirjoittaminen, siinäkin sosiaalisuus veti puoleensa.”

Seurasi useita tv-ohjelmia, kuten Ylen Puutarhaunelmia, jonka toimittajana ja juontajana Ritanen-Närhi oli 2003–2011.

”Sitä ennen olin tehnyt myös MTV3:lle Eläköön puutarha -ohjelmaa vuonna 1999 ja puutarha-aiheisia inserttejä Nelosen Kotona ollaan -ohjelmaan sekä Kuningaskuluttajaan. Ne olivat hyvää harjoittelua”, Ritanen-Närhi sanoo.

Hän on ensimmäisiä, jotka käyttivät työskennellessään hortonomin sijasta puutarhatoimittajan titteliä.

Neljänkymmenen vuoden näköalapaikka puutarha-alaan on osoittanut, että ala on kehittynyt valtavasti.

”Aikaisemmin suosittiin hyvin kontrolloitua puutarhaa, jossa noudatettiin tiettyjä kaavoja: piti olla nurmikko ja pensasaita. Nykyään puutarha on muuttunut luovuuden toteuttamispaikaksi.”

Hänen mukaansa suomalaiset ovat etujoukoissa luonnonmukaisuudessa.

”Luontoarvojen kunnioitus on arkipäiväistynyt suomalaisissa pihoissa, hyvin harva sanoo enää käyttävänsä torjunta-aineita.”

”Ravinteet halutaan kierrättää tontilla jättämällä esimerkiksi perennojen varret paikoilleen. Muodissa ovat hyönteisille talvehtimispaikkoja tarjoavat lahopuutarhat ja hyönteishotellit.”

Puutarhan ohella Ritanen-Närhen toinen intohimo on uiminen. Hän on suorittanut uintivalmentajan erikoisammattitutkinnon Suomen urheiluopistolla.

”Uin itse lapsena muutaman vuoden mutta lopetin, koska jännitin kilpailuja niin että olin pahoinvoiva koko kilpailuviikon.”

Mutta kun Ritanen-Närhen omat lapset alkoivat harrastaa uimista, hän kiinnostui valmentamisesta.

”Olen jatkanut nuorten valmentamista, vaikka omat lapset ovat jo uimisen lopettaneet. He olivat harjoittelukappaleitani”, hän sanoo ja nauraa.

Valmentamisen Ritanen-Närhi kokee tärkeäksi myös siksi, että nuorten kanssa oleminen pitää nuorena.

”En törmäisi puutarhatoimittajan ammatissani niin nuoriin ihmisiin kuin valmentaessa. Keskimääräinen puutarhaharrastaja on kuitenkin usein neli-viisikymppinen nainen.”