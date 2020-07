Suomessa on vähiten hepatiittivirukseen liittyviä kuolemia koko Euroopan unionissa.

Eurostat on julkaissut vertailun siitä, kuinka paljon ihmisiä kuolee hepatiittiviruksen aiheuttamaan maksatulehdukseen EU-maissa. Suomessa kuolleisuus oli alhaisinta, vain yksi kuolema miljoonaa asukasta kohden.

Italiassa luku oli korkein, 33 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Korkeita kuolleisuuslukuja oli myös muun muassa Latviassa, Itävallassa ja Unkarissa.

Suomen tapaan vähän hepatiittiin liittyviä kuolemantapauksia oli muun muassa Sloveniassa ja Hollannissa. Yhteensä EU:ssa todettiin vuonna 2017 5 500 hepaattivirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Hyvältä vaikuttava tilanne ei kuitenkaan välttämättä johdu siitä, että Suomi olisi erityisen valveutunut hepatiittiepidemian suhteen verrattuna muihin maihin, toppuuttelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Henrikki Brummer-Korvenkontio.

Kaikkein yleisin hepatiittivirus on C-hepatiitti. Siihen myös kuolee eniten ihmisiä. Esimerkiksi A-hepatiittiin kuolee Brummer-Korvenkontion mukaan hyvin harvoin ihmisiä Suomessa.

Hepatiitti A on yleinen niin sanotun huonon hygienian maissa.

A- ja B-hepatiittia vastaan on olemassa rokote, C:tä vastaan ei.

”Maksasyöpä C-hepatiittitartunnan saaneen peruskuolemansyynä on 40-kertaa yleisempi kuin väestössä yleensä. Suomessa C-hepatiitin aiheuttamaan maksasyöpään kuolleiden määrä on kuitenkin matala”, Brummer-Korvenkontio sanoo.

Sitä voi selittää huomattavasti ikävämpi asia kuin tavallista tehokkaampi C-hepatiitin hoito.

”C-hepatiitti aiheuttaa maksasairauksia viiveellä. Keskimäärin 20 prosenttia viruksen kantajista kehittää vakavia maksasairauksia kahdenkymmenen vuoden kuluessa tartunnasta”, Brummer-Korvenkontio sanoo.

”Moni kuitenkin ehtii ennen maksasairauksien ilmentymistä kuolla johonkin muuhun sairauteen tai tapaturmaan”, hän jatkaa.

Suomessa vuonna 2014 tehdyn selvityksen mukaan virusta kantavien suurin yksittäinen kuolinsyy oli tapaturmat.

Ennen vakavien maksasairauksien kehittymistä viruksen kantaja voi myös kuolla esimerkiksi huumeisiin tai alkoholin aiheuttamiin maksasairauksiin. Brummer-Korvenkontion mukaan on vaikea löytää yksiselitteistä syytä sille, miksi Suomessa hepatiittikuolleisuus on kuitenkin niin paljon alhaisempi kuin monessa muussa maassa.

”Se on ihan hyvä kysymys, miksi kuolemantapauksia on enemmän muissa EU-maissa. Useissa Euroopan maissa B- ja C-hepatiitin esiintyvyys on suurempaa yleisväestössä.”

Pakastemarjat, joiden arvellaan olleen syynä hepatiittiepidemioihin 2010-luvulla, aiheuttivat lähinnä A-hepatiittitartuntoja. Kuolleisuus A-hepatiittiin on kuitenkin hyvin vähäistä.

C-hepatiitti sen sijaan liittyy vahvasti huumeiden käyttöön. Suomessa valtaosa virusta kantavista on saanut C-hepatiitin pistoshuumeiden yhteiskäytön seurauksena.

”Suomen ja Pohjoismaiden erityispiirre on, että täällä huumeita käytetään paljon suonensisäisesti. Sellainen tilanne voi johtaa niin moneen muuhunkin kuolemansyyhyn kuin hepatiitin aiheuttamaan maksasairauteen”, Brummer-Korvenkontio sanoo.

Esimerkiksi kuolleisuus huumeisiin on tilastojen valossa Suomessa muiden Pohjoismaiden tavoin korkeampaa kuin muualla Euroopassa.

Ruotsissa hepatiittiin kuoli Eurostatin mukaan 4,7 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Norjassa vastaava luku oli 1,6.

Kaikkiaan Suomen tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu vuosina 1995–2019 noin 30 000 C-hepatiittitapausta.

”Tartunnan saaneista noin 24 000 oli elossa viime vuoden lopussa”, Brummer-Korvenkontio kertoo.

THL:n arvion mukaan Suomessa on noin 20 000 viruksen kantajaa, jotka tarvitsisivat hoitoa.

Maailman terveysjärjestö WHO linjasi vuonna 2015, että B- ja C-hepatiitit pitäisi hävittää maailmasta vuoteen 2030 mennessä. Ne aiheuttavat yhdessä isomman tautitaakan kuin hiv, tuberkuloosi tai malaria sekä 1,5 miljoonaa kuolemaa vuosittain.

Suomi toisti saman tavoitteen omassa linjauksessaan 2016.