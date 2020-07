Poliisi on saanut esitutkinnan päätökseen huumausainerikoskokonaisuudessa, jonka tutkinta aloitettiin maaliskuussa, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi.

”Case Öllölän” nimeä kantaneessa kokonaisuudessa on kirjattu 21 rikosilmoitusta, joihin kuuluu törkeitä ja perusmuotoisia huumausainerikoksia, omaisuusrikoksia, törkeä rahanpesu sekä rekisterimerkintärikos.

Kokonaisuudessa on poliisin mukaan yhteensä 21 epäiltyä, joista seitsemän on tai on ollut vangittuna ja kymmenen pidätettynä. Neljää epäiltyä on lisäksi kuultu, mutta heitä ei ole pidätetty tai vangittu.

Levitystoiminnan keskus oli Valkeakoskella. Epäillyt levittivät poliisin mukaan Pirkanmaalle pääasiassa amfetamiinia.

Esitutkinnan yhteydessä on selvinnyt lisäksi seitsemän varkausjuttua, sillä osa ostajista oli rahoittanut huumausaineiden käyttöään omaisuusrikoksilla.

Poliisi on takavarikoinut hieman yli 1 300 grammaa amfetamiinia sekä vähäisiä määriä ekstaasia, lakkaa ja marihuanaa.

Amfetamiinia on myyty noin 1 800 grammaa. Näin ollen kokonaismäärä on hieman yli 3 100 grammaa, mikä tarkoittaa poliisin mukaan noin 15 000 käyttöannosta. Aineen katukauppa-arvo olisi noin 110 000 euroa.

Noin 150 annosta Subutexia on myyty 30 euron kappalehintaan.

Tapaus etenee syyteharkintaan, ja syytteen nostamisen määräpäivä on 13. elokuuta.