Al-Holin leirillä Syyriassa ollut suomalainen äiti ja hänen alle 10-vuotiaat lapsensa ovat palanneet Suomeen, tiedottaa ulkoministeriö. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Ulkoministeriö ei auttanut perhettä pakenemaan leiriltä, mutta kertoo avustaneensa perhettä Turkissa Suomen lain velvoittamalla tavalla. Ulkoministeriö myönsi heille matkustusasiakirjat ja järjesti heidän paluunsa Suomeen yhteistyössä Turkin viranomaisten kanssa.

Suomen viranomaiset ovat ulkoministeriön mukaan järjestäneet myös perheen vastaanoton Suomessa.

Tiedotteessa ulkoministeriö muistuttaa, että jokaisella Suomen kansalaisella on perustuslain mukainen oikeus palata halutessaan Suomeen.

Ulkoministeriö sai tietää perheen paenneen leiriltä vasta, kun he olivat jo Turkissa, kertoo lähetystöneuvos Pekka Shemeikka. Hänen mukaansa tiedossa ei ole, milloin perhe oli saapunut Turkkiin.

Ylen mukaan he olivat oleskelleet Turkissa pidemmän aikaa ennen paluutaan Suomeen. Shemeikan mukaan ulkoministeriö ei ole ollut aloitteellinen osapuoli perheen avustamisessa.

”Perhe on itse ollut tilanteessa aloitteellinen ja ollut yhteydessä paikalliseen suurlähetystöön [Ankarassa]”, Shemeikka kertoo.

Ulkoministeriön tiedotteen mukaan lasten yksityisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yksityiskohtaisia tietoja tapauksesta ei tulla kertomaan julkisuuteen.

Al-Holin leiriltä palasi suomalaisia Suomeen myös toukokuun lopussa. Tuolloin leiriltä saapui Suomeen kolme naista ja yhdeksän lasta. Lapset olivat iältään alle kymmenvuotiaita ja ryhmä koostui kolmesta erillisestä perheestä.

Tuolloinkin tulijat pääsivät ulkoministeriön mukaan leiriltä pois omin avuin. Tiedossa ei kuitenkaan ole, miten saapuneet suomalaiset olivat päässeet leiriltä pois.

Tätä ennen al-Holin leirillä olleita palasi Suomeen viime vuoden joulukuussa. Tuolloin Suomi kotiutti kaksi orpolasta leiriltä. Viranomaisten mukaan orpolapset kotiutettiin, koska heidän turvallisuustilanteensa oli heikentynyt nopeasti.

Al-Holin leiri on Lappeenrannan kokoinen telttakylä, jossa on terroristijärjestö Isisin naisjäseniä yli 50:sta maasta. HS vieraili leirillä joulukuussa 2019.

Kurdijohtoisen SDF-asejoukon vartioimalla al-Holin leirillä on ollut yksitoista suomalaista naista ja yli kolmekymmentä lasta. Naisista Suomeen on palannut nyt ainakin yhteensä neljä. Lapsia puolestaan on palannut ainakin yhteensä kolmetoista.

Lapset leirillä ovat 1–13-vuotiaita. Suurin osa on alle 6-vuotiaita. Yksi suomalaisnaisten lapsista täytti tänä vuonna 18 vuotta leirillä ollessaan. Osa lapsista on päätynyt Syyriaan vanhempiensa tuomana Suomesta, mutta useimmat ovat syntyneet Syyriassa sota-alueella.

Poliisi kertoi jo viime vuonna, että se on hankkinut tietoja Syyrian al-Holin leirillä oleskelevista suomalaisista mahdollisten rikosten selvittämiseksi. Tuolloin kenestäkään leirin suomalaisesta ei aloitettu rikostutkintaa.

Mahdolliset rikostutkinnat suorittaisi keskusrikospoliisi. Se on tiennyt jo pidempään, keitä suomalaisia leirillä on oleskellut. Ylen mukaan keskusrikospoliisi on kuullut toukokuussa tulleita kolmea naista yhteistyössä paikallispoliisin kanssa. Mahdollisiin rikosepäilyihin liittyvät esiselvitykset ovat yhä käynnissä.

Suojelupoliisi on aiemmin arvioinut, että Irakin ja Syyrian konfliktialueelta palaavat henkilöt todennäköisesti lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa.

Supon arvion mukaan Isisissä toimineet naiset ovat yleisesti ottaen osallistuneet pääosin erilaisiin värväyksen, propagandan tuottamisen ja rahoituksen kaltaisiin tukitehtäviin.

