Hoito jäissä

Yli puoli vuotta hoitoon pääsyä odottaneiden potilaiden määrä on moninkertaistunut koronavirusepidemian aikana. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä jono on kuusinkertainen verrattuna vuoden takaiseen. Yksi epätietoisena hoitoon pääsyä odottava on Kaisa, jolta löytyi juomatölkin kokoinen kasvain tammikuun lopulla.

Ohhoh, onpa hurja löydös. Helsingin sydän- ja keuhkokeskuksessa lausutut sanat pysäyttivät Kaisan maailman. ”Mikä löydös?” ”No tämä. Täällähän on valtava kasvain”, lääkäri näytti tietokoneen näytöltä. Elettiin tammikuun loppua. Kaisa oli käynyt keuhkojen ja rintakehän alueen ultraäänitutkimuksesta joulukuun alussa. Nyt hän sai tietää, että kasvain oli juomatölkin kokoinen. Röntgenkuvassa se näytti onneksi hyvälaatuiselta, joten koepala otettaisiin vasta leikkauksen yhteydessä. Kaisan pitäisi varautua leikkaukseen, josta ilmoitettaisiin vain viikko etukäteen.