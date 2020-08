Suomessa on yhteensä noin miljoona peruskoululaista, lukiolaista, ammatillista perustutkintoa suorittavaa ja varhaiskasvatukseen osallistuvaa lasta ja nuorta. Elokuussa valtaosa heistä palaa kouluun ja päiväkotiin.

”Pientä jännitystä on ilmassa, mutta tällä hetkellä olo on hyvä ja levollinen”, kertoo Espoon Matinlahden alakoulun vs. rehtori Anssi Iivonen tunnelmistaan alkavan lukuvuoden kynnyksellä.

Koulut alkavat valtaosassa pääkaupunkiseutua torstaina 13. elokuuta. Tarkoitus on, että peruskoululaiset palaavat normaalisti lähiopetukseen. Iivonen tosin lisää, että tänä syksynä normaali sisältää perusoletuksen siitä, että käsihygieniasta pidetään huolta ja kouluun ei tulla, mikäli olo on vähänkin kipeä.