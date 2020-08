Varhaiskasvatus

Kesken päivän ilmaantuva hengitystieoire tarkoittaa sitä, että lapsi on haettava välittömästi pois päiväkodista.

Lapsiperheiden arkeen on kesän päättyessä tullut uusi jännitysmomentti. Kesken päivän ilmaantuva hengitystieoire tarkoittaa sitä, että lapsi on haettava välittömästi pois päiväkodista.

Jos lapsi vaikuttaa kipeältä jo kotona, häntä ei tietenkään saa edes viedä päiväkotiin, muistuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Mervi Eskelinen.

”Kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ohjeistanut, ylähengitystieoireiset sairaudet ovat ammattilaisellekin vaikea erottaa toisistaan. Kannattaa siis ottaa varman päälle”, Eskelinen sanoo.

Jos oireet yllättävät lapsen kesken päiväkotileikkien, hänet siirretään THL:n ohjeiden mukaisesti aikuisen valvojan kanssa erilliseen tilaan odottamaan, että huoltaja tulee hakemaan hänet. Lapsi pitäisi Eskelisen mukaan hakea välittömästi tai ainakin mahdollisimman nopeasti.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n erityisasiantuntija Timo Mäki huomauttaa, että yhteydenotto huoltajaan lapsen sairastuessa on käytäntönä myös korona-ajan ulkopuolella.

”Niin sanottuna normaaliaikanakin pääperiaate on, että lapsen pitää päästä kotiin sairastamaan huoltajansa valvonnassa ja hoidossa. Asia on tietysti enemmän esillä poikkeustilanteen johdosta”, Mäki toteaa.

Ellei huoltaja esimerkiksi töidensä takia pääse heti hakemaan lasta, on toki mahdollista sopia muitakin järjestelyjä. Jokaiselle lapselle tehtävässä varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan, kuka voi hakea lapsen oman huoltajan estyessä.

”On tärkeää, että lapsen saa luovuttaa päiväkodista vain sellaiselle henkilölle, jolla on lupa hakea hänet”, Mäki sanoo.

Huoltaja voi tarvittaessa myös erikseen ilmoittaa päiväkotiin, jos lapsen tulee hakemaan joku muu kuin huoltaja tai sovittu varahakija.

”Jos lapsella epäillään koronaa, kaikki uudet kontaktit ovat tietenkin riski. Siinä mielessä perhepiirissä pysyminen on viisainta, eikä riskiryhmään kuuluvia kannattaisi tässä tapauksessa laittaa varahakijaksi”, Mervi Eskelinen muistuttaa.

Koronavirustartunnan sattuessa kunnan terveysviranomainen voi tartuntatautilain mukaan sulkea myös koko päiväkodin, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Myös taudille altistuneet tai epäillyt altistuneet voidaan tällöin asettaa karanteeniin. Eskelisen mukaan toimiin aletaan kuitenkin vain todetussa tartuntatapauksessa. Pelkästään oireiden ja epäilyjen perusteella tartuntatautilain mukaisiin toimenpiteisiin ei ryhdytä.

Eskelisen mukaan tällä hetkellä ei ole heinäkuun osalta tarkkaa tietoa siitä, kuinka suuri osa lapsista on päivähoidossa. Myöskään syksyllä päivähoitoon menevien lasten määrä ei ole tiedossa.

”Aluehallintovirasto arvioi kesäkuun lopulla ilmestyneessä selvityksessään, että luultavasti perheissä on nyt pitkälti pidetty vuosilomat ja käytetty muita työajan joustoja. Oletus on, että lapsia on syksyllä päiväkodeissa selvästi enemmän. Tautitilanteen kehittyminen toki vaikuttaa tähän varmasti”, Eskelinen toteaa.

OAJ:n Mäen näkemyksen mukaan kesän tilanne on varhaiskasvatuksen osalta ollut suhteellisen rauhallinen. Päiväkodit olivat jo keväällä auki, vaikkakin lapsia oli paikalla hyvin vähän. Kevät antoi päiväkodeille kokemusta poikkeusoloista, ja Mäki uskoo, että ammattilaiset tulevat selviytymään syksystä.

”Lukuvuoden alku on aina jännittävää aikaa kaikille työntekijöille, lapsille ja huoltajille, ja tämä tilanne tuo siihen vielä lisävaatimuksensa”, hän sanoo.