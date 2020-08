Lastensuojelu

Lasten tekemät lastensuojelua koskevat kantelut ovat lisääntyneet rajusti viime vuosina.

Vuonna 2019 lapset tekivät eduskunnan oikeusasiamiehelle 60 sijaishuoltoa koskevaa kantelua. Vuonna 2017 lapset ja nuoret tekivät vastaavia kanteluita ainoastaan viisi kappaletta. Tänä vuonna tilanne on saman suuntainen kuin viime vuonna, sillä heinäkuun lopussa kanteluita oli tullut vireille 34.

Kaikista lapsia koskeneista laillisuusvalvonta-asioista noin 70 prosenttia koski sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua vuonna 2018 ja 2019, sanoo esittelijäneuvos Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta. Muita asioita ovat esimerkiksi lasten huolto ja elatus.

”Käytännössä kaikki lasten tekemät kantelut koskevat sijaishuollon järjestämistä laitoksissa ja perheissä”, Räty sanoo.

Oikeusasiamies on YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukainen kansallinen valvontaelin, jonka puitteissa se tekee tarkastuksia paikkoihin, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Myös oikeusasiamiehen tekemät tarkastukset ovat lisääntyneet. Viime vuosina tarkastuksia on keskitetty lastensuojelulaitoksiin.

Suurin osa lasten tekemistä kanteluista koskee heidän kokemaansa epäasiallista kohtelua ja heihin kohdistettuja rajoitustoimenpiteitä sijaishuollon yksiköissä, eli esimerkiksi lastensuojelulaitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa.

Yleisimpiä kanteluiden kohteina olevia rajoitustoimenpiteitä ovat yhteydenpidon rajoittaminen, henkilötarkastukset ja -katsastukset sekä liikkumisvapauden rajoittaminen.

Heinäkuun lopussa huomiota herätti eduskunnan oikeusasiamiehen hollolalaista nuorisokotia koskeva raportti. Raportin mukaan nuorisokodista paljastui lukuisia epäkohtia ja perusoikeuksia loukkaavia käytäntöjä.

Lue lisää: Tamponikielto, pukeutumis­rajoituksia ja tyttöjen nöyryytystä – raportti paljasti vakavia epäkohtia hollolalaisessa nuorisokodissa, lapsiasiavaltuutettu pöyristyi

Vanhemmat tekevät eniten kanteluita yhteydenpidon rajoituksesta tilanteissa, joissa heidän yhteydenpitoaan lapsiinsa on rajoitettu. Laissa on tarkkaan määrätty, milloin vanhempien ja lasten välistä yhteydenpitoa voi rajoittaa.

”Vain, jos siitä on vaaraa lapselle tavalla tai toisella”, Räty sanoo.

Kanteluiden kasvanut määrä ei kuitenkaan ole välttämättä yksinomaan huono asia, sanoo lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

”Lapset ja nuoret ovat itsekin tulleet tietoisemmiksi oikeuksistaan”, Pekkarinen sanoo.

Pekkarisen mukaan lastensuojelussa on käynnissä murros, jonka olisi pitänyt tapahtua jo vuosituhannen vaihteessa.

Pekkarisen mukaan Suomen historiassa on ollut ”ankaran kurin perinne” lasten kasvattamisessa ja lastensuojelussa. Lapsia on ikään kuin suojeltu huonolta käytökseltä, jolloin kasvatuksen ankaruus on koettu tärkeäksi.

”Nyt kentällä kipuillaan kasvattamistapojen kanssa”, Pekkarinen sanoo.

Rajoitustoimet eroavat tavallisista säännöistä siten, että ne rajoittavat lasten ja nuorten perusoikeuksia. Jokaisesta rajoitustoimesta täytyy tehdä erillinen ja osasta muutoksenhakukelpoinen päätös. Rajoitustoimi on hallinnollinen päätös, ei pelkkä sääntö tai suositus.

Tämän vuoden alussa tuli voimaan lastensuojelulain uudistus, jolla pyrittiin selkiyttämään rajoitusten ja sääntöjen välistä eroa.

Tärkeintä Pekkarisen mukaan on se, että lapselle tai nuorelle kerrotaan avoimesti heitä koskevista päätöksistä. Monet aikuistuneet lastensuojelun asiakkaat ovat jälkikäteen ymmärtäneet rajoitustoimien tarpeellisuuden, mutta eivät sitä, miksei heille ole selitetty toimenpiteitä. Esimerkiksi kiinniotto tai eristäminen voi olla lapselle tai nuorelle todella traumaattinen kokemus.

Selitys täytyy tehdä rauhallisessa tilanteessa, ei keskellä kiinniottoa tai muuta toimenpidettä.

Pekkarinen kertoo, että usein laitosten työntekijöillä ei ole tarpeeksi aikaa varsinaiselle työlleen eli lasten auttamiselle, vaan heidän aikaansa kuluu kokouksissa ja paperityössä. Olisi tärkeää, että työntekijät myös solmisivat lasten ja nuorten kanssa positiivisia suhteita esimerkiksi harrastuksissa tai kaupoilla käyden.

”Retket ovat ihania, kun aikuisten ei tarvitse tehdä töitä niin paljon”, Pekkarinen kertoo erään lastenkotiin sijoitetun lapsen todenneen.

Lastensuojeluilmoituslomake.

Tapio Räty eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta kertoo uuden lainsäädännön korostetusti edellyttävän, että säännöt sovitaan yhdessä lapsen kanssa ja että lapselle annetaan tiedoksi, miten hän voi valittaa rajoitus- tai eristystoimista. Lapsen kanssa tulee myös yhdessä pohtia, miten rajoitustoimenpiteitä voitaisiin jatkossa välttää.

”Joissain laitoksissa vielä vähän harjoitellaan tätä”, Räty sanoo.

Rädyn mukaan oikeusasiamies on tarkastuksillaan kiinnittänyt huomiota siihen, että rajoitustoimenpiteistä ei aina tehdä asianmukaisia päätöksiä. Tarkastuksilla on tullut esiin tapauksia, joissa tosiasiassa säännöt ovatkin rajoituksia.

Virallisen päätöksen tekemiseen kuluu enemmän aikaa, joka laitoksissa ja sosiaalihuollossa yleisestikin on jo valmiiksi kortilla. Huostaanotetuilla lapsilla on kuitenkin oikeus yksilöllisiin päätöksiin ja harkintaan.

”Lastensuojelulaitoksissa tulisi olla aikaa tehdä päätökset perustellusti ja läpinäkyvästi ilman, että lapset jäävät heitteille”, lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen sanoo.

Oikeusasiamiehelle tehtävät kantelut kohdistuvat paitsi sijaishuoltopaikkoihin myös lapsen sijoittamisesta vastaavaan kuntaan, jonka sosiaaliviranomainen on vastuussa lapsen hyvinvoinnista ja asianmukaisesta kohtelusta.

Rädyn mukaan tarkastuksilla kysytään aina lasten ja heistä vastuussa olevien sosiaaliviranomaisten suhteesta.

”Se on välillä murheellista kuultavaa. Joskus lapset eivät miellä, että sosiaalityöntekijät ovat heidän kanssaan samalla puolella”, Räty sanoo.

Räty kuitenkin huomauttaa, että sosiaaliviranomaisten ongelmat johtuvat pitkälti liiallisesta työkuormasta. Sen vuoksi sosiaalityöntekijöillä ei välillä ole edes mahdollisuuksia huolehtia lakisääteisistä tehtävistään.

Myös Pekkarinen kiinnittää huomiota sosiaaliviranomaisten resurssipulaan. Välillä nuoret eivät edes tiedä, kuka heidän sosiaalityöntekijänsä on.

”Sosiaalityöntekijät ovat saaneet paljon sapiskaa, mutta he ovat tuskaisen tietoisia ongelmista ja tuntevat syyllisyyttä”, Pekkarinen sanoo.

”Monet sosiaalityöntekijät kokevat, ettei heillä ole aikaa selvittää, miten sijoitetut lapset voivat.”

Tämän vuoden kevät ja kesä ovat asettaneet sijaishuollolle uudenlaisia haasteita. Koronavirustilanteen vuoksi laitokset ovat joutuneet esimerkiksi pohtimaan kotilomien järjestämistä.

”Alkuun oli paljon keskustelua kotilomista ja siitä, käytetäänkö suojaimia”, Pekkarinen sanoo.

Pekkarisen tietoon ei kuitenkaan ole tullut, että olisi ollut mitään suurempia ongelmia koronavirukseen liittyen.

Rädyn mukaan koronavirustilanteeseen suoraan liittyviä kanteluita on eduskunnan oikeusasiamiehelle tullut vain muutamia.

Toinen koskee yhteydenpitoa ja toinen lastensuojelulaitoksessa tapahtunutta maskinkäyttöpakkoa.

”Lapsi palasi laitokseen Etelä-Suomesta, jossa korona silloin riehui ja kodissa oli aiemmin epäilty altistusta toisella lapsella”, Räty kertoo.