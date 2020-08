Tallink Silja ei 7. elokuuta alkaen enää myy Tukholmasta lähteviä risteilyjä Baltic Princess -alukselle, tiedotti yhtiö maanantaina. Päätöksen taustalla ovat Suomen viranomaisten koronaviruksen vuoksi tekemät matkustusrajoitukset Suomen ja Ruotsin välillä. Päätös on voimassa ainakin siihen asti, kunnes matkustusrajoitukset helpottavat.

Myös saaristoristeilyt Tukholman lähdöillä on peruttu.

Baltic Princess liikennöi Turun ja Tukholman välisellä reitillä. Turusta lähteviä risteilyjä voi yhä varata, mutta vain mikäli on terve.

Tallink Silja -konsernin viestintäpäällikkö Katri Link kertoo, että terveydentila varmistetaan lähtöselvityksessä. Lähtöselvityksessä matkustajalta kysytään kirjallisesti, onko tällä koronavirukseen viittaavia oireita.

”Jokaisen matkustajan tulee vahvistaa olevansa terve”, kertoo Link.

Ruotsalaiset matkustajat pääsevät vielä risteilemään Suomeen Silja Galaxylla, joka niinikään liikennöi Turun ja Tukholman väliä.

Link kertoo, että Tallink Silja pyrkii ohjaamaan matkustajia eri maista eri laivoille. Turusta pääsee risteilemään myös Galaxylla, mutta Tallink Silja toivoo väliaikaisen risteilylipunmyyntirajoituksen myötä suomalaisten risteilevän Baltic Princessillä. Tällä tavalla eri maista matkustavia risteilijöitä pystytään pitämään erillään ja tartuntariskiä maiden välillä pienentämään.

”Markkinoimme Galaxyn risteilyjä vain Ruotsissa”, kertoo Link.

Tukholma–Turku-välille voi yhä varata yhdensuuntaisia reittimatkoja, mikäli matkustaja on itse tarkistanut, että hänellä on oikeus matkustaa Suomeen. Ruotsista Suomeen voivat tällä hetkellä matkustaa vain Suomeen palaavat suomalaiset, työmatkalaiset tai muusta välttämättömästä syystä matkustavat henkilöt.

Reittimatkoja on tänä vuonna varattu huomattavasti vähemmän kuin normaalina kesäkautena. Link kertoo, että tämän vuoden heinäkuussa reittimatkustajia yhteensä oli noin 75 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2019.

”Suurin osa matkustajista on tällä hetkellä suomalaisia”, kertoo Link.

”Tällä hetkellä meillä ei myöskään ole turisteja Aasiasta tai Venäjältä, mikä poikkeaa normaalista tilanteesta kesäkaudella”, Link jatkaa.

Link kertoo, että virolaisia ja latvialaisia matkustajia on Turun ja Tukholman välillä tällä hetkellä hieman tavanomaista enemmän. Tämä johtuu siitä, että Tallink Silja ei toistaiseksi liikennöi Tallinnan tai Riikan ja Tukholman välillä, lukuun ottamatta muutamaa Riika–Tukholma-välin erikoisristeilyä. Myös Helsingin ja Tukholman välinen liikenne on keskeytetty.

Baltic Princess merellä

Kesän aikana matkustajien on ollut helppo säilyttää turvavälejä, sillä aluksilla on ollut vähemmän matkustajia kuin tavallisesti. Ruotsalaisten risteilymatkustajien määrä on laskenut 58 prosenttia tänä vuonna. Muun maalaisten risteilymatkustajien määrä on laskenut vielä enemmän, 72 prosenttia. Sen vuoksi Tallink Silja ei aiemmin ole tehnyt erityisiä risteilylipunmyyntirajoituksia ruotsalaisille risteilymatkustajille.

Link kertoo, että matkustajamäärät ovat kuitenkin viime viikkoina olleet kasvussa, minkä vuoksi yhtiö teki päätöksensä Baltic Princessin osalta. Suomalaiset matkustajat ovat myös esittäneet huolta tilanteesta ja Tallink Silja haluaa, että he voivat matkata luottavaisin mielin.

Tallink Silja jatkaa aikaisempaa linjaustaan alusten matkustajamääristä. Yhtiö myy matkoja siten, että enintään 75 prosenttia laivojen kokonaiskapasiteetista täyttyy.

Kesä–heinäkuun vaihteessa Silja Europalla todettiin useita altistustilanteita. Yhdellä aluksen matkustajalla todettiin matkan jälkeen tartunta. Europa liikennöi Helsingin ja Tallinnan välillä.

Viking Line lopetti risteilyjen myymisen Tukholmasta Turkuun Viking Grace ja Amorella -aluksillaan jo heinäkuun alussa. Viking Linen laivoilla ruotsalaiset pääsevät vielä risteilemään Ahvenanmaalle ja Visbyhyn.

”Kyse ei ole asettelusta ruotsalaiset vastaan suomalaiset, vaan siitä, että haluamme ohjata eri maiden risteilyasiakkaat eri lähtöihin tartuntavaaran takia”, kertoi Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström Helsingin Sanomille 7. heinäkuuta.

Boijer-Svahnström kertoo, että myös Viking Linella kevään ja kesän aikana matkustajien määrä on pienentynyt huomattavasti. Maalis–kesäkuun aikana matkustajia oli Turku–Ahvenanmaa–Tukholma -reitillä noin 80 prosenttia vähemmän kuin tavanomaisina vuosina. Matkustajista suurin osa oli suomalaisia. Ruotsalaisia reittimatkustajia oli pieni määrä.

Viking Linen matkustajamäärät ovat vähentyneet sen jälkeen, kun yhtiö lopetti Tukholma–Turku -risteilyjen myynnin.

”Kyllä me puhumme tuhansista matkustajista”, kertoo Boijer-Svahnström.

Myös suomalaisten matkustajien määrät ovat pienentyneet. Viking Line on myös itse rajoittanut laivojen matkustajamääriä turvallisuustoimenpiteenä 50 prosenttiin. Yhtiö sai kesäkuussa kansainvälisen luokituslaitoksen Det Norske Veritas Germanischer Lloydin verifioinnin covid-19:n hallinnassa ja infektioriskien ehkäisyssä.