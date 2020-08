Suomalainen Eroon koronasta -työryhmä esittää jälleen tiukempia otteita koronaviruksen torjumiseksi Suomessa.

Tiistaina julkaisemassa muistiossaan se esittää, että niin sanottuja testaa-jäljitä-eristä-toimia pitäisi tiukentaa. Samoin se ehdottaa laajempaa testausta rajoilla, maskisuositusta, suositusta etätöihin ja rajoituksia massatapahtumiin, joissa on korkea tartuntariski.

Ryhmä haluaa tuoda esiin ehdotuksensa nyt, jotta epidemian paluu voidaan estää eikä yhteiskuntaa tarvitse taas sulkea.

Se kehotti päättäjiä tukahduttamaan epidemian toukokuussa, missä myös Suomi onnistui, sillä tartuntamäärät eivät kasvaneet.

Ryhmä koostuu useista suomalaisista professoreista ja tohtoreista Suomessa ja ulkomailla, ja sillä on asiantuntemusta lääketieteen, biotieteiden, taloustieteen, sosiaalipsykologian ja matemaattisen mallinnuksen aloilta.

”Vaara ei ole kuitenkaan ohi. Epidemia on ryöpsähtänyt uudelleen kasvuun monessa maassa, ja Suomi on luopunut lähes kaikista rajoitustoimista, vaikka syksyn tullessa ihmisten välinen kanssakäyminen lisääntyy. Tutkijaryhmä katsookin, että riski epidemian paluuseen on erittäin suuri, ellei toimia tehosteta”, työryhmä kuvailee edessä olevaa tilannetta.

“Testaa-jäljitä-eristä-toimet ovat Suomen strategian kulmakivi. Siksi muistiomme käy tarkasti läpi, kuinka tartuntaketjujen katkaisua on tehostettava ja nopeutettava nykyisestä. Homma pitää saada pyörimään kuin rasvattu”, sanoo dosentti Pirta Hotulainen Minervan Lääketieteellisestä tutkimuslaitoksesta.

Ryhmän mielestä Suomen on tavoiteltava tilannetta, jossa testitulos saadaan ja altistuneet onnistutaan jäljittämään viimeistään vuorokauden kuluessa todennetun tartunnan kantajan oireiden ilmenemisestä. Tavoite on realistinen, mutta sen toteutuminen edellyttää testitulosten saamisen nopeuttamista ja mobiilisovelluksen käyttöönottoa.

Mutta myös muita toimia tarvitaan. Tutkijaryhmä haluaisi maskit käyttöön varsinkin paikoissa, joissa ei voi pitää turvavälejä, mitä puoltavat kansainväliset kokemukset ja tutkimustieto.

Matkustajien mukana tulevia tartuntoja on saatava kitkettyä testauksen ja tiukempien karanteeniohjeiden avulla. Jotta koko yhteiskunnan sulkeminen voidaan välttää, etätöitä ja massatapahtumien rajoituksia niin sanottujen superleviämistapahtumien ehkäisemiseksi saatetaan tarvita rokotteen tuomaan suojaan asti, ryhmä toteaa.

“Suomella on kaikki edellytykset onnistua, mutta itsestään virus ei katoa. Meidän on toimittava ripeästi ja tehokkaasti. Työryhmämme haluaa tukea hallitusta sekä muita toimijoita esimerkiksi sairaanhoitopiireissä tässä työssä”, selittää Columbian yliopiston professori Tuuli Lappalainen ryhmän tiedotteessa.

“Tiedämme viruksesta paljon enemmän kuin maaliskuussa, mutta uutta tietoa esimerkiksi aerosolitartunnoista ja oireettomista tartuttajista pitää myös soveltaa käytäntöön”, hän muistuttaa.

Kevään jälkeen karttuneen uuden tiedon perusteella on esimerkiksi selvinnyt, että tartuntariski pienten pisaroiden ja aerosolien välityksellä on merkittävä. Nykyiset toimintaohjeet Suomessa eivät kuitenkaan ota aerosolitartunnan riskiä riittävästi huomioon. Esimerkiksi sisätiloissa turvaväli ei takaa suojaa, mutta tuuletuksesta voi olla apua, ryhmä toteaa.

Hotulainen puolestaan muistuttaa, että kesälomakauden hyvä tilanne voi muuttua nopeasti, kun suomalaiset palaavat kouluihin, töihin ja harrastuksiin.

”On paljon helpompaa ja halvempaa ehkäistä epidemiaa ennalta kuin yrittää saada karkuun lähtenyttä epidemiaa kuriin”, hän kertoo.