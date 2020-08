Lähes joka toinen Suomen peruskoulu voi olla lakkautettu vuoteen 2040 mennessä. Näin voi käydä, jos kouluverkon harveneminen jatkuu nykyiseen tahtiin.

Luvut perustuvat Opetushallituksen selvitykseen, jossa on tarkasteltu peruskoulujen määrän ja koon kehitystä kolmen eri laskelman avulla. Laskelmat perustuvat Tilastokeskuksen väestöennusteeseen sekä kouluverkossa tapahtuneisiin muutoksiin vuosina 2000–2018.

Nyt peruskouluja on Suomessa noin 2 300. Opetushallituksen laskelmista synkimmässä koulujen määrä laskisi siten, että vuonna 2030 luku voisi olla 1 600 ja vuonna 2040 enää vajaat 1 300. Tässä skenaariossa kouluja lakkautettaisiin nopeammin kuin lapsimäärä laskisi. Se tarkoittaisi, että vuoteen 2040 mennessä peruskoulun keskimääräinen oppilasmäärä kasvaisi nykyisestä 236 oppilaasta 336 oppilaaseen.

Toisen laskelman mukaan koulujen määrä voisi laskea 1 500 oppilaaseen vuoteen 2040 mennessä. Tämä vaatisi sen, että kouluverkon harvenemista pyrittäisiin hillitsemään alueellisilla tai kansallisilla toimilla.

Kolmas laskelma on optimistisin ja perustuu oletukselle, että koulujen keskimääräinen oppilasmäärä pysyisi vuoden 2018 tasolla. Silloin kouluja olisi vuonna 2040 noin 1 800.

Pienenevät nuoret ikäluokat eivät suinkaan ole ainoa syy kouluverkon harvenemiseen. Koulujen määrä on harventunut tällä vuosituhannella myös Uudellamaalla, vaikka kouluikäisten lasten määrä alueella on kasvanut vuosituhannen alusta. Vuosina 2005–2015 kouluikäisten lasten määrä myös Uudellamaalla tosin notkahti ennen kuin se lähti uudelleen kasvuun 2010-luvun jälkipuoliskolla.

Taustalla painavat esimerkiksi taloudelliset syyt ja koulurakennusten huono kunto. Jos kunnan monessa pienessä koulurakennuksessa on paljon korjausvelkaa, voi rakennusten korjaamisen sijaan olla järkevintä rakentaa yksi kokonaan uusi koulu.

”Tässä maassa korjaamistarvetta on monissa julkisissa rakennuksissa, myös koulupuolella”, sanoo opetusneuvos Leena Nissilä Opetushallituksesta.

Opetusneuvos Leena Nissilän mukaan Suomessa tulisi pohtia, miten kouluverkon harveneminen vaikuttaa koulutuksen tasa-arvoon.

Väestökehitys näkyy kuitenkin siinä, missä kouluja on lakkautettu suhteessa eniten. Vuosituhannen alusta vuoteen 2018 mennessä Etelä-Karjalassa lakkautettiin 62 prosenttia peruskouluista. Etelä-Savossa vastaava osuus oli 59 prosenttia.

Etenkin harvaan asuttujen alueiden koululaisten arjessa lakkauttamisilla on konkreettisia vaikutuksia arkeen: osalla koulumatkat ovat pidentyneet kymmeniin kilometreihin päivässä.

Lue lisää: Suomesta katoaa vuosittain 100 koulua eikä koulukadolle näy loppua – HS:n reportaasi kertoo, miltä 130 kilometrin päivittäinen koulumatka sitä taittavista lapsista tuntuu

Kouluverkon harveneminen näkyy myös siinä, miten koulujen keskimääräinen koko on kasvanut. Opetushallituksen laskelmista kahdessa oppilasmäärän kasvu jatkuu edelleen lähivuosikymmeninä.

Siinä missä vuonna 2000 Suomessa oli 12 kuntaa, joissa oli vain yksi koulu, oli näitä kuntia vuonna 2010 jo 40 kappaletta ja 62 vuonna 2018, kertoo Opetushallituksen opetusneuvos Kari Nyyssölä.

Viime vuosina suurten, yli 500 ja yli 1 000 oppilaan koulujen määrä on kasvanut samalla kun etenkin pieniä, alle 50 oppilaan kouluja on lakkautettu.

Suurella koululla on myös etunsa: Nissilä muistuttaa, että suurissa kouluissa valinnaisaineiden ja esimerkiksi valinnaisten kielten valikoima on mahdollista pitää laajana.

”Jonkin verran on myös tutkittua tietoa koulun koon vaikutuksista oppimistuloksiin. Kokoa enemmän vaikutusta on todettu olevan koulun toimintakulttuurilla: opettajien osaamisella, kyvyllä toimia muuttuvissa tilanteissa ja siinä, miten koulua kehitetään ja johdetaan”, Nissilä sanoo.

Vaikka koulujen lakkauttamisesta päättävät kunnat itse, on kouluverkon laajuus Nissilän mukaan myös kansallinen kysymys.

”Vähenevän oppilasmäärän vuoksi joudutaan pohtimaan koko valtakunnan tasolla, miten perusopetus voidaan jatkossakin tarjota tasa-arvoisena lähipalveluna niin, että se olisi edelleen yhtä laadukasta joka puolella Suomea.”

Koronavirus tuo uusia sävyjä myös keskusteluun kouluverkosta. Kuka määrätään karanteeniin, jos tuhannen oppilaan koulussa ilmenee yksi tartunta? Miten ehkäistään tartuntoja koulukyydeissä, joissa matkustaa lapsia mahdollisesti moneen eri kouluun?

Nissilän mukaan tartuntariskiä arvioitaessa kouluyksikön suuri koko ei suoraan tarkoita suurta riskiä.

”Jos oppilaita on enemmän, myös koulutilat ovat isot ja henkilöstöä enemmän. Olennaista on, mikä on koulutilojen suhde oppilasmäärään. Jos omat tilat eivät riitä, on pohdittava, saadaanko käyttöön muita tiloja.”

Lue lisää: Ulkoruokailua, nimikoituja vessoja ja yhä jatkuvaa etäopetusta – Yli miljoona suomalaista palaa pian kouluihin ja opintoihin, ja näin se tapahtuu lisääntyvien koronatartuntojen keskellä

Kun peruskoulut palasivat laajasti lähiopetukseen toukokuussa, pystyttiin kunnissa hyödyntämään esimerkiksi edelleen etäopetuksessa jatkaneiden lukioiden tiloja. Tänä syksynä tilanne on toinen.

”Nyt kouluilla on ollut kesä aikaa pohtia ratkaisuja. On voitu miettiä esimerkiksi sellaista vaihtoehtoa, että osalle oppilaista oppitunnit pidetään aamupäivästä ja osalle iltapäivästä”, Nissilä sanoo.

Tartuntojen ehkäisyssä esimerkiksi väliaikaiseksi tarkoitetut parakkikoulut voivat olla hyödyllisiä, sillä ne sijaitsevat usein vähän erillään toisistaan, Nissilä lisää.

Opetushallitus on ohjeistanut kuntia harkitsemaan esimerkiksi koulukyytien porrastamista tartuntariskin ehkäisemiseksi. Niissä ehdotetaan, että vaihtoehtona maksuttomalle koulukuljetukselle kunta ja lapsen huoltaja voivat myös sopia, että huoltaja itse järjestää lapsen koulukyydit rahallista avustusta vastaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisevat uudistetut ohjeensa tartuntojen ehkäisemisestä kouluissa tällä viikolla. Niiden perusteella myös Opetushallitus päivittää eri kouluasteille suunnattuja ohjeitaan vielä ennen kouluvuoden alkua.