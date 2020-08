Nuorten mielestä kahdeksantoista vuotta on sopiva ikä muuttaa pois lapsuudenkodista. Tytöt keskimäärin katsovat, että 17,8 vuotta on oikea ikä, kun taas poikien mielestä se on 18,3 vuotta.

Asia ilmenee Lastensuojelun Keskusliiton tiistaina julkaistusta selvityksestä, jossa kyseltiin 16-vuotiaiden nuorten ajatuksia itsenäisestä asumisesta.

Ruotsia äidinkielenään puhuvien kohdalla luku oli muutaman kuukauden korkeampi kuin suomenkielisillä.

Aivan näin aikaisin nuoret eivät kuitenkaan keskimäärin muuta pois kotoaan. Suomessa nuoret itsenäistyvät varhemmin kuin monin paikoin Euroopassa. Eurostatin mukaan keskimääräinen lapsuudenkodista muuttamisikä Suomessa oli viime vuonna 21,8 vuotta ja koko Euroopassa 26,2 vuotta.

Selvityksessä ilmeni nuorten muitakin ajatuksia itsenäistymisestä, jossa yksi olennainen askel on toisen asteen opintoihin siirryttäessä. Suurin osa eli 94 prosenttia nuorista koki saavansa kotoa tukea valintojen tekemiseen. Kävi tosin ilmi myös, että kaikille lapsuuden olosuhteet eivät tarjoa riittäviä valmiuksia itsenäistä elämää varten.

”Meidän olisi tärkeää pystyä tunnistamaan ne nuoret, jotka eivät saa kotoaan riittävästi eväitä itsenäiseen elämään, ja yhteiskuntana pystyttävä tarjoamaan sitä tukea, jota he tarvitsevat”, sanoo Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Ira Custódio selvityksen tuloksista.

Itsenäisen asumisen edellytyksinä nuoret pitävät selvityksen mukaan sitä, että toimeentulo on kunnossa, opinnot ovat sopivassa vaiheessa, on löytynyt työpaikka ja budjettiin sopiva asunto.

Nuoria sen sijaan huolettavat erityisesti rahaan liittyvät asiat. Järkevää rahankäyttöä opitaan kotona hieman harvemmin kuin esimerkiksi ruoanlaittoa ja siivousta.

Valtaosa eli 92 prosenttia nuorista kertoo oppivansa kotona itsenäiseen asumiseen liittyviä taitoja, 88 % järkevää rahankäyttöä. Moni nuori toivoo, että kouluissa harjoiteltaisiin nykyistä enemmän itsenäistymiseen liittyviä taitoja.

Kun oppilaitosverkko harvenee, osa nuorista joutuu pohtimaan jo toiselle asteelle siirtyessään, onko valmis muuttamaan vanhempiensa luota. 60 prosenttia nuorista näkee, että toinen aste pitäisi voida suorittaa vanhempien luona asuen.