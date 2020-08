Taas se on poissa käytöstä! Suomen tunnetuin kiskohissi, eli Kakolanmäen funikulaari on ollut käytössä Turussa lähes puolentoista vuoden ajan. Lähes kuusi miljoonaa euroa maksaneen kiskohissiin alkutaival ei ole ollut kaikkein helpoin.

Hissi on ollut nyt yli viikon poissa käytöstä, sillä hissikorin keskityspyörä hajosi 25. heinäkuuta. Uusi jouduttiin tilaamaan laitteen valmistajalta Italiasta.

Hissi nousi julkisuuteen jo ennen valmistumistaan viime vuoden keväällä, kun hissin havainnekuvia verrattiin testikäytössä olleeseen hissiin. Ulkonäkökohu houkutteli ihmettelijöitä, ja laite on ollut avajaisista asti suosittu nähtävyys.

Funikulaaria testattiin viime vuoden toukokuussa.

Laite on ensisijaisesti tarkoitettu Kakolanmäellä asuvien joukkoliikennevälineeksi, mutta Turun kaupunki on markkinoinut sitä nyt myös turistikohteena. Laitteella on matkustanut nyt jo yli 200 000 ihmistä.

”Osa kävijöistä haluaa mennä sinne naureskelemaan, kun taas osa kävijöistä haluaa kokea sen pakohuonepelinä tai jotain muuta. On ollut kiva huomata, että moni kävijä on kirjoittanut muuttaneensa käynnin jälkeen mielensä ja pitää nyt sitä hienona kokonaisuutena”, projektipäällikkö Janne Laine Turun kaupungilta sanoo.

Pakohuonepeli-viittaus liittyy siihen, että käyttöönoton jälkeen funikulaari on ollut otsikoissa pääasiassa moninaisten käyttöongelmiensa takia. Heinäkuussa laite pysähtyi teknisen vian takia lauantaipäivällä puoleksi tunniksi. Pelastuslaitos auttoi 17 matkustajaa pois kuumasta hissistä puolen tunnin odottelun jälkeen.

”Ei funikulaarin käyttöä tarvitse kuitenkaan pelätä. Jos laitteen yli 200 000 matkustajasta noin 100–200 on jouduttu auttamaan pois, prosenttiosuus on aika pieni”, Laine sanoo.

Nyt kun hissin käyttöönotosta on kulunut vuosi ja neljä kuukautta, sen toimintavarmuutta pystyy arvioimaan myös tilastojen perusteella.

HS pyysi tilastotiedot funikulaarin vikailmoituksista ja käyttötauosta Turun kaupungilta. Viimeisen puolen vuoden aikana funikulaari on ollut poissa käytöstä noin 250 tuntia. Tästä ajasta viikkohuoltojen osuus on noin 40 tuntia ja suunniteltujen korjausten osuus 20 tuntia.

Vikoihin liittyviä käyttötaukoja on siis 190 tuntia. Käyttötaukojen osuus on noin kuusi prosenttia maksimikäyttöajasta. Funikulaari on ollut siis toiminnassa lähes 94 prosenttisesti.

Tämä ei riitä.

”Emme ole vielä tyytyväisiä laitteen luotettavuuteen. Käyttötuntien prosenttijakauma on hyvä, mutta se ei kerro totuutta luotettavuudesta. Laitteessa on tämän vuoden aikana ollut paljon pikkuvikoja, joiden korjaaminen ei ole vienyt ajallisesti pitkään”, Laine sanoo.

Tänä kesänä funikulaaria ovat vaivanneet pääosin tietoliikenne- ja palvelinongelmat. Kolme käyttötaukoa on johtunut hajonneesta osasta. Yleensä hajonnut osa on saatu vaihdettua nopeasti. Keskityspyörän hajoaminen tuli kuitenkin yllätyksenä.

”Tässä tapauksessa uskottiin, että pyörän kuluminen näkyisi huoltojen yhteydessä, jolloin se voitaisiin tilata hyvissä ajoin ennakkoon”, Laine sanoo.

Mitä muuta tilastot kertovat funikulaarista?

Koko käyttöaikana laitteesta on päästetty jumiin jääneitä ihmisiä yli 40 kertaa. Näistä alle kymmenessä kerrassa ihmiset jäivät jumiin kesken matkan, muut tapahtuivat hissin ollessa asemalla. Iso osa vikatilanteista liittyi viime vuonna hissin ovia vaivanneisiin ongelmiin. Ovien lukkoja korjailtiin varsinkin viime vuoden kesäkuussa ja lokakuussa.

Funikulaari oli ovien takia pysähdyksissä pelkästään lokakuun aikana 12 kertaa.

Viime vuoden kesäkuussa oli pitempi käyttökatko jo alkuasennuksessa vaurioituneen ohjauspyörän takia.

”Vikailmoitusten määrän kasvu selittynee osaltaan myös käytön kasvulla. Kesä- ja heinäkuussa laitteelle on selkeästi muodostunut taas jonojakin”, Laine kertoo.

Turhia vikailmoituksia on kirjattu 24 kappaletta. Matkustaja on painanut hälytysnappia, mutta laite on kuitenkin toiminut normaalisti huoltohenkilöstön tullessa paikalle.

”Syynä näihin on ollut yleensä ovisensorien edessä seisominen tai tilausnappien painaminen monta kertaa, jolloin laite saattaa ”miettiä” vähän pidempään”, Laine sanoo.

Väärät hälytykset ovat vähentyneet sen jälkeen, kun kaupunki lisäsi opasteita asemille ja laitteeseen.

HS selvitti jo viime vuonna, miksi funikulaarissa on ollut runsaasti ongelmia.

Lue lisää: Liian monimutkainen, liian harvinainen, liian suosittu – HS selvitti, miksi Turun uusi funikulaari on toistuvasti ongelmissa

Käyttökatkot johtuvat kolmesta asiasta.

Ensinnäkin funikulaarit ovat harvinaisia, ja ne ovat yleensä kohteen tarpeisiin suunniteltuja yksittäiskappaleita. Näin ollen niiden varaosat harvinaisia.

Suomen ensimmäinen funikulaari valmistui Kolin kansallispuistoon Lieksaan vuonna 1999. Sen pisimmät käyttötauot ovat olleet muutaman viikon pituisia juuri varaosan pitkän toimitusajan takia.

Toinen syy pikkuvikoihin liittyy kiskohissin turvallisuuteen. Monimutkainen laite toimii automaattisesti ilman kuljettajaa, joten sen turvallisuuden vaatimustaso on poikkeuksellisen korkea.

Kolmas syy oli Turussa se, että funikulaarin käyttöönotossa kiirehdittiin. On mahdollista, että osa pikkuvioista olisi ratkennut, jos laitteen käyttöönottoa olisi siirretty eteenpäin.

”Kritiikki on ollut oikeutettua ja aiheellista. Onhan tuossa selvästi enemmän ongelmia kuin tuollaisessa hankkeessa saisi olla. Hyvä, että käyttötauoista kerrotaan mediassa, mutta toivottavasti kiinnostus laimenee jossain kohtaa, eikä joka ongelmasta kirjoiteta tuhatta riviä”, Laine sanoo.