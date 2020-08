Kevään etäopetusjaksolla oli kielteisiä vaikutuksia moniin oppilaisiin, arvioi joka neljäs Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kyselyyn vastanneista opettajista. Oppimistulokset heikentyivät, opintojen eteneminen vaikeutui ja tuen tarve kasvoi.

OAJ:n poikkeusjärjestelyjä koskevan opettajakyselyn tulokset julkaistiin keskiviikkona OAJ:n infotilaisuudessa. Kyselyyn vastasi lähes 1 700 peruskoulun ja lukion opettajaa ja rehtoria touko–kesäkuun vaihteessa.

Tulokset esitelleen OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mielestä tulokset pitää ottaa huomioon, kun syksyn opetusjärjestelyitä suunnitellaan. Opetusta pitää yksilöllistää.

”Opetuksen pitää olla yksilöllistä. Tähän perustuu OAJ:n näkemys, että sama opettaja ei voi samanaikaisesti etäopettaa ja lähiopettaa”, Luukkainen sanoi tilaisuudessa.

Toisaalta lähes kaikki opettajat olivat sitä mieltä, että etäopetuksella oli myös oppilaille myös myönteisiä vaikutuksia. Näitä havaittiin enemmän perusopetuksessa kuin lukioissa.

Keväällä perusopetuksessa palattiin laajaan lähiopetukseen lukukauden kahdeksi viimeiseksi viikoksi. Lukio-opetusta jatkettiin etänä lukukauden loppuun saakka. Opettajat pitivät sekä valtakunnallisia että kunnilta saatuja ohjeita lähiopetukseen palaamisesta pääosin epäselvinä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittivät eilen suosituksiaan opetuksen järjestäjille. Luukkaisen mukaan uudet ohjeet eivät ole sen tarkemmat tai täsmällisemmät kuin keväiset ohjeet.

”Ymmärrän, että ministeriö ei voi antaa tarkkoja ohjeita, koska tilanne on hyvin erilainen Sodankylässä kuin Itäkeskuksessa. Mutta toivoisin velvoittavampaa viestintää kuntatasolle, jossa ohjeet täsmennetään ja annetaan paikallisesti.”

Luukkaisen mukaan ohjeista jäi puuttumaan kaksi tärkeää viestiä kunnille.

”Me OAJ:ssa toivomme, että ministeriö ja Opetushallitus aivan selkeästi sanovat, että kunnissa on huolehdittava, että oppimisvajeet kartoitetaan ja kunnat ryhtyvät vajeita korjaaviin toimenpiteisiin.”

”Toinen viesti on, että joka ainoan koulutuksen järjestäjän pitää arvioida, miten etäopetus keväällä toimi, toimivatko laitteet ja onko opettajien ja oppilaiden digiosaamisessa korjattavaa. Jos on, korjaavat toimenpiteet on aloitettava välittömästi, koska tämä asia [etäopetus] voi olla ajankohtaista taas muutaman viikon päästä.”

Opettajat ja rehtorit arvioivat, että loppukevään järjestelyillä lähiopetus oli selvästi tavallista kuormittavampaa. Kolmasosan mielestä työnantaja ei ole suhtautunut vakavasti henkilöstön työturvallisuuteen. Neljäsosan mielestä riskiryhmään kuuluvien töitä ei ollut järjestelty niin, että he olisivat saaneet esimerkiksi korvaavia työtehtäviä.

Yli puolet perusopetuksen opettajista kertoi, että kevään lähiopetuksessa jouduttiin poikkeamaan opetussuunnitelmasta. Erityisen hankalaksi opetuksen järjestämisen lähiopetusjaksolla kokivat yläkoulujen opettajat.

Tavallisesti yläkoulussa yksi aineenopettaja opettaa koulupäivän aikana useita eri ryhmiä. Kun ryhmien sekoittumista pyrittiin keväällä välttämään, jouduttiin aineenopetusta OAJ:n mukaan käytännössä karsimaan.

Vastaajista yli puolet arvioi, että ohjeiden, kuten riittävän väljyyden, käsihygienian ja aikuisten välisten minimikontaktien toteutuminen oli kouluissa vaikeaa. Ongelmia tuottivat esimerkiksi oppilaiden levottomuus ja se, että oppilaat pysyivät samassa luokassa koko päivän.

Vaikka etäopetusaika paransi lähes kaikkien kyselyyn vastanneiden opettajien digitaitoja, koki moni opettaja, että etäopetus sopii huonosti etenkin perusopetukseen. Peruskoulun opettajista jopa kolme neljäsosaa kertoi, että etäopetuksessa opetussuunnitelmien tavoitteista, sisällöistä ja työtavoista joudutaan karsimaan.

Peruskoulujen opettajista kolmasosa kertoi, että heidän käytössään olleissa etäopetusvälineissä oli merkittäviä puutteita. Kolmaosa opettajista kertoi, että puutteita oli omien oppilaiden välineissä.

Lukioissa tilanne oli parempi: oppilaista lähes kaikilla digivälineet olivat kunnossa. Opettajista 15 prosenttia kertoi, että puutteet etäopetusvälineissä haittasivat työtä.

Lukioissa noin puolet opettajista arvioi, että he pystyvät opettamaan opetussuunnitelman mukaisesti myös etänä. Opettajat nostivat esiin esimerkiksi sen, että etäopetuksessa vuorovaikutus jää ohueksi ja opiskelijoita on vaikea oppia tuntemaan etäkursseilla.

”Opettajien mukaan kevät etäopetuksessa jätti oppimisvajetta. Minkä verran, siitä ei ole vielä tietoa. Kahdessa viikossa sitä ei pystytty kartoittamaan”, Luukkainen totesi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi HS:n haastattelussa keskiviikkona, että Suomi saattaa joutua palaamaan etäopetuksen aikaan, jos koronavirustilanne pahenee. Hallitus valmistelee toimia kolmen erillisen skenaarion mukaan. Etäopetukseen palattaisiin pahimmassa skenaariossa.

”Silloin joudutaan pohtimaan myös kaikkein vaikeimpia toimia, jotka haluaisimme pitää pannassa”, Kiuru sanoi.

”Kolmas skenaario tarkoittaisi hyvin laajaa etäopetukseen menemistä ja koulujen sulkemista. Ennakoin, että siinä vaiheessa sulkemiset ulottuisivat päiväkoteihinkin”, Luukkainen sanoo.

Vaikka ensi viikolla lähiopetukseen palaa satojatuhansia lapsia ja nuoria, Luukkaisen mukaan vastuuta kolmannen skenaarion estämisestä ei voi sälyttää kouluille ja päiväkodeille.

”Siellä ei voi mahdottomia vaatia, kun mennään normaalilainsäädännöllä. Opetustilat eivät veny kaikkeen, ja korvaavia tiloja on erittäin vaikea löytää. Opettajat tekevät tietysti parhaansa.”

”Ainoa, mitä koulu voi tehdä, on vähentää tartuntariskejä kaikin keinoin. Estetään ryhmiä sekoittumasta, myös varhaiskasvatuksessa, jossa tiedämme, että lapsia on siirrelty ryhmästä toiseen.”

Kunnille on jaettu 70 miljoonaa euroa avustuksia kevään etäopetuksen aiheuttamien mahdollisten oppimisvajeiden korjaamiseen. Avustuksia jaettiin esimerkiksi tukiopetukseen, mikä joissakin tapauksissa tarkoittaa uusien opettajien palkkaamista.

OAJ:n tietojen mukaan 18 kuntaa aloittaa lukuvuoden kuitenkin lomauttamalla opettajia.

”Tähän oppimisvajeiden paikkaamiseen, jos mihin, lomautukset istuvat todella surkeasti”, Luukkainen sanoi.