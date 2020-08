Tänään keski­viikkona THL kertoi 29 uudesta korona­virus­tartunnasta. Se on iso nousu verrattuna edellisiin päiviin: yli kaksi kertaa niin paljon kuin maanantaina.

Luku herättänee monissa kysymyksiä: Mistä tietää, onko toinen aalto Suomessa alkanut? Miten paljon tartuntoja on liian paljon?

Kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta. Toinen aalto ei ole tarkasti määritelty asia tai vääjäämättömästi tuleva luonnonlaki, vaan pikemminkin rajoituksien purkuun julkisessa keskustelussa liitetty varoitus: jos emme itse pidä huolta turvaväleistä ja tartuntojen välttämisestä, epidemia voi palata takaisin.

Koronavirustartuntoja oli kesä–heinäkuussa Suomessa hyvin vähän. Syvin loma-aika on menty muutamilla päivittäisillä tartunnoilla ja parina päivänä käytiin nollassakin. Tartunnat olivat myös jakautuneet eri puolille Suomea ja tartuntaketjut tunnettiin.

Viime päivinä tartuntojen määrä on kuitenkin kasvanut nopeasti.

”Koko maan luku voi johtaa harhaan.”

Valtioneuvosto on määrittänyt, että kahdeksan tartuntaa 100 000 asukasta kohden kahdessa viikossa on raja, jonka jälkeen harkitaan maahantulorajoitusten tiukentamista ulkomailta.

Jos tätä rajaa sovelletaan Suomeen, päivää kohden saisi tulla 31 tartuntaa – ja sen jälkeen pitäisi alkaa miettiä rajoituksien palauttamista. Kahdessa viikossa tämä tarkoittaa 443 tartuntaa.

Rajoituksia todennäköisesti tehdään alueellisesti, joten koko maan luku voi johtaa harhaan. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella valtioneuvoston kahdeksan raja tarkoittaisi noin 10 tartuntaa päivässä tai 135 tartuntaa kahdessa viikossa.

Tällä hetkellä eniten tartuntoja on Satakunnassa ja Uudellamaalla. Husin alueella kahdessa viikossa on kerrottu 97 uudesta tartunnasta, eli nyt ollaan jo noin 7 tartunnassa päivässä. Toisen aallon yksi mahdollinen raja ei siis ole kaukana.

Voi olla, että keskiviikko oli vain sattumalta suurinumeroinen päivä, eikä yhden päivän perusteella kannata tehdä tulkintoja. Jos samat tartuntamäärät jatkuvat useita päiviä vielä nykyistä suurempina, voi sanoa toisen aallon olevan käsillä. Viikonloppuna lienemme viisaampia.

Toinen hyvä mittari toiselle aallolle on positiivisten osuus kaikista testatuista. Tätä seurataan esimerkiksi Yhdysvalloissa hyvin tarkasti. Keväällä, kun testejä oli vähän, Suomessakin päästiin jopa kymmeniin prosentteihin positiivisten osuudessa. Viiden prosentin positiivisten osuus testatuista on jo hyvin korkea.

Suomessa kesällä positiivisten osuus testatuista on ollut alle 0,2 prosentin luokkaa. Eli kaksi tuhannesta testatusta on ollut positiivisia.

Viime päivinä positiivisten osuus on kasvanut hieman, noin 0,3–0,5 prosenttiin. Tämä luku ei siis ole kasvanut niin nopeasti kuin uusien tartuntojen määrä.

Infektiolääkäri Ville Holmberg arvioi Twitterissä, että yksi prosentti on raja, jota ei haluta ylittää. Siihen on vielä matkaa.

Koronavirusepidemiassa rajoitusten vapauttamisen vaikutukset näkyvät vasta viiveellä.

Runsaat kolme viikkoa sitten ravintoloita koskevat rajoitukset purettiin melkein kokonaan ja ulkomaanmatkailua vapautettiin. Elokuun alusta purettiin myös yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset.

Nyt nähdään etenkin heinäkuussa tehtyjen toimien vaikutukset ja myös se, miten hyvin kansalaiset ovat huolehtineet turvallisuudesta. Monia tartuntaketjuja on jäljitetty ulkomaille ja vastaavasti on kerrottu altistumisista ravintoloissa. Rajoitusten purulla on siis ollut vaikutuksia.

Kun rajoitusten vaikutukset näkyvät viiveellä, muutokset näkyvät välillä hitaasti. On siis mahdollista, että myös lähipäivinä tartuntamäärät pysyvät samanlaisina.

Jos kesällä onkin ollut rentoa, nyt viimeistään olisi syytä ottaa vakavasti terveysviranomaisten kehotukset varokeinoista. Tautia on nyt liikkeellä.