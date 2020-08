Koronaviruksen toiset aallot lyövät yhä lähempänä Suomea. Päivittäinen tapausmäärä on kasvanut tällä viikolla selvästi: maanantaina todettiin 13 uutta koronavirustartuntaa, tiistaina 17 ja keskiviikkona jo 29.

Eniten uusia tartuntoja on pääkaupunkiseudulla.

Keskiviikkona THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta totesi HS:lle pitävänsä tartuntojen määrän kasvua huolestuttavana, sillä määrät ovat viikkotasollakin olleet kasvussa etenkin pääkaupunkiseudulla.

Huolestuneita ovat myös monet asiantuntijat.

”Kyllä se valitettavasti näyttää siltä, että joka viikko tilanne huononee. Keskiviikon 29 tartuntaa näyttää tosi huonolta. En usko, että selviämme ilman rajoitustoimia. Virus käyttäytyy meillä ihan samalla tavalla kuin muuallakin. Pöpö leviää, kun ihmiset kokoontuvat”, sanoi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja, professori Lasse Lehtonen.

”Näyttää siltä, että koko ajan lähdetään jyrkemmin ylöspäin”, sanoo myös dosentti Pirta Hotulainen Minervan Lääketieteellisestä tutkimuslaitoksesta.

”Etenkin Helsingissä tartunnat ovat olleet menossa ylöspäin, mutta loivasti. Niihin ei ole hirveästi reagoitu ja hallitus on ollut sitä mieltä, että tilanne on rauhallinen ja vakaa. Mutta pitää muistaa, että päätöksiä pitää tehdä kaksi viikkoa etuajassa.”

Päivää aiemmin HS:n haastattelema perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) arvioi Suomen tartuntojen kasvavan maltillisesti ja tautitilanteen olevan yhä suvantovaiheessa.

”Me pelkäämme tilannetta, jossa virus alkaa jälleen levitä tasaisena aaltona väestössä. Tällainen tilanne voi joillakin alueilla olla jo lähellä, mutta uhka ei ole vielä realisoitunut. Vielä ei voi sanoa, että epidemia olisi varmuudella kiihtynyt”, Kiuru sanoi.

Kiurun mukaan hallitus valmistautuu monin tavoin tulevaan. Toisen aallon varalle on tulossa useita toimenpiteitä.

Hotulainen ja Lehtonen ovat mukana Eroon korona -työryhmässä, joka julkaisi tiistaina muistionsa ”Pandemian torjunnan toinen erä”. Ryhmä koostuu suomalaisista professoreista ja tutkijoista. Tutkijaryhmä varoitti muistiossaan, että epidemia palaa, mikäli Suomi ei ota käyttöönsä tiukempia keinoja sen torjumiseksi.

Tällä hetkellä virusta torjutaan pääasiassa testauksella ja jäljityksellä. Tutkijaryhmän mukaan niitä tulisi tehostaa ja nopeuttaa. Esimerkiksi oireettomat kantajat olisi pystyttävä jäljittämään nykyistä tehokkaammin. Tämän hetkisen tiedon valossa jopa 40–50 prosenttia tartunnoista on peräisin oireettomilta tartuttajilta.

Tutkijaryhmän mukaan maskit pitäisi ottaa käyttöön ruuhkaisissa sisätiloissa. Lisäksi riskimaista tuleviin matkustajiin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Heitä pitäisi testata rajalla ja asettaa tiukempaan karanteeniin. Ryhmän mukaan Suomessa tulisi myös rajoittaa tapahtumia, joissa piilee riski superleviämistapahtumiin.

Näin Suomi yrittää toista aaltoa torpata.

Testausta ja jäljitystä tehostetaan

Ministeri Kiuru kertoi keskiviikkona HS:lle haluavansa nostaa Suomen testauskapasiteetin nykyisestä noin 13 000 testistä 20 000 testiin päivässä.

Jäljitystä tehostetaan muun muassa koronaviruksen ehkäisyyn suunnitellulla älypuhelinsovelluksella. THL:n mukaan se on nyt koekäytössä ja yleinen käyttö alkaa elokuun lopussa. Sovelluksen tarkoitus on nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.

Kasvomaskisuositus tulossa

Suomeen on tulossa kasvomaskisuositus. THL valmistelee sitä paraikaa.

Kiurun mukaan maskisuosituksen pitää elää ajankohtaisen tautitilanteen mukaan ja sitä pitää olla valmis tiukentamanaan tilanteen muuttuessa.

Tutkijaryhmän mukaan maskin käyttöä tulisi suositella etenkin aktiivisilla epidemia-alueilla ja tilanteissa, joissa turvaetäisyyksien pitäminen on vaikeaa ja ilmanvaihto on huono. Siis esimerkiksi joukkoliikennevälineissä ja sisätiloissa tapahtuvissa kokoontumisissa.

Keskiviikkona HS kertoi, että viime päivinä kasvomaskien menekki on kiihtynyt. Suomalaiset ostavat nyt innokkaasti maskeja, mutta vasta harva käyttää niitä.

Karanteenisuosituksia aiotaan kiristää

THL valmistelee parhaillaan karanteenisuositusta. Ohjeistusta odotetaan vielä tällä viikolla. Kiurun mukaan tartuntatautilakiin on tulossa muutoksia siltä osin, miten lääkäri voi määrätä karanteeniin.

Nämä asiat ovat toisen aallon kannalta riskejä

Suurten yleisötapahtumien salliminen ja baarien aukiolo

Viruksen leviämiselle uusia mahdollisuuksia luovat elokuun alussa poistuneet rajoitukset ja suositukset. Nyt on taas mahdollista järjestää yli 500 hengen yleisötapahtumia sisätiloissakin. Myös suositus etätöistä päättyi elokuun alussa.

Hallitus sanoo tarkkailevansa tilannetta muutosten vaikutusta tautitilanteeseen.

Lasse Lehtonen suhtautuu kriittisesti yleisötapahtumien järjestämiseen ja ravintoloiden yöelämään viruksen yhä levitessä.

”Mielestäni yleisötilaisuuksien salliminen ja ravintoloiden normaalit aukiolot ovat iso riski viruksen leviämiselle. On selvää, että etäisyydet eivät pysy, kun ihmiset saavat viinaa naamaan. Siitä on maailmalla paljon esimerkkejä. Se on hyvä, kun ravintolat menivät aiemmin kiinni ja pidettiin vaikka se 75 prosenttia asiakaspaikoista”, hän sanoo.

”Oikeasti pitäisi aika tarkkaan miettiä kannattaako sitä riskiä ottaa, että levitetään virusta yöelämässä ja yleisötapahtumissa.”

Koronatilannetta tarkastellaan Kiurun mukaan jatkossa entistä enemmän paikallisesti ja alueellisesti. Myös toimia voidaan toteuttaa paikallisesti ja alueellisesti siellä, missä tartuntoja on paljon.

Matkustaminen ja omaehtoisten karanteenien noudattamattomuus

Kiuru on huolissaan siitä, että kaikki riskimaista tulleet matkustajat eivät ole noudattaneet omaehtoista karanteenia.

Myös tutkijaryhmän mielestä ulkomailta tulevien tartuntoja tulisi ehkäistä tarmokkaammin kattavammalla testauksella ja tiukemmalla karanteenilla. Helsinki-Vantaan lentokentälle on perustettu uusi koronainfo ja testauspiste, mutta ryhmän mielestä se tuskin riittää.

Hallitus käsittelee tällä viikolla matkustusrajoituksia, joita tarkastellaan kahden viikon välein. Monissa Euroopan maissa tartuntamäärät ovat ylittäneet Suomen asettaman raja-arvon: enintään kahdeksan uutta tartuntaa 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Viimeksi heinäkuun lopussa Suomi palautti rajavalvonnan Itävaltaan, Sloveniaan ja Sveitsiin, joissa tartuntamäärät olivat nousseet.

Tilanteen vähättely

Erityisen huolissaan ministeri Kiuru ja työryhmä ovat nuorista. Kiurun mukaan viime viikkoina 50–60 prosenttia uusista tartunnoista on tullut alle 30-vuotiaille, kun vielä keväällä heidän osuutensa oli noin 20 prosenttia.

Tartuntaluvut viittaavat siihen, että monet nuoret pitävät viruksen riskiä pienenä, ja se saa osan heistä käyttäytymään muuta väestöä huolettomammin. Tartunnat leviävät.

Tutkijaryhmän mukaan jatkossa viranomaisten tulisikin kohdistaa koronaviestintää erityisesti nuorille.

Ryhmän mukaan on ylipäätään tärkeää, että yhteiskunta tiedottaa kansalaisille viruksen estotoimista selkeästi ja myös perustelee toimia. Esimerkiksi reaaliaikainen tiedotus paikallisista epidemiatilanteista auttaa ihmisiä ymmärtämään oman toiminnan tärkeyden koronatalkoissa.

Selvitäänkö toisesta aallosta ilman yhteiskunnan sulkuja?

Hallitus valmistelee kolmea skenaariota koronavirustilanteesta Suomessa lähikuukausina. Ensimmäisen skenaarion mukaan tautitilanne pysyy suhteellisen rauhallisena. Kiuru epäilee tätä, koska suomalaiset matkustelevat nyt enemmän.

Toinen skenaario lähtee siitä, että ihmisten arki alkaa vähitellen häiriintyä. Hallitus pyrkii tekemään rajoittavia toimia, jotka eivät vaatisi valmiuslakia ja poikkeusoloja.

Kolmannessa skenaariossa epidemiatilanne pahenee Suomessakin kuten se on tehnyt monissa muissa maissa. Yhteiskunnan toiminta ja ihmisten arki häiriintyvät merkittävästi. Etäopetus ja etätyöt palaavat.

Tutkijaryhmän mukaan kevään kaltaiset sulkutoimet olisivat talouden kannalta kestämättömiä. Ne tietäisivät yrityksille laajaa konkurssiaaltoa, jolta vielä keväällä säästyttiin.

Työryhmän mukaan tautitilannetta voidaan hallita tehokkailla toimilla ja pitää yhteiskunnan ja talouden rattaat pyörimässä.

”Edelleen luotan siihen, että me saamme hallittua toista aaltoa, mutta siihen pitää paneutua kunnolla eikä vain pohdiskella”, Pirta Hotulainen sanoo.

”Meiltä kaikilta vaaditaan ennen kaikkea sitä, että ihmiset ottavat tämän tosissaan. Pidetään etäisyydet, käytetään käsidesiä, ja kun kouluihin ja työelämään palataan, niin kasvomaskeja pitäisi käyttää”, Lasse Lehtonen sanoo.

Näin me voimme toimia toisen aallon ehkäisemiseksi

Jokaisen on tulee huolehtia turvaväleistä ja käsihygieniasta kuten keväälläkin.

Maskia kannattaa pitää ruuhkaisissa sisätiloissa etenkin riskialueilla.

Etätöitä on hyvä tehdä yhä, jos se on mahdollista.

Kannattaa miettiä sitä, millaisiin aktiviteetteihin osallistuu. Suuren riskin tilanteita ovat etenkin isojen porukoiden kokoontumiset sisätiloihin ilman maskia. Erityisesti, jos tilanteissa puhutaan, huudetaan tai lauletaan.

Myös ulkomaan lomamatkojen tarpeellisuutta kannattaa miettiä. On hyväksyttävä se, että tilanne ei ole vielä normaali, vaikka rajoituksia on purettu.

Koronavirustestiin pitää mennä heti, jos on oireita. Viruksen leviämisen ehkäisyyn suunniteltu puhelinsovellus kannattaa ladata käyttöön, kun se on saatavilla.

Koronaviruksen saaneiden, testitulosta odottavien ja virukselle altistuneiden tulee noudattaa karanteenia tarkasti.