Ensimmäisen luokan aloittavien koululaisten välillä on valtavia osaamiseroja. Tulos käy ilmi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arvioinnista, jonka tarkoituksena on tuottaa kansallista tietoa siitä, mitä oppilaat osaavat, kun he aloittavat perusopetuksen ensimmäisen luokan.

Tuore raportti tarjoaa lisätietoa siitä, miksi toisten luku- ja laskutaidot ovat koulun alkaessa toisia heikommat.

Karvi kartoitti valtakunnallisesti vuonna 2018 peruskoulun aloittaneiden ensimmäisen luokan oppilaiden matematiikan sekä äidinkielen ja kirjallisuuden taitoja. Tämän alkumittaukseksi kutsutun selvityksen ensituloksia julkaistiin vuosi sitten.

Tuolloin kävi ilmi, että kaikkiaan 7 770 oppilaan taidoissa ei ollut merkittäviä alueellisia eroja. Tasaista oli myös suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden osaaminen. Tyttöjen taidot olivat keskimäärin vain hieman parempia kuin poikien, mutta poikia oli tyttöjä enemmän sekä taidoiltaan heikoimpien että parhaimpien joukossa.

Tammikuussa syntyneet saivat keskimäärin 67 pistettä enemmän kuin joulukuussa syntyneet.

Karvi löysi arvioinnissaan viisi riskitekijää, jotka ennakoivat ekaluokkalaisten matalaa lähtötasoa. Ne ovat tehostetun tai erityisen tuen päätös, suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärä, lähisuvussa havaitut oppimisvaikeudet, huoltajien matala koulutustausta ja syntyminen vuoden viimeisinä kuukausina.

Karvin projektipäällikkö Annette Ukkola sanoo, että riskitekijät eivät tulleet arvioijille yllätyksenä.

”Uutta oli, että riskitekijöitä pystyttiin suhteuttamaan toisiinsa. Lisäksi nähtiin, kuinka paljon vaikuttaa, jos lapsen elämässä on useita riskitekijöitä.”

Koko maan tasolla koululaiset saivat matematiikan ja äidinkielen taitoja mittaavista tehtävistä keskimäärin 500 pistettä. Osa riskitekijöistä näkyi koululaisten taitotasossa toisia enemmän.

Joka kymmenennellä perusopetuksen aloittaneista lapsista oli jo ennen koulun alkua tehostetun ja erityisen tuen päätös. He saivat mittauksessa keskimäärin 100 pistettä vähemmän kuin ne, jotka eivät olleet tehostetun tai erityisen tuen piirissä.

Vähemmän vaikutusta näytti olevan sillä, onko lapsi syntynyt alkuvuonna vai loppuvuonna. Tammikuussa syntyneet oppilaat saivat keskimäärin 67 pistettä enemmän kuin joulukuussa syntyneet.

Suomea toisena kielenä opiskelevien lähtötaso oli noin 80 pistettä matalampi kuin suomea tai ruotsia äidinkielenä opiskelevien.

Lähisuvussa havaittu yksi oppimisvaikeus vaikutti lapsen osaamiseen noin 30 pisteen verran ja kaksi oppimisvaikeutta noin 50 pisteen verran.

Myös lapsen huoltajien koulutustausta selitti oppilaiden lähtötasoa. Yliopistotaustaiset huoltajat antoivat lapselle 77 pisteen etumatkan verrattuna niihin lapsiin, joiden huoltajat olivat suorittaneet korkeintaan ammatillisen koulutuksen. Erityisesti loppuvuonna syntyneet pojat näyttivät hyötyvän huoltajien korkeasta koulutuksesta.

Yhdeksäsluokkalaisten lukutaito on entistä enemmän yhteydessä vanhempien sosioekonomiseen taustaan.

Tulokset herättävät kysymyksen siitä, pystyykö suomalainen peruskoulu tasoittamaan oppilaiden taustasta syntyviä eroja. Sitä Karvi aikoo Ukkolan mukaan nyt selvittää: saman ikäluokan taitoja mitataan seuraavan kerran syyskuussa, kolmannen vuosiluokan alkumetreillä. Pitkittäisarviointi jatkuu koko ikäluokan peruskoulutaipaleen ajan.

Viitteitä peruskoulun heikkenevästä kyvystä tasoittaa lasten taustasta johtuvia eroja on jo näkyvissä. Tuoreimpien Pisa-tulosten mukaan yhdeksäsluokkalaisten lukutaito on Suomessakin entistä enemmän yhteydessä vanhempien sosioekonomiseen taustaan eli koulutukseen, ammattiin ja varallisuuteen.

Ukkola tosin muistuttaa, ettei alkumittausta ja Pisa-tuloksia voi suoraan vertailla keskenään, sillä niissä ei verrata täysin samoja taitoja. Tuoreimmatkin Pisa-kokeet teki ikäluokka, joka opiskeli vanhojen opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Eikä Suomessa ei ole aiemmin seurattu yhden ikäluokan osaamista läpi koulupolun näin tarkasti.

”Pisa-tuloksissa näkyy jatkuvasti, että tyttöjen ja poikien välillä on osaamisessa iso ero, mutta alkumittauksessa ekaluokan alussa tätä eroa ei juuri ollut. Mielenkiinnolla seuraamme, mitä koulussa oikein tapahtuu ja löytyykö esimerkiksi tietynlaisia opetusmenetelmiä, jotka vaikuttaisivat erojen syntymiseen.”

Lapsen ei tarvitse osata lukea tai laskea ennen kouluun tuloa.

Vaikka Karvi on mitannut ekaluokan aloittavien taitoja vaikeillakin tehtävillä, ei lapsen tarvitse osata lukea tai laskea ennen kouluun tuloa. Ne taidot opitaan kyllä koulussa, Ukkola muistuttaa.

”Koulun aloitusvaiheeseen ei ole määritelty kansallisia kriteerejä eikä tavoitteita. Tässä kartoitettiin koko ikäluokan osaamisen skaalaa. Mitattuja taitoja ei edellytetä oppilaita, mutta tässä nähtiin, että hyvin monenlaisia taitoja suurella osalla jo on.”

Lisää tuloksia esimerkiksi mahdollisen painotusluokan, koulumatkan ja koulun opetusmetodien yhteydestä lasten oppimiseen saadaan jo kolmannen luokan mittauksessa, kun lapsilla on takana kaksi vuotta peruskoulun alkuopetusta. Mittaus tehdään syyskuussa, ja samalla kerätään tietoa myös kevään etäopetusjakson vaikutuksista lasten oppimiseen.

”Mikään riskiryhmä ei muodosta lapsen kohtaloa.”

Jo nyt saamiensa tulosten perusteella Karvi on koonnut listan toimia, joilla aikuiset voisivat tukea erityisesti niiden lasten oppimista, joiden koulutielle on sattunut riskitekijöitä.

Lapsen kiinnostusta matematiikkaan ja äidinkieleen voi herätellä hienovaraisesti myös arjessa. Ukkolan mukaan esimerkiksi ostoksia kassahihnalle latoessa voidaan pohtia, montako ostosta hihnalle ladottiin ja mikä tuote on ostoksista suurin. Ääneen lukemisen lisäksi aikuinen voi lisätä kielitietoista vuorovaikutusta esimerkiksi nimeämällä asioita lapselle ja suuntaamalla tämän huomiota asioihin sanallisesti.

”Aikuisen ja lapsen vuorovaikutus ei voi olla vain käskyjä”, Ukkola sanoo.

Ukkolan mukaan arviointi tuottaa tärkeää tietoa myös siihen, miten lapsia voitaisiin parhaiten tukea jo varhaiskasvatuksessa.

”Vaikka arvioinnissa havaittiinkin riskiryhmiä, mikään riskiryhmä ei muodosta lapsen kohtaloa. Tukitoimilla voidaan edistää kaikkien lasten osaamista, ja kurssia on helpompi korjata varhaisessa vaiheessa.”

Tämä johtopäätös mukailee myös valtakunnallista päätöksentekoa. Arvioinnin tulosten mukaan näyttää siltä, että erityisesti ne lapset, joiden elämään on kasautunut useita matalaa lähtötasoa ennakoivia riskitekijöitä, hyötyvät kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta. Perheiden subjektiivinen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon palautettiin elokuun alussa.