Kerrostaloasunto palaa Vantaalla, tiedottaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.

Huoneistopalo on syttynyt torstaina aamuyöllä kerrostalon ylimmässä, neljännessä kerroksessa Vantaan Tarhurintiellä.

Sammutustyöt olivat käynnissä neljän aikaan aamuyöllä. Paikalla on ilmoitettu olevan kahdeksan pelastusyksikköä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan yksi henkilö on pelastettu. Henkilö on pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan loukkaantunut vakavasti.

Kaksi muuta asunnossa ollutta henkilöä on päässyt pois asunnosta omin avuin.

Hätäkeskus sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta noin kello puoli neljän aikaan torstaina aamuyöllä.