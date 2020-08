Suomi varautuu hoitoalan mielestä koronaviruksen uuteen aaltoon huomattavasti kevättä paremmista asemista.

Tuolloin moni hoitaja valitti muun muassa suojavarusteiden puutteista.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman arvioi, että tällä hetkellä suojaimia on henkilöstön käytössä selvästi paremmin kuin keväällä.

Flinkmanin mukaan siihen on vaikuttanut sekä suojainten saatavuuden paraneminen että koronapotilaiden määrän väheneminen kesällä.

Kesäkuussa Flinkman sai viestiä tehyläisiltä työsuojeluvaltuutetuilta eri puolilta maata.

”Kesäkuussa tilanne alkoi olla jo aika hyvä. Ei enää tullut niitä viestejä, että joudutaan käyttämään sadetakkeja tai muita virityksiä. Tilanne parani koko ajan loppukevään ja alkukesän aikana. Organisaatiot saivat rakennettua myös puskuria suojavarusteissa, ettei eletty ihan kädestä suuhun”, hän sanoo.

”Jossain vaiheessa oli myös niitä vanhoja Huoltovarmuuskeskuksen maskeja, jotka haisivat, ja niistä tuli allergiaoireita. Niitäkin saatiin kentältä pois ja parempia tilalle. Kyllä se tilanne helpotti.”

Huoltovarmuuskeskus tiedotti torstaina hankkivansa lisää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön tarkoitettuja suojavarusteita.

Huoltovarmuuskeskus kertoi ryhtyvänsä valmistelemaan sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä sote-alan ammattihenkilöstön käyttöön tarkoitettujen suojainten lisähankintaa. Ostoslistalla on 60 miljoonaa kappaletta kirurgisia maskeja, 200 miljoonaa kappaletta suojakäsineitä ja viisi miljoonaa monikäyttöistä suojavisiiriä.

Suojainhankinnan arvo on enintään 41 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa.

Suomen koronatilanne on lähtenyt viime viikkojen aikana jälleen pahenemaan.

Flinkmanin mukaan on vaikea arvioida, onko ammattihenkilöstöllä käytössään riittävästi suojaimia tulevaisuudessa, jos koronavirustartunnat merkittävästi lisääntyvät. Hän toivoo, että sote-toimijat ovat osanneet varautua siihen.

”Ollaan ainakin paremmassa tilanteessa kuin silloin keväällä.”

Sairaanhoitopiirit, kunnat ja sote-alan yritykset tekevät itse valtaosan tarvitsemistaan suojavarustehankinnoista. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on täydentää hankintoja ja rakentaa huoltovarmuutta poikkeuksellisia tilanteita varten.

Keväällä koronavirusepidemian aikaan henkilöstön suojavarusteet olivat loppua sairaaloista, terveyskeskuksista ja hoitolaitoksista. Tuolloin Huoltovarmuuskeskus toimitti suojaimia omista varastoistaan ja hankki lisää varusteita suoraan ammattilaisten käyttöön.

Nyt suojavarustetilanne on parantunut. Niitä on paremmin saatavilla, ja niitä on myös hankittu. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan sote-toimijoilla on jo hyvin suojaimia henkilöstönsä käyttöön. Ne itse varautuvat hankkimaan niitä riittävästi koronavirustartuntojen kasvaessa.

”Olemme luottavaisia siinä suhteessa, että siellä on ihan hyvä tilanne ja varastoja on pystytty kasvattamaan ja tekemään puskureita”, kertoo suojavarusteiden hankintayksikön johtaja Rain Mutka Huoltovarmuuskeskuksesta.

Kun keväällä ja alkukesästä Huoltovarmuuskeskuksen hankkimat suojaimet menivät suoraan käyttöön, nyt tilanne on helpottanut niin, että Huoltovarmuuskeskus kasvattaa hankinnoillaan taas omaa huoltovarmuusvarastoaan.

Mutkan mukaan nyt puskuria myös kasvatetaan. Eli huoltovarmuusvarastoon hankitaan suojaimia selvästi enemmän kuin niitä oli siellä keväällä, jolloin varastot avattiin.

Iso osa suojavarusteista pystytään myös hankkimaan kotimaasta. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan kotimainen suojavarustetuotanto on lähtenyt kevään jälkeen hyvin käyntiin. Tuotteille on haettu sote-alan tarvitsemia sertifikaatteja ja poikkeuslupia.

Mutkan mukaan kotimaasta saadaan hankittua suojakäsineitä lukuunottamatta kaikkia muita suojavarusteita.

”Kotimainen tuotanto on joissain tuotteissa todella hyvässä vauhdissa ja pystytään kattamaan lähes koko kotimainen kulutus. Jonkun verran joudutaan tekemään myös ulkomailta hankintoja. Tällä hetkellä meillä on tuotteissa hyvä saatavuus, ja olemme pystyneet luomaan hyvät logistiset ketjut”, Mutka sanoo.

”Maskien osalta jonkin verran odotetaan vielä kotimaisten valmistajien viimeisiä sertifiointeja. Kun sertifioinnit saadaan, se [tuotanto] tulee käytännössä kattamaan kotimaisen tämän hetken kulutuksen.”