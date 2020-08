Helsingissä Meilahden Kolmiosairaalassa toimii drive in -näytteenottopiste, jossa tehdään koronavirustestejä.

Koronavirustartuntojen määrät ovat viimeisen seitsemän vuorokauden aikana olleet kasvussa Uudellamaalla.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on todettu 64 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisen 14 vuorokauden aikana tartuntoja on todettu Husin alueella yhteensä 97.

Uudenmaan tapaukset ovat kasvattaneet myös valtakunnallisesti laskettavaa tartuttavuuslukua, jolla mitataan epidemian leviämisvauhtia. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoivat torstaina tiedotustilaisuudessa, että tartuttavuusluku on nyt suurempi kuin yksi. Se viittaa epidemian kiihtymiseen.

Samalla tosin huomautettiin, että tapausmäärät ovat pieniä ja laskelmiin liittyy epävarmuutta.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on kommenteissaan varovainen. Hänestä on hieman ennenaikaista puhua epidemian kiihtymisestä edes Uudellamaalla.

”Nyt kun ollaan aika matalalla tasolla, [tartuttavuusluvun] heittelyt voivat olla isoja pienenkin lisäyksen kautta. Enemmän huolettaa tapausten määrän kasvu”, Salminen kommentoi HS:lle.

Hänen mukaansa ensi viikolla ollaan jo viisaampia, jos tartuntamäärä jatkaa kasvuaan.

”Jonkin aikaa joudutaan seuraamaan, onko tässä trendimuutos vai onko kyse satunnaisvaihtelusta. Mutta kyllä lisäys on sen suuntainen, että valppaana pitää olla.”

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo, että viimeisen kahden viikon ajalta tartuntalähteistä tiedetään tai tiedetään melko varmasti 75 prosentissa tapauksista.

”Tartuntamäärät ovat olleet pieniä, joten luvussa on herkästi isoa heittelyä. Tilastoissa se, että tiedämme tartunnanlähteen, voi olla myös huono asia. Luku nousee muun muassa siitä, kun karanteenissa olevat altistuneet sairastuvat. Esimerkiksi runsaat sosiaaliset kontaktit kasvattavat prosentuaalista osuutta”, Lukkarinen sanoo.

Viimeisen kahden viikon ajalta Helsingissä on todettu yhteensä 47 koronavirustartuntaa. Tartunnan saaneet ovat keskimääräisesti nuorempia kuin keväällä: elokuussa tartunnan saaneiden keski-ikä on ollut 39, kun huhtikuussa se oli 46,9.

”Työikäiset ja sitä nuoremmat kattavat tällä hetkellä 93 prosenttia tartunnoista. Huhtikuussa he kattoivat tartunnoista vain 82 prosenttia”, Lukkarinen kertoo.

Lukkarinen kuitenkin toteaa, että keväällä iäkkäät henkilöt nostivat keski-ikää huomattavasti. Esimerkiksi alle 30-vuotiaita on tartunnan saaneissa tällä hetkellä prosentuaalisesti saman verran kuin huhti- ja toukokuussa. Kevääseen verrattuna yli 70-vuotiaiden määrä on puolestaan laskenut ja 30–50-vuotiaiden määrä on kasvanut.

Lue myös: Uusista koronavirus­tartunnoista aiempaa suurempi osa on todettu nuorilla ihmisillä – Grafiikat näyttävät, miten tilanne on muuttunut

Lukkarisen mukaan on todennäköistä, että monessa tartunnassa on taustalla ulkomaanmatka.

”Viime viikolla 19 tartunnasta kolmannes oli peräisin ulkomailta. Yleisesti ottaen ulkomailta tulleiden henkilöiden tartunnat ovat korostuneet suhteessa aiempaan.”

Lukkarisen mukaan vielä liian aikaista sanoa, ovatko yökerhojen avaaminen ja yleisötapahtumat vaikuttaneet tartuntojen määrään.

”Konserteissa ja viihdetapahtumissa on syntynyt paljon kontakteja, jonka johdosta altistuneita on jouduttu asettamaan karanteeniin. Aika näyttää, kuinka moni näistä sairastuu.”, Lukkarinen sanoo.

Espoossa tartuntoja on ilmennyt viimeisen viikon aikana kaksikymmentä. Kaikki tartunnat on todettu 18–54-vuotiailla. Suurin osa tartuntalähteistä on saatu selvitettyä, kertoo Espoon perusturvajohtaja Juha Metso.

”Noin 70 prosenttia tartuntalähteistä on selvitetty. Lopuissa tapauksissa tartunnan saanut on ollut jossain tilassa, missä on ollut tietämätön koronaviruksen kantaja”, Metso sanoo.

Tartunnoista neljäsosa on tullut ulkomailta. Metsolla ei ole tarkempaa tietoa siitä, minne ulkomaanmatkat ovat suuntautuneet. Metson mukaan tartunnat ovat todennäköisesti tulleet ulkomailta palanneilta työmatkailijoilta.

Sen sijaan yökerhot tai yleisötapahtumat eivät ole toistaiseksi näyttäytyneet piikkinä Espoon tartuntatilastoissa.

”Yökerhotartunnat eivät ole tulleet kertaakaan puheeksi tartuntatautiyksikön tai muiden toimijoiden kanssa”, Metso sanoo.

Vantaan terveyspalvelupäällikkö Saara Ansamaa ei osaa kertoa kaupungin tartuntalähteiden tarkkaa selvitysprosenttia, mutta toteaa, että tartuntaketjut ovat ”hyvin tiedossa”.

”Selvitysprosessi on hyvin järjestelmällinen ja suurimmassa osassa on melko varmaa, mistä tartunta on tullut”, Ansamaa sanoo.

”Toki tiedämme tartuntaketjut eteenpäin eli ketkä kaikki ovat altistuneet tartunnalle.”

Ansamaan mukaan viimeisen runsaan kahden viikon aikana Vantaalla on todettu noin 30 uutta koronatartuntatapausta. Myös Vantaalla merkittävä osa tartunnoista on tullut ulkomaanmatkailijoilta ja perheenjäseniltä muun muassa juhlista.

Ansamaa kertoo, ettei yökerhoihin ja yleisötapahtumiin liittyviä altistumisia ole kantautunut hänen korviinsa. Vantaalla ei myöskään ole raportoitu nuorten tartuntojen erityisestä kasvusta.

Toisin kuin keväällä, nyt tartuntoja on todettu etenkin alle 30-vuotiailla nuorilla aikuisilla.

Koronavirustartuntojen määrää kuvaava R-luku on Suomessa noussut yli yhden, mikä tarkoittaa epidemian kiihtymistä, kertoivat sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki (vas.), kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen koronavirustilannekatsauksessa torstaina.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi torstain tiedotustilaisuudessa, että nuorilla tartuntalähteitä ovat olleet muun muassa perheen sisäiset altistukset ja erilaiset sosiaaliset kohtaamiset.

Puumalaisen mukaan ravintoloista tai yökerhoista ei ole kuitenkaan tullut tietoa tartuntaryppäistä. Hänen mukaansa yökerhojen avaamisen vaikutus nähdään vasta tulevien viikkojen kuluessa.

Lue lisää: THL ja ministeriö avasivat Suomen koronatilannetta: Epidemia on nyt kiihtymässä – maskisuositus tulee, baarit ja yökerhot pysynevät auki

Yökerhot ja ravintolat ovat ehtineet olla auki jo yli kaksi viikkoa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, jossa tartuntamäärät ovat olleen viime aikoina kasvussa, rajoitusten höllentäminen ravintola-alalla ei ole näkynyt tartuntojen määrissä.

”Ravintoloiden ja yökerhojen avautumisesta ei onneksi ole tullut hyvin selkeitä seuraamuksia Varsinais-Suomen alueella”, kertoo Esa Rintala, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri.

Rintalan mukaan Varsinais-Suomen koronavirustapauksissa ei toistaiseksi ole nähtävissä myöskään ilmeistä linkkiä esimerkiksi yleisötapahtumiin tai muihin kokoontumisiin.

Yhteensä sairaanhoitopiirin alueella on varmennettu 403 tartuntaa, joista 18 viimeisen neljäntoista vuorokauden sisällä.

”Noin 70 prosenttia elokuun tapauksista tartunnan lähde on tiedossa. Sama tilanne oli heinäkuussa”, Rintala sanoo.

Tartunnan lähde on suurimmaksi osaksi löytynyt ulkomailta viimeisen viikon aikana todettuja tartuntoja tarkastellessa.

”Viimeisimmistä 12 tartunnasta yhdeksässä tartunnan lähde jäljittyy ulkomaille. Ulkomailta tartunnan saanut on esimerkiksi levittänyt sen perheeseensä.”

Nuorten tartunnat eivät ole olleet kasvussa Varsinais-Suomessa.

”Viimeisen viikon aikana nuorin tartunnan saanut on yhden perheen lapsi. Muuten tartunnan saaneet ovat yli 30-vuotiaita.”

Lue myös: Hallitus kiristi matkustus­rajoituksia

Koronavirustartunnat ovat olleet kasvussa viimeisen viikon aikana Uudenmaan ja Varsinais-Suomen lisäksi myös muun muassa Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Satakunnassa.

Esimerkiksi Pirkanmaalla on todettu viimeisen seitsemän päivän aikana kolme uutta tartuntaa. Yhteensä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 266 koronavirustartuntaa.

Janne Laine, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiristä kertoo, että kolmen uuden tartunnan lähde on selvitetty.

”Hyvin todennäköisesti ulkomailta saatuja tartuntoja”, kertoo Laine.

Tartunnan saaneet ovat Laineen mukaan keski-ikäisiä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on infektiolääkärin Lotta Simolan mukaan saatu jäljitettyä käytännössä kaikki tartunnat koko epidemian ajalta.

”Osa on peräisin ulkomaanmatkailusta, osa kotimaan”, Simola sanoo.

Ravintoloiden ja yökerhojen avautuminen viime kuussa ei ole Simolan mukaan näkynyt lainkaan maakunnan tartuntaluvuissa. Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 148 koronavirustartuntaa, joista yksi viimeisen kahden viikon aikana ja neljä viimeisen viikon aikana.

Satakunnassa on todettu kahden viimeisen viikon aikana enemmän tartuntoja kuin sitten huhtikuun. Satakunnan sairaanhoitopiirissä on todettu viimeisen 14 vuorokauden aikana 14 koronavirustartuntaa. Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja on todettu kahdeksan.

Asukaslukuun suhteutettuna tartuntoja on paljon. Eniten tartuntoja on todettu Porissa, Raumalla ja Eurajoella.

Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan 1. elokuuta todetuista kolmesta tartunnasta kaikkien lähde on tiedossa. Yksi tartunnoista on peräisin Riikan matkalta, ja muut kaksi ovat saaneet tartunnan kahdelta aiemmin diagnosoidulta koronaviruspotilaalta.

Valtaosa kahden viikon aikana todetuista tartunnoista liittyy tiedotteen mukaan kahteen tartuntaketjuun.

Viimeisin Satakunnan sairaanhoitopiirin tiedottama tartunta on todettu pitkäaikaishoidon asukkaalla, joka on todennäköisesti saanut tartunnan samassa hoitoyksikössä olleelta ihmiseltä.

Yhteensä maakunnassa on todettu 80 tartuntaa. Kaikissa viime viikkojen tapauksissa tartunnan lähdettä ei ole voitu tiedotteiden mukaan varmistaa.

Vahvistetut koronatapaukset ovat todennäköisesti vain pieni osa todellisesta tartuntamäärästä.

Siihen, kuinka pieni, THL:n Salminen ei ota kantaa.

”Tämä on se tuhannen taalan kysymys, johon kellään ei vieläkään ole todellista vastausta”, hän sanoo.

Julkisuudessa on spekuloitu myös sitä, voiko pelätyn ”toisen aallon” nyt sanoa alkaneen. STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki kommentoi tiedotustilaisuudessa, että jos nousutrendi jatkuu, epidemiassa on hänen näkemyksensä mukaan käynnistynyt ”jonkinlainen seuraava vaihe”.

Salminen on samoilla linjoilla, mutta hänkin korostaa pidemmän aikavälin seurantaa.

”Pelkät tapausluvut eivät ole se tekijä, joka muuttaa tilanteen. Erittäin huolestuttavaa olisi, jos laajemmalta alueelta löytyisi paljon tapauksia, joiden alkuperää ei pysty sanomaan”, hän kommentoi.

”Pitää tietysti muistaa, että pandemia voi kiihtyä koska vain, jos varovaisuus herpaantuu liikaa. Kaikkien on syytä muistaa varotoimet ja miettiä kaksi kertaa, mihin tilanteisiin kannattaa mennä.” .