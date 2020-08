Suomalainen sairaanhoito on varautunut hyvin pandemian mahdollisen kakkosaallon tuomaan potilasvyöryyn, sanovat sairaanhoidon varautumisen asiantuntijat. Takana on koronakevät, josta ammattilaiset saivat paljon täysin uudenlaista kokemusta.

Todetut koronavirustapaukset ovat jälleen yleistyneet Suomessa.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on todettu 64 uutta koronavirustartuntaa. Viimeisen 14 vuorokauden aikana tartuntoja on todettu Husin alueella yhteensä 97.

Jos edessä on jälleen viikkoja, jolloin tehohoitopaikat alkavat täyttyä, ainakin nyt tiedetään paremmin, mitä pitää tehdä. Yksi isoista eroista kevääseen verrattuna on hoitohenkilökunnan osaaminen.

”Meillä on nyt se hyvä puoli, että hoitohenkilöstö on koulutettu tehohoitoon, siinä mielessä ollaan ihan erityyppisessä tilanteessa. Silloin keväällä koulutettiin henkilökuntaa tehohoitopuolelle ja he ovat nyt koulutettuna, joten valmiutta voidaan taas helposti nostaa”, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas.

Oppia hänen mukaansa saatiin siitä, että varasairaaloita ja varsinkaan tehohoitopaikkoja ei perusteta tuosta vain, sillä niiden tekniset ja lääketieteelliset vaatimukset ovat niin korkeat. Siksi järkevämpää onkin siirtää potilaita sinne, missä tilaa on, ennemmin kuin rakennetaan lisää vuodepaikkoja.

”Silloin keväällä lähdettiin siihen ajattelutapaan, että jos epidemia ei ole joka puolella Suomea haasteellinen, me lähdemme tasaamaan kuormaa. On siis esimerkiksi ambulansseja, joilla koronapotilaita voidaan siirtää paikasta toiseen”, Tulokas sanoo.

Keväällä kävikin niin, että ylivoimaisesti suurin osa koronapotilaista oli Helsingissä, kun muun maan koronapotilaille varatut paikat olivat lähes tyhjillään. Jo tuolloin varautuminen oli siis tarvetta vahvempaa.

”Keväällä meillä oli paljon kapasiteettia vapaana. Helsingissäkin oli vielä varaa ja muu Suomi oli käytännössä tyhjänä”, Tulokas sanoo.

”Tällä hetkellä huoli on enemmän siinä, että ihmiset eivät ihan tiedosta, että riskiä on. Aika huolettomasti käyttäydytään eikä pidetä turvaväliä, taisteluväsymystä on selvästi havaittavissa”, hän pohtii.

Husin turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen sanoo, että varautuminen syksyn tilanteeseen alkoi jo viime keväänä.

”On ollut hyvin tiedossa, että epidemia tulee aaltoina eikä meillä kenelläkään ole tietoa, miten vahva toinen aalto mahdollisesti tulisi olemaan”, Toivonen sanoo.

Hänenkin mukaansa kevät opetti paljon ja valmisti siihen, mitä ehkä vielä on edessä. Hän luettelee pitkän listan aiheita, jotka ovat nyt paremmin: täysin uudenlaista virustautia sairastavan potilaan hoito, johtaminen, kriisiviestintä, henkilökunnan koulutus, materiaalinen varautuminen eli esimerkiksi suojatarvikkeiden varastoiminen, tietojärjestelmät ja ylipäänsä kokonaisuuden tilannekuva.

”Yksi asia mitä ei voi väheksyä on se, että meillä on nyt sen ensimmäisen aallon kokeneet johtajat. Olemme sitä kokemusta rikkaampia. Viime kevään tilanteeseen lähdettiin kokemuksella, joka oli sikainfluenssasta, lintuinfluenssasta, sars-viruksesta ja ebola-epäilystä, jotka olivat mittakaavaltaan ja varautumistoimiltaan toisenlaisia. Tällaista ei ollut kukaan kokenut”, Toivonen sanoo. Erityisesti hän kiittelee sitä, että kotimainen maskituotanto on saatu käyntiin, mikä tuo varmuutta.

Mutta syytä ei silti ole henkseleiden paukuttamiseen, hän korostaa.

”Se minkä tämä on opettanut on se, että tämä on pirullinen vastus ja tilanne voi muuttua varsin nopeasti. Tämän vastustajan kanssa pitää olla aidosti nöyrä.”

Yksi konkreettinen varautumisesimerkki on varasairaala, jonka malli jo kertaalleen keväällä pystytettiin Meilahden sairaalan pysäköintitiloihin.

”Se ei ole pelkkä suunnitelma, vaan tietyssä ajassa saamme lisää kapasiteettia. Se on nyt paljon realistisempi hanke kuin silloin keväällä. Se on modulaarisesti rakennettu, joten sitä voidaan myös monistaa, jos tarve tulee.”

Myös Kirurginen sairaala toimii yhä koronapotilaiden hoitopaikkana.

”Pitää muistaa myös, että pandemia-aikana tapahtuu muitakin asioita, kuten juuri tapahtui valitettavasti esimerkiksi Beirutissa. Korona ole ainoa asia, johon pitää varautua. Meillä voi tulla jokin kyberhäiriötilanne, suuronnettomuustilanne tai kiinteistötekniikan häiriötilanne, johon pitää olla valmius”, Toivonen muistuttaa.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä nimeää hänkin koronakevään opit, joista yksi oli potilaiden erottelu:

”Hengitystieinfektiopotilaiden vastaanottotilat ja hoitopolut eriytettiin sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Tärkeä perustelu siihen on, että ihmiset eivät niin paljon pelkäisi hakeutua hoitoon korona-altistumisen pelossa. Toisaalta mahdolliset koronapotilaat saavat asianmukaisen tutkimuksen ja hoidon todennäköisesti pienemmillä viiveillä”, hän kertoo.

”Sairaalat ovat koeponnistaneet kapasiteetin kasvattamisen, joten harjoitteluun ei mene niin paljon aikaa, jos tilanne tulisi päälle.”

Opittu on sekin, että hyvä hygieniakäyttäytyminen näyttää vähentäneen muitakin tarttuvia tauteja kuin koronaa, kuten influenssaa, ja niiden aiheuttamaa kuormitusta terveydenhuollolle.

”Henkilöstö on kriittinen tekijä. Johdon on huolehdittava varsinkin koronan takia erityisolosuhteissa työskentelevän henkilöstön riittävyydestä ja jaksamisesta”, hän toteaa.