Samrit Hernwangmuang (kolmas oik.) on lähdössä Suomeen ensimmäistä kertaa. Hänen serkkunsa Kongphan Homkul on ollut Suomessa poimimassa marjoja jo aiemmin.

Bangkok, Thaimaa

Suomeen saapuvia thaimaalaisia marjanpoimijoita koulutetaan muun muassa siihen, miten suojautua karhulta ja koronavirukselta. Kaikki poimijat tekevät koulutuksen jälkeen kokeen, jossa mitataan, riittävätkö heidän tietonsa Suomen-matkaan.

Ensimmäiset tekivät kokeen tällä viikolla ja lähtivät Suomeen perjantaina.

HS tapasi kotiseudultaan saapuneita poimijoita Bangkokin Silomin keskusta-alueella keskiviikkona, kun he odottivat vuoroaan mennä antamaan sormenjälkensä ja tietonsa viranomaisia varten. Samalla matkalla he suorittivat koulutuksen ja kokeen.

”Koulutus oli muuten samanlainen kuin aiemmin, mutta nyt harjoittelimme myös asioita, jotka liittyvät koronavirukseen. Meitä opetettiin turvallisen etäisyyden pitämistä, maskien käyttöä sekä käsien pesemistä ja desinfioimista”, kertoi viikonloppuna Suomeen tuleva Athitaya ”Jom” Srisamor.

Hän sanoi olevansa hyvin onnellinen ja helpottunut. HS kävi kolme viikkoa sitten Jomin kotona. Silloin hän oli huolissaan, sillä Suomeen lähtö näytti epätodennäköiseltä.

Athitaya ”Jom” Srisamor (kesk) kävi miehensä Kwan Srisookin kanssa Bangkokissa kouluttautumassa ja jättämässä tietonsa ja sormenjälkensä viranomaisille ennen lähtöään Suomeen.

Koulutus oli koronavirusteemaa lukuun ottamatta Jomin mukaan samankaltaista kuin aiemmin. Kaikki opetetut asiat olivat kurssin päättökokeessa.

”Meiltä kysyttiin esimerkiksi, mitä pitää tehdä, jos näkee karhun”, Jom kertoo.

Poimijoille oli opetettu, että silloin on tärkeintä pysyä rauhallisena ja hiljaa.

Marjastajat liikkuvat Suomen maaseudulla autoilla. Myös porokolarin vaara oli huomioitu koulutuksessa.

”Meille kerrottiin, että jokainen poro on jonkun omaisuutta, ja meidän on soitettava yhtiölle heti, jos törmäämme poroon. Yhtiö ilmoittaa omistajalle.”

Tarkemmin sanottuna yhtiö ottanee yhteyden paikalliseen poronomistajien yhtymään eli paliskuntaan, jolle ei liene thaikielistä vastinetta.

Lakia opetettiin myös. Kokeessa oli muun muassa monivalintakysymys: Kuinka tärkeää on noudattaa Suomessa lakia? Vastausvaihtoehdot vaihtelivat ”erittäin tärkeästä” ”ei lainkaan tärkeään”.

”Vastasin, että se on erittäin tärkeää. Vastaus oli oikein. Meille on kerrottu, että Suomen laki on tiukka”, Jom sanoo.

Jokamiehenoikeudet ja rajoitukset sekä luonnon varjeleminen olivat olennainen osa koulutusta. Poimijoita ohjeistettiin pysymään mahdollisimman kaukana asuinrakennuksista, vähintään kilometrin päässä.

”Puita ei saa vaurioittaa, metsässä ei saa polttaa nuotiota eikä tupakkaa. Mitään roskia ei saa heittää metsään eikä veteen. Vesi on suomalaisille tärkeä. Jos näemme roskia, voimme ottaa nekin mukaan pois luonnosta.”

Jopa kakkahätä on huomioitu. Poimijoille kerrottiin, että pakottavan tarpeen koittaessa jätökset pitää siivota metsästä.

Jom on itse miehensä kanssa ollut kaksi kertaa Suomessa aiemmin. Nyt he ovat menossa tietonsa mukaan Kemin lähistölle ja Rovaniemen pohjoisosiin Meltaukseen.

Viime vuonna Jom kertoi olleensa poimimassa ainakin Etelä-Lapissa Ranuan hillasoilla. Hän kertoo, että paikallisten ihmisten ystävällisyys teki häneen vaikutuksen, minkä vuoksi Suomeen on mukava tulla uudestaan.

Poimijoiden kotiseutu Koillis-Thaimaa tunnetaan vieraanvaraisuuden tyyssijana, eikä ystävällisyys jää sikäläisiltä ihmisiltä huomaamatta.

"Suomalaiset ovat hyvin vieraanvaraisia. Kun näen suomalaisia poimiessani marjoja, he tervehtivät minua”, Jom totesi HS:n videohaastattelussa kotonaan kolme viikkoa sitten.

Lue lisää: Poimijat odottavat nyt huolissaan, pääsevätkö he koronakriisin takia Suomeen – ”Thaimaa on koko ajan ollut hyvin vastahakoinen”

Poimijat matkustivat minibusseilla Bangkokiin kotiseuduiltaan eri puolilta Koillis-Thaimaan maaseutua yön yli. He viettivät Bangkokissa päivän ja matkustivat takaisin nukkuen busseissa.

Useimmat poimijat ovat olleet Suomessa aiemmin, mutta mukana on ensikertalaisiakin.

”Serkkuni ja moni ystäväni on ollut Suomessa aiemmin, ja he ovat ansainneet hyvin. Olen pitkään halunnut myös lähteä”, kertoi ensi kertaa ulkomaille lähdössä oleva perheenisä Samrit Hernwangmuang.

”Olen hyvin onnellinen ja innoissani, kun saimme lopulta varmuuden, että pääsemme. Käytän suurimman osan rahoista lasteni koulunkäyntiin ja perheen elantoon. Pienempi osa palkkiosta menee lainojen maksuun.”