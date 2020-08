Koronavirus sai kotosalla kesälomailleet suomalaiset varustelemaan kotipihojaan. HS kirjoitti heinäkuussa suomalaisista, jotka olivat koronakeväänä ryhtyneet viljelemään vesimeloneja tai perustaneet kotipihaansa kanalan.

Moni vietti kesäänsä Välimeren rantavesien sijaan kotipihalla ja kääntyi lämpimien uimavesien toivossa kylpytynnyrien puoleen. Niiden kysyntä onkin kasvanut.

Kauppalehti uutisoi tällä viikolla sastamalalaisesta paljuja tuottavasta yrityksestä Kiramista, jonka on tänä vuonna täytynyt palkata tehtaalleen yli 40 uutta työntekijää paljujen suosion myötä.

”Korona toi Suomeen myyntipiikin”, kertoi Kiramin toimitusjohtaja Mika Rantanen Kauppalehdelle.

Saman vahvistaa myös S-ryhmän valikoimajohtaja Janne Paananen. Hänen mukaansa ulkoporeammeiden ja paljujen myynti lähti kasvuun heti vapun jälkeen.

”Myynnissä on ollut sekä ulkoporeammeita että paljuja. Muutamina viikkoina myynti on moninkertaistunut”, Paananen kertoo.

Myös paljuja vuokraavat yritykset kertovat kysynnän olleen tänä vuonna suuri.

Helsingissä ja Tampereella kylpytynnyreitä vuokraavan Happy Beaversin yrittäjä Mikko Tirronen kertoo, että erityisesti yksityiset henkilöt ovat vuokranneet tänä vuonna paljon paljuja. Vaikka yritykset ovat vuokranneet paljuja vähemmän kuin tavanomaisina vuosina, on menekki silti pysynyt hyvänä.

”Yksityiset vuokraajat ovat paikanneet yrityksiä”, kertoo Tirronen.

Tirronen kuitenkin kertoo, että paljujen suosio ei ole tullut ilman haittapuolia. Yritykseltä on tänä vuonna varastettu jo kaksi paljua – toinen Helsingistä ja toinen Tampereelta. Tirrosen mukaan kaksi varkautta lyhyessä ajassa on poikkeavaa. Paljut on varastettu peräkärryineen.

Tirronen sanoo, että kaikissa Happy Beaversin paljuissa on gps-paikannin, mutta tästä huolimatta vain toinen varastettu palju on löytynyt.

Pohjanmaalla on niin ikään tänä vuonna varastettu paljuja. Ilkka-Pohjalainen uutisoi torstaina, että poliisille on tehty ilmoituksia paljuvarkauksista kolmessa eri kunnassa Etelä-Pohjanmaalla.

Etelä-Pohjanmaan Kurikassa toimivan Paljupihaan.fi-yrityksen omistaja Esko Latvala kertoo, että myös heiltä on yritetty tänä vuonna varastaa kylpytynnyri. Palju kuitenkin löytyi myöhemmin ojasta.

”Minulle soitettiin, että auto ja palju ovat pöpelikössä”, kertoo Latvala.

Paljut ovat arvokkaita ja suosittuja tuotteita, jonka vuoksi Latvala uskoo, että niitä on tänä vuonna varastettu niin paljon.

Paljupihaan.fi harjoittaa sekä paljujen vuokraus- että myyntitoimintaa. Latvala kertoo, että paljujen kysyntä erityisesti huhtikuusta kesäkuuhun oli niin valtavaa, että yrityksen materiaalit loppuivat kesken.

”Kysyntä tuli yllätyksenä kaksi viikkoa rajoitusten alkamisen jälkeen. Kaikki varastot myytiin tyhjäksi”, kertoo Latvala.

Paanasen tietoon ei ole tullut, että S-ryhmän kaupoissa olisi käynyt paljuvarkaita.