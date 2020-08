Matkatoimistot ovat vaikean syksyn edessä samoin kuin ovat niiltä matkoja varanneet tai sellaista suunnittelevat suomalaiset. Näkymät aurinkorantojen suuntaan ovat nyt kovin sumeat koronapandemian vuoksi. Jos matkan varaa nyt, ei ole mitään takeita, että sille myös pääsee.

Esimerkiksi Aurinkomatkat ilmoitti torstaina taas uusista peruutuksista. Samalla sen asiakaspalvelu oli ruuhkautunut.

”Perumme syyskuun pakettimatkat Madeiralle ja Alanyaan sekä syys- ja lokakuun matkat Malagaan, Mallorcalle ja Dubrovnikiin”, se kertoi torstaina tiedotteessaan.

Edellisistä peruutuksista yhtiö kertoi heinäkuun lopussa, jolloin lähtivät tarjonnasta elokuun pakettimatkat Espanjaan, Kroatiaan ja Turkkiin. Kroatian Splitin-matkat se perui myös syyskuulta.

Yhtiö kuitenkin lupaa, että asiakkaat voivat halutessaan siirtää matkansa ajankohtaa ja vaihtaa kohdetta tai saada matkan hinnan takaisin.

Tuleeko peruutuksia lisää?

”Tarkastelemme lyhyellä syklillä kysyntää, yleistä pandemiatilannetta sekä viranomaisten määräyksiä ja suosituksia, ja näiden perusteella teemme kokonaisarviota matkojen toteutumisesta, matkakohteiden lisäämisestä tai vähentämisestä. Kaikista muutoksista pyrimme kertomaan asiakkaillemme mahdollisimman aikaisessa vaiheessa”, vastaa toimitusjohtaja Timo Kousa Aurinkomatkoista.

”Tuleva syksy näyttää erittäin haastavalta ja talvi pitkältä ja synkältä, mikäli matkustusrajoitukset ja -suositukset eivät muutu”, hän jatkaa.

Samankaltainen peruutustilanne on Tjäreborgilla. Tuotepäällikkö Jessica Virtanen kertoo, että jo kesältä se on perunut suurimman osan matkoista. Jäivät vain lennot Rodokselle ja Kreetalle, ja ne alkoivat heinä–elokuun vaihteessa.

”Turkkiin ja Kyprokselle on syyskuussa lentoja, mutta tilannetta tietenkin tarkastellaan koko ajan. Jos muutoksia tulee, olemme asiakkaisiimme yhteydessä”, Virtanen sanoo.

”Talven osaltakin on jo jouduttu lentoja perumaan. Egypti ja Gambia on peruttu talvelta kokonaan. Tarkoitus olisi lentää Kanarialle, Kap Verdelle ja Madeiralle, samoin Thaimaa on listoilla, mutta tilanne elää koko ajan ja muutoksia voi tulla.”

Hän uskoo, että asiakkaatkin ovat tietoisia, että muutoksia voi tulla. Matkatoimistot ovat lieventäneet peruutusehtoja matkustajan eduksi.

”Jos peruutus tulee meiltä, eli joudumme perumaan, matkustajalla on oikeus saada rahansa takaisin tai vaihtaa toiseen ajankohtaan”, Virtanen sanoo.

”Tilanne on haastava tällä hetkellä, koska epävarmuustekijöitä on paljon.”

Alaa helpottaisi hänen mukaansa se, että viranomaisten ohjeistus olisi selkeämpi. Kanariansaaria esimerkiksi ei pitäisi matkatoimistojen mukaan lukea Manner-Espanjan tautilukuihin, koska tilanne saarilla on parempi.

”Toivoisimme matkustusrajoituksiin aluekohtaisuutta, koska Gran Canaria on hyvin kaukana mantereesta ja siellä tartuntatilanne on hyvin toisenlainen kuin vaikka Kataloniassa.”

Barcelonan turistikujilla oli väljää elokuun alussa ja kauppiaat pelasivat keskenään.

Samaa sanoo Aurinkomatkojen Kousa.

”Maakohtaisen seurannan sijaan aluekohtainen seuranta, erityisesti sellaisilla alueilla, joissa on paljon eroja, olisi parempi vaihtoehto alaa ajatellen. Tulevan talven matkoista tämä koskisi erityisesti Kanariansaaria ja Madeiraa”, Kousa toteaa.

TUI Finland niin ikään lennättää suomalaisia nyt vain kahteen kohteeseen, eli Kreetalle ja Rodokselle. Silläkin aukeaa syyskuussa Kypros.

”Aika pienellä kapasiteetilla nyt mennään, jos ajatellaan, että ollaan peruttu kaikki muut maat. Kukaan ei voi tietää, mitä esimerkiksi lokakuussa tapahtuu, kun meillä aukeaa syksyn ja talven isot kohteet kuten Kanariansaaret”, sanoo viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

”Thaimaa on talvelle myynnissä jo nyt. Se on vihreiden maiden listalla. Mutta katsotaan tilanteiden mukaan, miten menevät Suomen ja kohdemaiden viranomaisten määräykset. Niiden kanssa eletään.”